Naomi Osaka: 'Şöhret ve servete alışmak yıkıcı olabilir' diyor tenisin büyük ismi Chris Evert

Tenisin büyük ismi 1974 yılında henüz 19 yaşındayken ilk iki grand slam'ini kazandı ve Kasım 1975'te bilgisayar sıralamaları yapılmaya başlandığında zirveye yerleşerek toplam 260 hafta boyunca zirvede kaldı.

Şimdi Evert, dünya 2 numarasının Pazartesi günü akıl sağlığını gerekçe göstererek Fransa Açık'tan çekilmesinin ardından Naomi Osaka 'ya destek veriyor.

18 kez grand slam kazanan Evert, Osaka'nın ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle medya konferanslarına katılmayacağını ilk açıkladığında durumun "bu kadar yaygara koparacağını" düşünmediğini söylüyor.

Diğer sporların aksine, tenis oyuncuları giderek daha genç yaşlarda kendilerini gösteriyor ve birçoğu en büyük sahneye gençken çıkıyor.

Bu yüzden medyanın "biraz saygı göstermesi" gerekiyor çünkü Evert'e göre bu kadar genç yaşta gelen şöhret çoğu zaman "yıkıcı" olabiliyor.

CNN'den Chris Cuomo'ya konuşan 66 yaşındaki Evert, "Bence basın bir tavır almalı, bir üst seviyeye çıkmalı ve biraz saygı göstermeli" dedi.

"Genç yaşta şöhret ve servet ve Tanrı'ya şükür ki kadınlar tenis derneğinin kaynakları var - ruh sağlığı kaynakları, medya eğitim kaynakları. Bu çocuklar için dışarıda yardım var.

"Ancak birbirine çok bağlı bir aileden geldiğinizde, çok mütevazı bir şekilde yetiştirildiğinizde ve birdenbire dünyanın en ünlü sporcusu olduğunuzda ve dünyada en çok para ve kupa kazanan kişi olduğunuzda, hayatınız değişir ve bu da oldukça yıkıcı olabilir."

Evert, oyuncular ve medya arasındaki ilişkiyi geliştirmenin herkesin yararına olacağını söylüyor.

"Bence herkes bunu oyuncular için sağlıklı bir ortam haline getirecek bir çözüm hakkında konuşmalı, çünkü hepimiz bu sporu tanıtmak için bu işin içindeyiz."

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Başa Çıkma

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Osaka, "herkesin Paris'te devam eden tenise odaklanabilmesi" için 2021 Fransa Açık'tan çekileceğini söyledi ve "korttan biraz uzak kalacağını" da sözlerine ekledi.

Osaka, 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmasından bu yana "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

Osaka geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından ruh sağlığını gerekçe göstererek Fransa Açık boyunca hiçbir basın toplantısına katılmayacağını ve alacağı cezaların ruh sağlığı için çalışan bir hayır kurumuna bağışlanacağını duyurmuştu.

Pazar günü ilk turdaki tek setlik galibiyetinin ardından Roland Garros'tan yapılan açıklamada Osaka'nın medyaya konuşmadığı için 15.000 Dolar para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Salı günü, dört grand slam turnuvasının liderleri Osaka'ya desteklerini sunan bir açıklama yayınladılar - ancak özür dilemediler.

Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık başkanları Osaka'ya "destek ve yardım" sunarken "turnuvalarımızdaki oyuncu deneyimini geliştirmeye" devam edeceklerini söylediler.

Tenis İskoçya ve Andy Murray'in annesi tarafından kurulan Judy Murray Vakfı danışmanı Kris Soutar'ın "akbaba çukuru" olarak adlandırdığı, genellikle erkeklerin egemen olduğu bu basın toplantılarıyla uğraşmak, özellikle kaybeden oyuncular için korkutucu olabiliyor.

Yedi kez grand slam kazanan Venus Williams, Salı günü Fransa Açık'ta Rus Ekaterina Alexandrova'ya ilk turda kaybettiği maçın ardından basınla başa çıkma sırrını paylaştı.

"Bana soru soran her bir kişinin benim kadar iyi oynayamadığını ve asla oynayamayacağını biliyorum," dedi 40 yaşındaki Williams.

"Ne söylerseniz söyleyin ya da ne yazarsanız yazın, benim için asla bir mum bile yakamazsınız. Ben de bununla böyle başa çıkıyorum. Ama her insan bununla farklı şekilde başa çıkar."

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Salı günü, dünya 1 numarası Novak Djokovic de Osaka'ya desteğini dile getirdi.

"Onu destekliyorum, bence bunu yapmakla çok cesur davrandı," dedi. "Duyduğum kadarıyla zihinsel olarak acı ve ıstırap çektiği için gerçekten üzgünüm.

"Bunun onun açısından çok cesur bir karar olduğunu söylemeliyim. Ancak nasıl hissettiğini en iyi o bilir ve eğer zaman ayırıp düşünmeye ve yeniden şarj olmaya ihtiyacı varsa, yapması gereken de budur ve ben buna tamamen saygı duyuyorum. Ve umarım güçlü bir şekilde geri dönecektir."

Sheena McKenzie ve Kevin Dotson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com