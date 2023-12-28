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Naomi Osaka: Serena Williams dünya 2 numarasına sarılmak istiyor; diğerleri onu 'prenses' olarak etiketliyor

Serena Williams, dünya 2 numarasının Pazartesi günü Fransa Açık'tan çekilmesinin ardından Naomi Osaka'ya sarılmak istediğini söyledi.

 and  Christian Meier
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Naomi Osaka: Serena Williams dünya 2 numarasına sarılmak istiyor; diğerleri onu 'prenses' olarak etiketliyor

Osaka'nın turnuvadan ayrılması, başlangıçta zihinsel sağlık nedenlerini öne sürerek Roland Garros'ta hiçbir medya konferansına katılmama kararının ardından geldi.

O zamandan beri 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıktan sonra "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

Naomi Osaka, 30 Mayıs 2021 tarihinde Roland Garros'ta düzenlenen 2021 Fransa Açık'ın ilk gününde Romanyalı Patricia Maria Tig'e karşı ilk tur maçında servis atıyor.

'Naomi için üzülüyorum'

Aralarında Usain Bolt, Kyrie Irving ve Venus Williams 'ın da bulunduğu diğer spor yıldızları da Osaka'ya desteklerini Instagram paylaşımına yaptıkları yorumlarla gösterdi: "Seninle gurur duyuyorum. Kendine iyi bak ve yakında tekrar kazanırken görüşürüz!"

Maç sonrası basın toplantısında 23 kez grand slam şampiyonu olan Serena Williams şunları söyledi: "Hissettiğim tek şey Naomi için hissettiklerim. Keşke ona sarılabilseydim diye hissediyorum çünkü bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Dediğim gibi, ben de o pozisyonlarda bulundum."

Bununla birlikte, diğer tenis yıldızları medya görevlerinin işin bir parçası olduğunu söyledi.

İki kez grand slam şampiyonu olan Victoria Azarenka, "Basın, oyuncular ve turnuvalar el ele yürüyor," dedi. "Bence sporumuzu geliştirmede, sporumuzu tanıtmada bu çok önemli."

Medyanın daha empatik olması gereken anlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya 5 numarası Sofia Kenin, genç bir sporcunun spot ışıklarının altında olmasının yarattığı baskıyı kabul etti ancak "Bunun için kayıt yaptırdınız" dedi.

"Spor bu. Dışarıdan, sponsorlardan ve herkesten beklentiler var. Sadece bunu bir şekilde yönetmek zorundasınız," diye ekledi Kenin.

Osaka, 2020 Amerika Açık'ın beşinci gününde Ukraynalı Marta Kostyuk'a karşı tek kadınlar üçüncü tur maçını kazandıktan sonra üzerinde Ahmaud Arbery yazan koruyucu bir yüz maskesi taktı.

Modası geçmiş bir uygulama mı?

Osaka'nın çekilmesi, sporcuların medya ile olan ilişkileri ve basın toplantılarının sporcuların ruh sağlığına zarar verip vermediği konusunda soru işaretleri yarattı.

Osaka internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğal bir konuşmacı değilim ve dünya medyasına konuşmadan önce büyük endişe dalgaları yaşıyorum" dedi.

Guardian'da Jonathan Liew medya konferanslarını "artık anlamlı bir alışveriş" olarak değil, sporcuların "en mahrem ortamda en mahrem sorulara" maruz kaldığı "alaycı ve çoğu zaman yırtıcı bir oyun" olarak tanımladı.

Diğer gazeteciler daha az sempatik bir duruş sergiledi.

Avustralya'da Will Swanton "Naomi Osaka'nın toyluğu, değerbilirliği ve ikiyüzlülüğü karşısında nutkum tutuldu," diye yazdı.

"Herkese bu dünyadaki adaletsizliklere karşı seslerini yükseltmelerini söyledikten sonra, Fransa Açık'ta basın toplantısı yapmayı reddederek susmaya karar verdi... hem de tam da tersini yaptığı turnuva ve devlet kurumu tarafından teklif edilen milyonlarca dolarlık para ödülünü cebe indirecek kadar mutluyken."

Osaka, Fransa Açık'taki tek kadınlar ilk tur maçında Tig'i yendikten sonra kutlama yapıyor.

Sosyal medya çağında geleneksel basın

Ancak bazıları, Meghan Markle'ın İngiliz magazin basını tarafından gördüğü muamele arasında paralellikler kurarak, Siyah kadınların ruh sağlığı sorunlarını medyaya açıkladıklarında nasıl mercek altına alındıklarına dikkat çekti.

Osaka'nın geri çekilmesi, sosyal medya çağında sporcuların hala geleneksel medyaya ihtiyaç duyup duymadığına dair daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.

Japon tenisçi Naomi Osaka, 2020 ABD Açık'taki her maçtan önce, Misaki Doi'ye karşı oynadığı ilk tur maçında Breonna Taylor'dan Azarenka'ya karşı oynadığı finalde Tamir Rice'a kadar, ABD'de polis ya da ırkçı şiddete maruz kaldığı iddia edilen farklı bir Siyah kurbanın adını gösteren bir yüz maskesi taktı. Burada Osaka, Georgia'da koşu yaparken vurulan 25 yaşındaki silahsız Siyahi Ahmaud Arbery'nin ismini gösteriyor.
Olimpiyat 100 metre şampiyonluğunu koruyan ilk sprinter olan Wyomia Tyus, Meksika'da düzenlenen 1968 Olimpiyatları boyunca Tommie Smith, John Carlos ve İnsan Hakları için Olimpiyat Projesi'ne destek vermek amacıyla siyah şort giydi.
Temmuz 2016'da - Colin Kaepernick'in ABD milli marşında ayağa kalkmayarak dikkatleri üzerine çekmesinden bir ay önce - son WNBA şampiyonu Minnesota Lynx'in üyeleri, Dallas Wings'e karşı oynadıkları maçtan önce ön yüzünde şu ifadelerin yer aldığı tişörtler giyerek protesto gösterisinde bulundu:
Megan Rapinoe ve Dünya Kupası'nı kazanan ABD Kadın Milli Takımı, Mart 2019'da ABD Futbol Federasyonu'na karşı, erkek futbol takımıyla eşit işe eşit ücret ödenmediği iddiasıyla dava açtı. Rapinoe burada 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Finali sırasında attığı golü kutluyor.
23 kez grand slam kazanan tenisçi Serena Williams, sporda kadın aktivizminin nüanslı versiyonlarına örnek olarak ücret eşitliği ve Siyah anne ölüm oranlarına dikkat çekmek için platformunu kullandı. Williams burada 2019 ABD Açık'ta resmedilmiştir.
Tek bir Olimpiyatta üç altın madalya kazanan ilk Amerikalı kadın olarak uluslararası bir yıldız haline gelen sprinter Wilma Rudolph - 1960 Roma Oyunlarında 100m, 200m ve 4x100m bayrak yarışları - ABD'ye bir şampiyon olarak döndü ve yeni bulduğu platformu memleketi Clarksville, Tennessee'deki havuz ve parkların entegrasyonunu savunmak için kullandı. Rudolph 1960 Roma Olimpiyatları'nda kadınlar sprint etkinliğinde bitiş çizgisini geçerken resmedilmiştir.
WNBA takımlarından Connecticut Sun, Ağustos 2020'de Atlanta Dream'e karşı oynayacakları maç öncesinde Ulusal Marş sırasında diz çöktü. WNBA sezonu Breonna Taylor'a ve polis şiddetine maruz kalan siyahi kadınlar için farkındalık yaratan Say Her Name hareketine adadı. Ayrıca Georgia senatörlük seçimlerinde Cumhuriyetçi ve WNBA takımı Atlanta Dream'in sahibi Kelly Loffler'a karşı Raphael Warnock'u toplu olarak desteklediler.
Adaletsizliğe meydan okuyan kadın sporcular

Basın toplantıları ve diğer köklü medya ortamları artık sporcuların seslerini duyurmaları için tek yol değil; çevrimiçi platformlar oyuncuların taraftarlarla doğrudan iletişim kurmaları ve kendi anlatılarını kontrol etmeleri için bir yol yaratıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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