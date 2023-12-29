Napoli Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 6-1 mağlup ederken koç 'Maradona bile gurur duyardı' dedi

İtalyan ekibi maçın başında Muhammed Kudus'un seken golüyle geriye düştü ancak etkileyici bir performansla ev sahibini yıkarak cevap verdi.

Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski, Khvicha Kvaratskhelia ve Giovanni Simeone'nin golleri, Giacomo Raspadori'nin Johan Cruijff Arena'yı susturmak ve Napoli'nin bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesine %100'lük başlangıcını sürdürmek için attığı güzel bir parantezi tamamladı.

"Harika bir oyun oynadık. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Maradona bile bizimle gurur duyardı," dedi Spalletti maçtan sonra gazetecilere.

2020'de hayatını kaybeden Maradona, kulübe en başarılı döneminde ilham vermesinin ardından Napoli taraftarlarının aklından hiç çıkmadı.

Kulüp, Maradona'nın zirvede olduğu 1987 ve 1990'dan bu yana lig şampiyonluğu kazanamadı ancak Amsterdam'daki performans taraftarların yeni bir altın çağ hayal etmesine neden oldu.

Spalletti ise Serie A'ya yenilgisiz başlamasına rağmen takımının ayaklarının yere basmasını sağlamaya çalışıyor.

"Bir maç hayatınızı değiştirmez. Mükemmel bir performanstı. Bu şekilde kazanmak çok güzel ama şimdi bir sonraki maçı düşünmeye geri dönmeliyiz. Serie A'da çok iyi giden takımlar var" diye ekledi.

Maradona kendi jenerasyonunun yıldızıyken, Gürcü hücum oyuncusu Kvaratskhelia da bu jenerasyonun yıldızı olabilir.

Ajax'a karşı ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan 21 yaşındaki oyuncu, Gürcistan'ın Dinamo Batum takımında geçirdiği kısa bir sürenin ardından bu sezon kulübe katıldı.

Daha önce Rus ekibi Rubin Kazan'da da etkili olmuş ancak Ukrayna'nın işgali sırasında sözleşmesi askıya alınmıştı.

Hızı ve hücum yeteneği taraftarların Maradona ile paralellik kurmasına neden oldu ve o zamandan beri 'Kvaradona' lakabını kazandı.

Napoli formasıyla çıktığı 11 maçta altı gol atmasına ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisine rağmen Kvaratskhelia sadece gelişimini sürdürmek istiyor.

Geçen ay gazetecilere verdiği demeçte "Maradona'ya yaklaşamam ama bu kulüp için büyük bir oyuncu olmak için her şeyimi vereceğim" dedi.

Bu arada Ajax, zorlu bir karşılaşmanın ardından yaralarını sarmak zorunda kalacak.

Kaptan Dusan Tadić yenilgiden, transfer piyasasında çok sayıda deneyimli oyuncunun kulüpten ayrıldığı çalkantılı bir yaz dönemini sorumlu tuttu.

"Yedi ya da sekiz yeni oyuncumuz var. Bu kadar çok oyuncuyu kaybettiğinizde işler biraz zorlaşıyor," dedi maçın sonlarında oyundan atılan Tadić.

"O zaman takıma bir ritim kazandırmak için daha fazla maça ihtiyacınız var."

Napoli, 12 Ekim'de Ajax'ı konuk edeceği rövanş maçında Şampiyonlar Ligi eleme turlarında yerini garantileme şansına sahip ancak önce Pazar günü Cremonese ile oynayacağı lig karşılaşmasına odaklanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com