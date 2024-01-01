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Naomi Osaka Tokyo Olimpiyatları için Japonya vatandaşlığını seçecek

Japon kamu yayın kuruluşu NHK'ya göre tenis yıldızı Naomi Osaka, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için ABD vatandaşlığı yerine Japon vatandaşlığına geçmeye karar verdi.

 and  Katherine Bradley
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Naomi Osaka Tokyo Olimpiyatları için Japonya vatandaşlığını seçecek

Japon bir anne ve Haitili bir babanın çocuğu olarak Japonya'da doğan ancak ABD'de büyüyen iki kez grand slam şampiyonu Osaka, NHK'ya verdiği demeçte "Japonya'yı temsil etmek üzere Olimpiyatlara gitmeye çalışmanın kendisine özel bir duygu verdiğini" söyledi.

Japon yasalarına göre, çifte vatandaşlığa sahip olanların 22 yaşına gelmeden birini seçmesi gerekiyor. Osaka'nın 22. doğum günü 16 Ekim'de.

NHK'ya verdiği demeçte, "Ülkenin gururu için oynayarak duygularımı daha fazla ortaya koyabileceğimi düşünüyorum" dedi.

Naomi Osaka, Pekin'de Kanadalı Bianca Andreescu'ya karşı bir şut atıyor.

ABD'de ikamet eden Osaka, geçtiğimiz Pazar günü Pekin'de düzenlenen Çin Açık finalinde dünya 1 numarası Ash Barty'yi mağlup etti.

Geçen ay Japonya'da düzenlenen Pan Pacific Open'da elde ettiği şampiyonluğun ardından gelen bu zafer, Osaka'yı dünya sıralamasında 3 numaraya yükseltti.

Geçtiğimiz yıl Amerika Açık finalinde Serena Williams'ı yenerek ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden Osaka, Ocak ayında Avustralya Açık'ta kazandığı zaferle Japonya'nın en büyük ve en çok para kazandıran spor yıldızlarından biri haline geldi.

WTA Tour'da Japon bayrağı altında oynayan Osaka, ülkesi adına ilk Fed Cup maçına 2017'de çıktı.

CNN yorum için Japonya Tenis Birliği ve Osaka'nın menajerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com

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