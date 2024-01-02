Natalia Grace: Kim olduğu ve üvey babasıyla neden yüzleştiği

ID dizisi (ID CNN'in ana şirketine aittir), 2010 yılında Ukrayna'dan evlat edindikleri kızın aslında hayatlarını mahvettiğini söyledikleri yetişkin bir küçük insan olduğunu iddia eden Amerikalı bir çiftin tuhaf hikayesini araştırdı.

Hikaye bazı izleyicilere 2009 yapımı korku filmi "Orphan "ı hatırlattı; filmde bodur bir kadın 9 yaşında bir çocuk kılığına giriyor ve masum ebeveynler tarafından evlat ediniliyordu.

Şimdi yeni bir dizi, "Natalia Grace'in Tuhaf Vakası: Natalia Konuşuyor" adlı yeni dizi, hikayeyi Natalia'nın bakış açısından anlatıyor ve evlat edinen ebeveynleri Michael ve Kristine Barnett'i karşısına alıyor.

İşte yeni diziye yetişmek için bilmeniz gerekenler:

Nasıl oldu

Barnetts ailesi, Ukrayna'dan 6 yaşında bir kız çocuğu evlat edinerek ailelerini genişletmeye karar verdiklerinde, üç oğulları olan, görünüşte mutlu, orta sınıf bir aileydi. Natalia, spondiloepifizyel displazi konjenita olarak bilinen nadir bir cücelik hastalığına sahipti.

Barnet'ler Natalia'nın ailelerinin sevgi dolu bir parçası olacağını umuyorlardı ancak kısa süre sonra gerçek yaşı konusunda şüphelenmeye başladılar.

Ne oldu?

Aile, evlat edindiklerini düşündükleri küçük çocuktan ziyade, onun yetişkin bir "sosyopat" olduğunu iddia etti.

Michael Barnett "Natalia Grace'in Tuhaf Vakası "nda "Karımı zehirlemeye ve öldürmeye çalıştı" dedi.

Natalia'nın kendilerine ve diğer çocuklarına zarar vermeye çalıştığını iddia ettiler.

Kristine Barnett orijinal belgeselde yer almamıştı.

Ebeveynler 2012 yılında mahkemenin Natalia'nın yasal yaşını sekizden 22'ye değiştirmesini sağladılar. Onu aile evinden çıkarıp kendi dairesine taşıdılar.

Bir soruşturmanın ardından, o zamandan beri boşanmış olan Barnett'ler çocuk ihmaliyle suçlandılar. Ancak Michael Barnett'in 2022 yılında beraat ettiği ve eski eşine yönelik suçlamaların ertesi yıl düşürüldüğü bildirildi.

Şimdi neredeyiz

Natlia Grace sonunda kendisiyle arkadaş olan Antwon ve Cynthia Mans çifti tarafından evlat edinildi ve şimdi gerçekte ne olduğunu kendi açısından paylaşmaya hazır.

Kendisini evlat edinen ailesinin iddialarını reddeden Natlia Grace, evlat edinildiğinde henüz bir çocuk olduğunu ileri sürdü.

Yeni belgeselden bir klip, artık yetişkin olan Natalia Grace'in Michael Barnett ile yüzleşmesini ve "Beni neden evlat edindiniz?" diye sormasını gösteriyor.

"Bu soruların çoğunun tek bir cevabı olmayacak" diyen Barnett, evlat edindiği kızına her ikisinin de aynı "canavarın", eski karısının ve onu evlat edinen annesinin kurbanı olduklarını söylüyor.

CNN yorum için Kristine Barnett'e ulaştı.

Yeni belgesel dizinin klibi, bir papaz olan Antwon Mans'ın Barnett'ten kendi alanlarına saygı göstermesini ve konuşma sırasında küfür etmemesini istemesi üzerine ortamın gerilmesinin ardından Barnett'in uzaklaşmasıyla sona eriyor.

"The Curious Case of Natalia Grace: Natalia Konuşuyor" Max üzerinden yayınlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com