NASCAR 'Let's Go Brandon' sponsorluğunu gözden geçiriyor

Şimdi NASCAR anlaşmayı gözden geçiriyor.

Brown'ın takımının sözcüsü Max Marcucci'ye göre NASCAR geçen yılın sonlarında takıma sponsorluk ve boya şeması konusunda yazılı onay verdi ve takımın olağan sponsorluk onay sürecinden geçtiğini söyledi.

Marcucci, NASCAR'ın duyurunun ardından takımı arayarak onay aldığını bildirdiğini ve "herhangi bir karışıklık ve iletişimsizlik için özür dilediğini", ancak anlaşmanın "daha yüksek bir düzeyde gözden geçirilmesi gerektiğini" söylediğini belirtti.

CNN yorum için NASCAR 'a ulaştı.

Perşembe günkü basın açıklamasına göre Brown, "NXS sezonunun 33 yarışının tamamında No. 68 Chevrolet Camaro'sunda LGBcoin'in logosunu ve kelime işaretini içeren göz alıcı kırmızı, beyaz ve mavi bir görünüm sergileyecek." Brown sosyal medyada aracın bir videosunu yayınladı.

LGBcoin'in önde gelen sahibi ve Typhoon Capital Management'ın kurucusu James Koutoulas da açıklamasında şunları söyledi "Bu sezon Brandon'ı desteklemekten ve onun Amerikan rüyasını sürdürmesine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Eğer işimizi doğru yaparsak, bizi düşündüğünüzde ve 'Haydi Brandon' sözünü duyduğunuzda, 'Haydi Amerika' diye düşünecek ve hissedeceksiniz."

Açıklamaya göre, meme madeni para, "Amerikan rüyasına dair güçlü bir inanca dayanan pozitiflik ve birliğe ilham vermeyi amaçlayan" bir "Amerika'nın Parası".

Brown'ın ekibi Pazar günü CNN'e yaptığı açıklamada "sponsorların ve boya şemalarının onaylanması için gereken sürecin çok farkında ve minnettar olduğunu ve bu süreci atlatmaya çalışmayacağını" söyledi.

Brown'ın ekibinden yapılan açıklamada, "Brandonbilt Motorsports, daha önce birçok kez sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz standart onay sürecini izleyerek en son sponsorlarımızı ve boya şemamızı NASCAR'a sundu" denildi.

"26 Aralık 2021'de bir NASCAR Yarış Operasyonları yetkilisinden sponsorlarla ilgili yazılı onay aldık. Takımımız ancak bu onayı aldıktan sonra bir duyuru yapmak üzere harekete geçti.

"Sponsor onayı netti - NASCAR'dan gelen e-postanın ilk dört kelimesinde 'Sponsorlar onaylandı' ifadesi yer alıyordu. Sunulan tek geri bildirim, pistte 170 mil hızla okunabilirliği sağlamak için küçük grafik tasarım değişiklikleriyle ilgiliydi.

"NASCAR ile çalışmaya devam edeceğiz ve bu meseleyi en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı ve havayı temizlemeyi dört gözle bekliyoruz."

'Talihsiz bir durum'

'Let's Go Brandon' sloganı Brown'ın Ekim ayı başında Alabama'daki Talladega Superspeedway'de kariyerinin ilk yarışını kazanmasının ardından başladı.

Zaferin ardından Brown'la röportaj yapılırken kalabalık "F**k Joe Biden" diye slogan atmaya başladı. Brown'la röportaj yapan muhabir kalabalığın bunun yerine "Haydi Brandon" diye slogan attığını söyledi.

NASCAR'ın Kasım ayındaki sporun durumu konuşmasında Başkan Steve Phelps sporu bu sloganla arasına mesafe koydu.

Phelps "Brandon için üzülüyorum" dedi. "Bence bu ne yazık ki ülke olarak ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Kendimizi siyasetle, solla ya da sağla ilişkilendirmek istemiyoruz. Açıkçası, bir spor olarak, kim oturursa otursun başkanlık makamına her zaman büyük saygı duyduk ve duyuyoruz.

"Bunun talihsiz bir durum olduğunu düşünüyorum. NASCAR ile başlayıp başka yerlerde de zemin kazanması hoşumuza gidiyor mu? Hayır, bu konuda mutlu değiliz. Ancak başkanlık makamına saygı duyduğumuzdan emin olmaya devam edeceğiz."

Brown daha sonra 19 Aralık'ta The New York Times'a şunları söyledi: "Tüm navigasyonumuz, herkese hitap etmek istememizdir, çünkü sonuçta herkes bir tüketicidir. Siyasete dahil olmak gibi bir arzum yok."

Ertesi gün Woodbridge, Virginia doğumlu Brown Newsweek'te bir köşe yazısı yazdı. Brown, "sponsorları ya da medya tarafından, benimle pek ilgisi olmayan bir konuya karıştığı için programının iptal edilmesinden korktuğunu" söyledi.

Brown yazısına şöyle devam etti: "Siyasi bir mücadeleye öncülük etmek gibi bir niyetim yok. Ben araba yarışı yapıyorum. Kimseyi desteklemeyeceğim ve kesinlikle kimseye nasıl oy vereceğini söylemeyeceğim.

"Ancak içinde bulunduğum durum ve milyonlarca Amerikalının neden benim adımı haykırdığı konusunda da artık sessiz kalmayacağım. Washington duymasa bile ben onları duyuyorum."

Son günlerde "Haydi Brandon" sloganı, Noel arifesinde Biden ile Oregon'da yaşayan 35 yaşındaki bir baba olan Jared Schmeck arasında canlı yayınlanan bir telefon görüşmesinin ardından yeni bir siyasi önem kazandı.

Aileler Başkan ve First Lady Jill Biden'ın yer aldığı canlı "Santa Tracker" etkinliğini izlerken, Schmeck aradı ve birinci aileyle konuşmak için seçilen kişilerden biri oldu.

Görüşme sırasında Schmeck küçük çocuklarının Noel için ne istediklerini anlattı ve ardından her iki Biden da sırayla kendisine ve ailesine "harika bir Noel" diledikten sonra, dört çocuk babası "Mutlu Noeller" ve ardından şifreli bir ifade olan "Haydi Brandon!" ile karşılık verdi.

"Haydi Brandon", "F**k Joe Biden" anlamına gelen sağcı bir slogan haline geldi, ancak Schmeck daha sonra yerel bir Oregon gazetesine bu sözü "şaka yollu" söylediğini belirtti.

35 yaşındaki baba daha sonra Steve Bannon'ın podcast'ine katıldı ve burada şunları söyledi: "Donald Trump benim başkanım ve şu anda hala başkan olmalı."

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Kaynak: edition.cnn.com