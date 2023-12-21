Naomi Osaka tenise verdiği dört aylık aranın ardından çıktığı ilk maçta galibiyeti garantiledi

Amerika Açık'ta Leylah Fernandez'e yenildikten sonra tenise süresiz ara vereceğini açıkladığı Eylül ayından bu yana ilk maçına çıkan Osaka biraz paslanmış olsa da 6-4 3-6 6-3 kazanmayı başardı.

Eski dünya 1 numarası sekizi çift hata olmak üzere 57 zorlanmadan hata yaptı.

Osaka maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu yıl gerçekten tek bir büyük hedefim var ve bu sonuçlarla ve bunun gibi şeylerle tamamen ilgisiz" dedi.

"Benim için sadece korta her adım attığımda eğlendiğimi hissetmek istiyorum. Kaybetsem bile elimden gelenin en iyisini yaptığımı bilerek korttan çıkabilirim."

Bu maç Osaka'nın Fernandez'e kaybettikten sonra dört ay içinde oynadığı ilk maçtı. Osaka geçen yıl da zihinsel sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Fransa Açık'tan çekilmiş ve Wimbledon'a katılmamayı tercih etmişti.

Osaka gazetecilere verdiği demeçte, "Aslında bu yılın büyük bir bölümünde oynamayacağımı düşünüyordum," dedi. "Bu sporu bu kadar sevdiğim için kendimle gerçekten mutluyum çünkü Amerika Açık'tan sonra ne zaman oynayacağımdan emin olmadığımı söylemiştim ve şu anda buradayım.

"Ara verdiğimde geleceğimin ne olacağını bilmiyormuş gibi hissediyordum. Eminim pek çok insan bunu anlayabilir. Elbette geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz ama kesinlikle kararsız bir dönemdi.

"Ama şu anda burada oturduğum için gerçekten çok mutluyum."

Osaka Çarşamba günü 16. turda Belçikalı Maryna Zanevska ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com