NASCAR pilotu Jordan Anderson 'yarış kariyerimin en korkutucu anından' sonra ikinci derece yanıklara maruz kaldı

31 yaşındaki sürücü, aracının iç duvara çarparak durmasının ardından alevler içinde kalmasını "yarış kariyerimin en korkutucu anı" olarak tanımladı.

Araç durmadan kısa bir süre önce Anderson'ın camdan atladığı görüldü ve görevliler tarafından hızla müdahale edildi.

Sürücü hava yoluyla Birmingham, Alabama'daki yakın bir hastaneye kaldırılmadan önce pistin sağlık merkezine götürüldü.

"Tüm dualar ve destek için çok minnettarım. Tüm NASCAR ve UAB hemşireleri ve doktorları ile harika ellerdeydik," diye tweet attı Anderson.

"Hiç şüphe yok ki Tanrı'nın eli bu olayda beni koruyordu. Yarış kariyerimin şimdiye kadarki en korkutucu anıydı."

Aynı zamanda bir takım sahibi olan Anderson, bu yılki beşinci seri başlangıcını yapıyordu ve 94 turluk yarışın 19. turunda Chevrolet'sinin altından aniden alevler fışkırmaya başlamadan önce iyi gidiyordu.

Araç daha sonra pistte bir süre savrulduktan sonra aşağı kayarak bir duman topu halinde tutucu duvara çarptı ve yarıştaki diğer sürücüleri bir şekilde ıskaladı.

Anderson, "Boynumda, yüzümde, sağ kolumda, ellerimde ve her iki dizimde ikinci derece yanıklar oluştu," diye ekledi.

"Bu gece eve gitmek için izin alıyorum. Doktorlar her şeyin birkaç hafta içinde iyileşeceğini söylüyor.

"İyileşme sürecinden herkesi haberdar edeceğim ama daha kötüsü olmadığı için şükrediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com