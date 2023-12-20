Naomi Osaka ödül parasını Haiti depremi yardım çalışmalarına bağışlayacak

Naomi Osaka, önümüzdeki hafta düzenlenecek Batı ve Güney Açık'tan elde edeceği geliri, babasının memleketi olan Karayip ülkesi Haiti'deki deprem yardım çalışmalarına destek olmak üzere bağışlayacağını açıkladı.

Dört kez Grand Slam şampiyonu olan Osaka, Cumartesi günü yoksul ülkeyi vuran ve en az 304 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan 7.2 büyüklüğündeki depreme cevaben bu taahhüdünü açıkladı.

Osaka Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Haiti'de yaşanan tüm yıkımı görmek gerçekten çok acı verici ve bir türlü toparlanamadığımızı hissediyorum" dedi.

"Bu hafta bir turnuva oynayacağım ve tüm para ödülünü Haiti için yardım çabalarına vereceğim. Atalarımızın kanının güçlü olduğunu biliyorum, yükselmeye devam edeceğiz."

Annesi Japon olan ve Japon bayrağı altında oynayan dünya iki numarası Osaka, platformunu önem verdiği konulara dikkat çekmek için kullandı.

Geçen yılki ABD Açık'ta üzerinde polis şiddeti kurbanlarının isimlerinin yazılı olduğu maskeler takmıştı.

Osaka, 14-22 Ağustos tarihleri arasında Cincinnati'de düzenlenecek olan turnuvada ikinci sırada yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com