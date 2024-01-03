Naomi Osaka'nın Avustralya Açık'ta oynayıp oynamayacağına dair spekülasyonlar artıyor

İki kez Avustralya Açık şampiyonu olan Naomi Osaka'nın turnuvaya katılıp katılmayacağı giderek artan bir spekülasyon konusu.

Melbourne'de 16 Ocak'ta başlayacak olan turnuvanın giriş listesinde yer almasına rağmen Osaka Çarşamba günü kendisini ABD merkezli bir pilates stüdyosunda gösteren bir fotoğrafı yeniden paylaştı. Fotoğrafın ne zaman çekildiği belli değil.

25 yaşındaki sporcu aynı zamanda Avrupa'da da bir süre geçirdi: 28 Aralık'ta dört kez grand slam şampiyonu olan sporcu, aralarında partneri Cordae ile Paris'teki Louvre müzesinde arka planda Mona Lisa'nın olduğu bir fotoğrafın da bulunduğu seyahatinden bir dizi fotoğraf paylaştı.

Eski dünya 1 numarasının önümüzdeki hafta Adelaide ya da Hobart'taki ısınma turnuvalarında oynaması planlanmıyor. Oyuncular bu iki turnuvayı yaz aylarında Avustralya'nın sıcağına alışmak için kullanıyor.

CNN yorum için Tennis Australia ve Naomi Osaka'nın temsilcilerine ulaştı.

Osaka, Ağustos 2021'de Roland Garros'ta zorunlu bir basın toplantısı sırasında medyaya hitap ederken gözle görülür bir şekilde stresli ve duygusal olduğu bir olayın ardından rekabetçi tenisten bir süre uzak kaldı ve akıl sağlığı ile ilgili mücadeleleri hakkında kamuoyuna birkaç açıklama yaptı.

Osaka daha sonra o yıl Fransa Açık'tan çekildi ve 2018'de ilk büyük şampiyonluğunu kazanmasından bu yana "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

Osaka'nın son sezonu sakatlık ve hastalıklarla gölgelendi: Geçtiğimiz Ocak ayında Melbourne Summer Set 1 turnuvasından karın sakatlığı nedeniyle çekildi ve Eylül ayında Tokyo'daki Pan Pacific Open 'dan hastalık nedeniyle çekildi.

Ayrıca Aşil sakatlığı nedeniyle çim kort sezonunun tamamını kaçırdı ve Kanada Açık'taki açılış maçından sırtındaki sakatlık nedeniyle çekildi.

Yıldız oyuncu kort dışında kendini başka işlere verdi. 25 yaşındaki oyuncu 20 Aralık'ta Twitter 'da yaptığı bir paylaşımda "üretken olmanın" tadını çıkardığını söyledi.

"The Way Champs Play" adlı resimli çocuk kitabı Aralık ayında yayıncı Harper Collins tarafından yayınlandı.

Ayrıca ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk beyaz olmayan kadın ve Kongre'de görev yapan ilk Asyalı-Amerikalı kadın olan Patsy Mink hakkında bir kısa film olan "MINK!"te yönetici yapımcı olarak çalıştı.

"Kendinize inanın. Sizi hayal edebileceğinizden çok daha ileriye götüreceğine söz veriyorum" diye yazdı 26 Aralık'ta Twitter'da.

CNN'den Issy Ronald ve David Close haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com