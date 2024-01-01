Naomi Osaka tenisten bir yıldan fazla uzak kaldıktan sonra Brisbane International'a galibiyetle döndü

Dört kez grand slam şampiyonu olan Osaka, Brisbane International'ın ilk turunda Alman Tamara Korpatsch'ı 6-3 7-6 (11-9) yenerek yeni yıla şık bir başlangıç yaptı.

Osaka son maçını 2022'de Japonya'da düzenlenen Pan Pacific Open'da oynamıştı. Bu turnuvaya son şampiyon olarak katılan Osaka, karın ağrısı yaşamasının ardından yarışmadan çekildi.

Osaka'nın iki kez kazandığı 2023 Avustralya Açık'a da katılması bekleniyordu ancak hamileliğini açıklayınca turnuvadan çekildi.

WTA'ya göre, 15 aydır müsabaka oynamadığı için şu anda sıralamada yer almayan Osaka, maçta 21 zorlanmadan hataya karşılık 36 kazanan vuruş yaptı. Korpatsch'ı tek setlik galibiyette 13 galibiyette tuttu.

Osaka maçtan sonra "Kızım doğmadan önce oynadığım son birkaç yılda, bana gösterilen sevgiye karşılık vermedim," dedi. "Bu bölümde de bunu yapmak istediğimi hissediyorum.

"İnsanların gelip beni tanımasını ve benim için tezahürat yapmasını gerçekten takdir ediyorum çünkü bir zamanlar rol modellerimin maçlarını izlemeye çalışan küçük bir çocukmuşum gibi hissediyorum. Bu yüzden bazen bu kortlarda oynamak gerçekten gerçeküstü hissettiriyor."

Osaka'nın güçlü servisleri maç boyunca ona yardımcı oldu ve açılış seti boyunca hiç kırılma noktasıyla karşılaşmadı.

İkinci set biraz daha zorluydu çünkü oyuncular maçı eşitlik bozmaya göndermek için molalar aldılar.

Osaka maçın dramatik bir şekilde sona ermesi için iki maç puanı harcadı ancak üçüncü kez sorulduğunda bir forehand galibiyeti ile galibiyeti mühürledi.

Osaka, "Şimdi maça dönüp baktığımda, dürüst olmak gerekirse kendimle gurur duyuyorum," dedi. "Oldukça iyi bir seviyede oynadığımı hissediyorum.

"Bence rakibim gerçekten iyi oynadı. Dürüst olmak gerekirse, tek düşünebildiğim, sahip olduğum tutarlı sinirler. Bu gerçekten zor maçı atlatmak ve umarım bunun üzerine inşa etmek."

26 yaşındaki Osaka, ikinci turda iki eski dünya 1 numarası arasındaki maçta Karolína Plíšková ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com