Naomi Osaka: Serena Williams dünya 2 numarasına sarılmak istiyor; diğerleri onu 'prenses' olarak etiketliyor

Osaka'nın turnuvadan ayrılması, başlangıçta zihinsel sağlık nedenlerini öne sürerek Roland Garros'ta hiçbir medya konferansına katılmama kararının ardından geldi.

O zamandan beri 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıktan sonra "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

'Naomi için üzülüyorum'

Aralarında Usain Bolt, Kyrie Irving ve Venus Williams 'ın da bulunduğu diğer spor yıldızları da Osaka'ya desteklerini Instagram paylaşımına yaptıkları yorumlarla gösterdi: "Seninle gurur duyuyorum. Kendine iyi bak ve yakında tekrar kazanırken görüşürüz!"

Maç sonrası basın toplantısında 23 kez grand slam şampiyonu olan Serena Williams şunları söyledi: "Hissettiğim tek şey Naomi için hissettiklerim. Keşke ona sarılabilseydim diye hissediyorum çünkü bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Dediğim gibi, ben de o pozisyonlarda bulundum."

Bununla birlikte, diğer tenis yıldızları medya görevlerinin işin bir parçası olduğunu söyledi.

İki kez grand slam şampiyonu olan Victoria Azarenka, "Basın, oyuncular ve turnuvalar el ele yürüyor," dedi. "Bence sporumuzu geliştirmede, sporumuzu tanıtmada bu çok önemli."

Medyanın daha empatik olması gereken anlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya 5 numarası Sofia Kenin, genç bir sporcunun spot ışıklarının altında olmasının yarattığı baskıyı kabul etti ancak "Bunun için kayıt yaptırdınız" dedi.

"Spor bu. Dışarıdan, sponsorlardan ve herkesten beklentiler var. Sadece bunu bir şekilde yönetmek zorundasınız," diye ekledi Kenin.

Modası geçmiş bir uygulama mı?

Osaka'nın çekilmesi, sporcuların medya ile olan ilişkileri ve basın toplantılarının sporcuların ruh sağlığına zarar verip vermediği konusunda soru işaretleri yarattı.

Osaka internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğal bir konuşmacı değilim ve dünya medyasına konuşmadan önce büyük endişe dalgaları yaşıyorum" dedi.

Guardian'da Jonathan Liew medya konferanslarını "artık anlamlı bir alışveriş" olarak değil, sporcuların "en mahrem ortamda en mahrem sorulara" maruz kaldığı "alaycı ve çoğu zaman yırtıcı bir oyun" olarak tanımladı.

Diğer gazeteciler daha az sempatik bir duruş sergiledi.

Avustralya'da Will Swanton "Naomi Osaka'nın toyluğu, değerbilirliği ve ikiyüzlülüğü karşısında nutkum tutuldu," diye yazdı.

"Herkese bu dünyadaki adaletsizliklere karşı seslerini yükseltmelerini söyledikten sonra, Fransa Açık'ta basın toplantısı yapmayı reddederek susmaya karar verdi... hem de tam da tersini yaptığı turnuva ve devlet kurumu tarafından teklif edilen milyonlarca dolarlık para ödülünü cebe indirecek kadar mutluyken."

Sosyal medya çağında geleneksel basın

Ancak bazıları, Meghan Markle'ın İngiliz magazin basını tarafından gördüğü muamele arasında paralellikler kurarak, Siyah kadınların ruh sağlığı sorunlarını medyaya açıkladıklarında nasıl mercek altına alındıklarına dikkat çekti.

Osaka'nın geri çekilmesi, sosyal medya çağında sporcuların hala geleneksel medyaya ihtiyaç duyup duymadığına dair daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor.

Adaletsizliğe meydan okuyan kadın sporcular

Basın toplantıları ve diğer köklü medya ortamları artık sporcuların seslerini duyurmaları için tek yol değil; çevrimiçi platformlar oyuncuların taraftarlarla doğrudan iletişim kurmaları ve kendi anlatılarını kontrol etmeleri için bir yol yaratıyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com