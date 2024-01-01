NASCAR efsanesi Cale Yarborough 84 yaşında öldü

Ölüm nedeni açıklanmadı.

NASCAR Başkanı ve CEO'su Jim France eskiden Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı açıklamada "Cale Yarborough NASCAR'ın gördüğü en zorlu yarışmacılardan biriydi" dedi. "Yetenek, cesaret ve kararlılığın birleşimi Cale'i hem pistte hem de rekorlar kitabında akranlarından ayırdı."

Yarborough 1970'lerin ortalarında NASCAR'a hükmetmiş ve en üst ligde arka arkaya üç şampiyonluk kazanan ilk sürücü olmuştu. Kariyerinde üç kez daha puan sıralamasında ikinci oldu.

Kariyerindeki 83 galibiyetin 28'ini 1976-1978 yıllarındaki şampiyonluk yıllarında elde etti ve yedi kez NASCAR Cup şampiyonu olan Jimmie Johnson ile birlikte tüm zamanların galibiyet sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Yedi kez şampiyon olan Richard Petty, X'e taziyelerini iletti ve birbirleriyle yarıştıkları yılları hatırladı.

Petty, "(Yarborough'nun) Kral ile rekabeti ve rekabetçi ruhu her zaman NASCAR Tarihinin ünlü bir parçası olacak, karşılıklı saygılarını ve pistteki rekabetlerinin yoğunluğunu gösterecek" diye yazdı.

Yarborough'nun mirası aynı zamanda 1979 Daytona 500'de yaşanan bir olayı da içeriyor. 500 millik ilk NASCAR yarışı tümüyle ulusal televizyonda yayınlanmıştı. CBS izleyicileri Yarborough'nun Donnie Allison'la liderlik için son turda girdiği mücadelede araçların çarpışmasını ve ardından sürücülerin saha çimlerinin üzerinde birbirlerine saldırmasını izlerken, Petty yarışı kazanmaya devam etti. Allison'ın kardeşi Bobbie'nin yarış arabasını kenara çekip kavgaya katılmasıyla kavga daha da büyüdü.

Yarborough NASCAR'ın en önemli yarışını dört kez ve Güney Carolina, Darlington'daki Southern 500'ü beş kez kazandı.

Yarborough 2012 yılında NASCAR Hall of Fame'in üçüncü sınıfına dahil edildi. Ailesine ve en iyi sezonlarını geçirdiği Hall of Famer Junior Johnson da dahil olmak üzere yarış kariyerinde birlikte yarıştığı araç sahiplerine teşekkür etmek için zaman ayırdı.

"Junior bir sürücü arıyordu, ben de bir araç arıyordum. Birbirimize bağlandık ve kesinlikle iyi bir yolculuk geçirdik," dedi Yarborough göreve başlama konuşmasında. "Junior, sana ne kadar teşekkür etsem azdır dostum. İyi bir yolculuk geçirdik."

Yarborough daha sonra, 1981 sezonundan önce diğer sahiplerle sınırlı bir program yürütmek ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için takımdan ayrılmamış olsaydı kariyer toplamlarının ne olabileceği konusunda şaka yaptı.

"Junior'da kalsaydım kaç şampiyonluk kazanacağımı bilemezdim... Richard Petty, kaç şampiyonluk kazanabileceğimizi bilmiyorsun. Sen bu resmin içinde bile olmayabilirdin" dedi ve kalabalıktan ve 200 zaferle tüm zamanların 1 numarası olan Petty'den büyük bir kahkaha aldı.

Yarborough ayrıca 11 yılda sadece bir galibiyet alan bir yarış takımı sahibi olarak başarı eksikliği hakkında da şaka yaptı.

Konuşmasının ardından Speed Network'e NASCAR'ın en zorlu sürücüsü unvanını kabul edip etmediği sorulduğunda şunları söyledi "Eğer söyledikleri buysa, sanırım buna katılmak zorundayım."

Dale Earnhardt Jr. X'te saygılarını sundu.

"Direksiyon başında bir efsane olduğu kesin ama dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını kendisine ve Nascar'a çeken bir kişiliği, cesareti ve havası vardı. Sporun bir parçası olduğu için bu sporu gerçekten çok daha iyi bir hale getirdi. Kalbim ailesiyle birlikte," diye yazdı şimdi bir yayıncı ve yarış takımı sahibi olan Earnhardt.

Yarborough, Ford'un 1970 yılında NASCAR'dan geçici olarak çekilmesinden sonra birkaç yıl Indy arabalarında da yarıştı ve 1972 Indianapolis 500'de 10. oldu.

CNN'den Jacob Lev bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com