Nashville'in en iyileri için bir şefin rehberi

Yerel bira içen ve barın imzası haline gelen kızarmış sucuklu sandviçleri yiyen müşteriler, ritim eşliğinde alkış tutarak doğaçlama performansı takdirle izliyor. Paquette tam bir jimnastik hareketi yaptığında bu takdir hayranlığa dönüşüyor.

"Eskisi kadar hızlı kalkamıyorum," diyor 61 yaşındaki şef omuz silkerek, kocasının, oğlunun ve votka ile sodanın beklediği masaya dönerken.

Kocası Ernie, müziğin üzerinde "O bir ateş parçası" diye bağırıyor.

Paquette ile geçirilen birkaç saat bunu kolayca doğruluyor.

Örneğin yemeklerini ele alalım: Kasıtlı olarak, özür dilemeden orijinal. Cesur. Sanatsal. Paquette, diğer pek çok şefin artık her yerde karşımıza çıkan çiftlikten sofraya yemeklerine ilgi duymuyor ve "eğlenceli ve heyecan verici" yemekler yaratmaktan keyif alıyor.

Bu, çiftlikten taze ürünlerden kaçındığı anlamına gelmiyor.

Aslında tam tersi.

Nashville'in yaklaşık 30 mil dışındaki arka bahçesinden topladığı chanterellesleri plastik bir market poşetine boşaltan Paquette, bunları "iyi, topraksı Nashville lezzeti" içeren bir yemekte sergileyeceğine söz veriyor.

Arka bahçesinin derinliklerinde yabani olarak yetişen mantarların videosunu göstermek için akıllı telefonunu çıkararak "İşte en son topladıklarımız" diyor. Sezon devam ettiği sürece, menülerinde bir şekilde chanterelles yer alacak.

Başlarken

Paquette'in aşçılık kariyeri 1980'lerin başında, şehirde kimsenin onun yapmaktan hoşlandığı türde yemekler yapmadığı bir dönemde başladı. Sonuç olarak Paquette, "keşfedebildiğini ve bununla [yemekleriyle] çok eğlenebildiğini" söylüyor.

Tabaklarındaki oynaklığa rağmen Paquette'in yemekleri gelişigüzel değil. İddialı ve pitoresk olmalarının yanı sıra, Paquette'in iyi yemek pişirmek için gerekli olduğuna inandığı dengeli bir yapıya da sahipler.

"Tabakta birçok lezzeti dengeleyebilmek için, tabakta çok fazla lezzet olması gerekir" diye açıklayan Paquette, mutfağındaki "çocukları" "tatlı, ekşi, tuzluyu dengeleyebilmeleri için bir lezzet paleti oluşturmaya" teşvik ettiğini de sözlerine ekliyor.

Paquette hala çoğu gün hatta çalışıyor olsa da, personelini oyun oynamaya, yaratıcı olmaya ve her yerde ve her yerde ilham bulmaya teşvik ediyor.

On yıllardır Nashville'de yaşayan biri olarak Paquette, şehrin değişimine ve büyümesine tanık olmuş. Şehrin harikalarını istediği kadar sık deneyimleyemese de, buranın gerçek bir yeme-içme destinasyonu olarak ortaya çıktığını gördü.

Nashville'in yerel sahnesi

Paquette, iki restoranının duvarlarının dışına çıktığında yerel işletmeleri desteklerken bulunabiliyor; aslında sektöründeki kadınları desteklemeye özen gösteriyor çünkü hepsinin ortak bir noktası olduğuna inanıyor.

"Bizim işimiz genellikle biraz daha zor ve sanırım olmak istediğimiz yere ulaşmak için biraz daha fazla çabalamamız gerektiğini hissediyoruz."

Yerel bir bira fabrikası olan Jackalope, kadınlar tarafından işletilen bir yerde kadınlar tarafından yapılan köpüklü biralar sunuyor ve bu Paquette'in ziyaret etmesi için yeterli bir neden.

Soğuk biranın yanı sıra mekânın dışındaki yiyecek kamyonu sahnesi de güzel. Kalın ekşi hamur dilimleri ve peynirli patates kızartması arasında yenibahar makarnası ve peynir servis eden Grilled Cheeserie yemek kamyonu Paquette'in favorilerinden biri. Eğer şef arkadaşı Maneet Chauhan ile birlikte süt ürünleri açısından zengin ısırıkların tadını çıkarabiliyorsa, o gün çok güzel bir gün demektir.

İkili birlikte yemekle ilgili pek çok etkinlik düzenliyor ve Paquette, Chauhan'ın Nashville'deki "muhteşem" Hint restoranı Chauhan Ale & Masala House'u çok seviyor. Övgü konusunda cimri olmayan Paquette, Chauhan'ı "mükemmel bir girişimci, iş bitirici" ve etrafında olması eğlenceli biri olarak tanımlıyor.

Arazinin yapısını ve bu restorana (Bastion, Josh Habiger tarafından işletiliyor, "yeteneklerine hayran olduğum harika bir şef") ya da şu kahve dükkanına (Frothy Monkey; "kavurma ustaları harika adamlar") olan takdirini anlatırken, Paquette'in Nashville'de neden bu kadar evinde olduğunu görmek kolaydır.

Paquette sadece Nashville sahnesini bilmiyor. O sadece her gün inanılmaz yaratıcı ve lezzetli yemekler sunmuyor. Sadece genç kadın şeflere akıl hocalığı yapmıyor ve yerel işletmeleri desteklemiyor.

Eğleniyor.

Kimse izlemiyormuş gibi dans ediyor.

Şef Paquette'in Nashville seçimleri

Etch Restaurant, 303 Demonbreun Street, Nashville, TN 37201, +1 (615) 522-0685

Etc., 3790 Bedford Avenue, Nashville, TN 37215, +1 (615) 988-0332

Jackalope Brewing Company, 701 8th Avenue South, Nashville, TN 37203, +1 (615) 873-4313

Speakeasy Spirits, 900 44th Avenue North, Nashville, TN 37209, +1 (615) 678-8986

The Grilled Cheeserie, konum değişir

Robert's Western World, 416 Broadway B, Nashville, TN 37203, +1 (615) 244-9552

Chauhan Ale & Masala House, 123 12th Avenue North, Nashville, TN 37203, +1 (615) 242-8426

Bastion, 434 Houston Street, Nashvile, TN 37203, +1 (615) 490-8434

Frothy Monkey, birden fazla lokasyon

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Kaynak: edition.cnn.com