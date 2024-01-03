NASCAR sezonu bugün bitiş çizgisine yaklaşıyor
İşte yeşil bayraktan önce bilmeniz gerekenler.
Yarış nerede?
Şampiyona yarışı Avondale, Arizona'daki Phoenix Raceway'de gerçekleşecek. Yarışçılar bir millik oval pistte 312 tur atacak.
Kimler yarışıyor?
Damalı bayrak dalgalandığında Cup Series'i sadece bir sürücü kazanacak. İşte şampiyonluk için yarışan dört sürücü:
- Kyle Larson: Hendrick Motorsports için 5 numarayı kullanan Larson, NASCAR'da tam zamanlı yarışan tek Asyalı Amerikalı.
- Chase Elliott: Yarışmak, babası Bill Elliott NASCAR Hall of Fame üyesi olan ikinci nesil yarışçı Elliott'ın kanında var. Elliott, 2020 yılında Hendrick Motorsports ile Cup Serisi Şampiyonluğunu kazandı.
- Denny Hamlin: 11 numaralı Hamlin, Joe Gibbs Racing'de en uzun süre görev yapan sürücüdür. 2006 yılında NASCAR playofflarına katılmaya hak kazanan ilk çaylak oldu.
- Martin Truex Jr: Joe Gibbs Racing'in 19 numaralı pilotu Truex Jr. en son 2017'de Cup Series'i kazanmıştı.
Nasıl izlenir
Yarış NBC'de saat 15:00'te başlayacak. Yarış öncesi country müzik yıldızı Dierks Bentley tarafından bir konser verilecek. Emmy ve Tony ödüllü Kristin Chenoweth ulusal marşı söyleyecek.
Ayrıca okuyun:
- Taylor Swift NFL yıldızına olan aşkından bahsediyor
- NFL'in en iyi oyununda çılgın zafer
- NFL yıldızı hakemin bacağını kırdı
- Sonraki NFL koçu kovuldu!
Kaynak: edition.cnn.com