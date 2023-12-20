Naomi Osaka muhabirle tartıştıktan sonra gözyaşları içinde basın toplantısına ara verdi

Mason, Ohio'da düzenlenen Western & Southern Open basın toplantısı Osaka'nın akıl sağlığı ve basın toplantılarına katılma konusundaki soruları yanıtlamasıyla başladı - bu yılın başlarında akıl sağlığını gerekçe göstererek basın toplantılarına katılmak istemediği için Fransa Açık'tan çekildiğinde hakkında geniş çaplı bir tartışma başlatmıştı.

Bu soruların ardından Osaka'ya sezonun yaz aylarındaki sert kort bölümü için hazırlıkları ve yıkıcı depremin ardından Haiti'de yaşananlara tepkisi soruldu. Osaka'nın babası Haiti doğumlu ve tenis süperstarı Cumartesi günü attığı bir tweet'te Western & Southern Open'da kazandığı para ödülünü Haiti'deki yardım çalışmalarına bağışlayacağını söyledi.

Oturumun bu bölümünde Osaka yüzünü silmeye başladı ve şapkasını gözlerinin üzerine indirdi. Osaka duygusallaşınca bir muhabir "Üzgünüm" dedi, Osaka da "Hayır, sen çok iyisin" diye cevap verdi.

Osaka'nın ağlaması üzerine moderatör kısa bir ara vereceklerini söyledi. Birkaç dakika sonra Osaka oturumu bitirmek için geri döndü. Çıkıp gittiği için özür diledi.

Tüm bunlar yaşanmadan önce Osaka, Cincinnati Enquirer muhabiri Paul Daugherty ile bir tartışmaya girdi ve "Bizimle, özellikle de bu formatta uğraşmak konusunda pek istekli değilsiniz. Yine de bir medya platformuna sahip olarak hizmet ettiğiniz pek çok dış çıkarınız var."

Osaka'nın menajeri daha sonra muhabiri "zorba" olarak nitelendirdi.

Bu tartışmanın ardından Daugherty bir köşe yazısı yayınlayarak "Zoom formatında tartışma ya da nüansa yer olmadığını" belirtti ve Osaka'nın soruyu anlayıp anlamadığından ya da onu rahatsız edip etmediğinden emin olmadığını ekledi. Ancak Osaka'nın yanıtını "dürüst, düşünceli... ve 34 yıldır Cincinnati'de spor haberleri yaparken aldığım hiçbir yanıta benzemiyor" diyerek övdü.

Olimpiyatlardan önce Osaka en son Mayıs ayında Fransa Açık'ta yarışmıştı. O turnuva başlamadan önce, dört kez büyükler şampiyonu ve dünya 2 numarası, akıl sağlığını gerekçe göstererek - ceza alacağını bildiği için - basın toplantısı yapmayacağını söyledi.

Dört büyük turnuvadan (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) gelen ve turnuvadan men de dahil olmak üzere daha fazla ceza tehdidinde bulunan açıklamanın ardından Osaka geri çekildi ve 2018'de ilk büyük şampiyonluğunu kazandığından beri "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

'Bunu seninle aynı anda çözmeye çalışıyorum'

Basın toplantılarıyla ilgili soruları arka arkaya yanıtladıktan sonra, köşe yazarı Daugherty ile Osaka arasında şu diyalog yaşandı:

Daugherty: "Bizimle, özellikle de bu formatta muhatap olmak konusunda pek istekli değilsiniz. Yine de bir medya platformuna sahip olarak hizmet ettiğiniz pek çok dış çıkarınız var. Sanırım benim sorum bu ikisini nasıl dengeliyorsunuz? Ayrıca Simone Biles'e söyledikleriniz hakkında bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?" (Basın toplantısının başlarında Osaka, Biles'e bir mesaj gönderdiğini ancak ona biraz zaman tanımak istediğini söyledi, "çünkü bunun ne kadar bunaltıcı bir his olduğunu biliyorum.")

Osaka: "Sizinle uğraşmak için deli olmadığımı söylediğinizde, bu neyi ifade ediyor?"

Daugherty: "Basın toplantısı formatından özellikle hoşlanmadığınızı söylediniz, ancak medyayla ve medya aracılığıyla halkla iletişimde en yaygın kullanılan araç bu gibi görünüyor."

Osaka: "Bu ilginç. En zor olduğunu düşündüğüm şeyin basın toplantılarının ne zaman yapılacağı gibi durumlar olduğunu söyleyebilirim."

Osaka daha sonra düşündüğünü söyleyerek durakladı. Moderatör devam etmeyi önerdi ve Osaka'ya bir sonraki soruyu almak isteyip istemediğini sordu.

Osaka: "Hayır, aslında bu bakış açısıyla çok ilgileniyorum. Eğer bunu tekrarlarsanız harika olur."

Daugherty: "Soru, özellikle bu formatta medya ile uğraşmayı pek sevmediğiniz yönündeydi. Bunu yapmanın daha iyi yolları olduğunu ve bunu keşfetmeyi denemek istediğimizi söylediniz. Benim sorum, sanırım, medyanın size sunduğu platforma sahip olmanın hizmet ettiği tenis dışında da ilgi alanlarınız olduğuydu. Sorum şu: Bu ikisini en iyi şekilde nasıl dengeleyebileceğinizi düşünüyorsunuz?"

Osaka: "Bunun herkes adına konuşamayacağım bir şey olduğunu hissediyorum. Sadece kendim için konuşabilirim ama gençliğimden beri medyanın ilgisini çekiyorum ve bence bunun nedeni hem geçmişim hem de oyun tarzım. Çünkü her şeyden önce ben bir tenis oyuncusuyum. Bu yüzden pek çok insan benimle ilgileniyor.

"Bu açıdan pek çok insandan oldukça farklı olduğumu söyleyebilirim. Tweetlediğim bazı şeylerin ya da söylediğim bazı şeylerin çok fazla haber makalesi ya da buna benzer şeyler yaratmasına gerçekten yardımcı olamam. Bunun nedeninin birkaç grand slam kazanmam ve bu tür şeylerin yaşandığı çok sayıda basın toplantısı yapmam olduğunu biliyorum.

"Ama aynı zamanda bu ikisini nasıl dengeleyeceğimden emin olmadığımı da söyleyebilirim. Sizinle aynı anda bunu çözmeye çalışıyorum diyebilirim."

Bundan sonra, Osaka bir tenis gazetecisinin hazırlık ve Haiti ile ilgili bir dizi sorusunu yanıtlarken gözle görülür bir duygusallık gösterdi.

Osaka'nın menajeri Stuart Duguid yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cincinnati Enquirer'daki zorba, şu anda oyuncu / medya ilişkilerinin neden bu kadar gergin olduğunun bir örneğidir. Zoom 'daki herkes onun üslubunun tamamen yanlış olduğunu ve tek amacının gözdağı vermek olduğunu kabul edecektir. Gerçekten dehşet verici bir davranış. Naomi'nin saha dışındaki başarısını medyaya borçlu olduğu iması da bir efsane - bu kadar bencil olmayın."

CNN yorum için Daugherty'ye ulaştı.

'Bana gerçekten çok hassas sorular soran, çok iyi tanımadığım insanlar var'

Daugherty ile görüşmesinden önce bir muhabir Osaka'ya, basın toplantıları sırasında soru sorarken zor kayıplar ve anlar yaşayan sporcular için daha iyi bir deneyim olmasına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda muhabirlere verebileceği herhangi bir tavsiye olup olmadığını sordu.

Osaka, "Benim için çoğu zaman - bu sadece bir kişi olarak benim - basın toplantıları söz konusu olduğunda oldukça açık olduğumu hissediyorum" dedi. "Hayatım boyunca böyle olduğumu hissediyorum. Bazen çok iyi tanımadığım insanların bana gerçekten çok hassas sorular sorduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bir kayıptan sonra bu biraz daha artıyor.

"Bize daha önce de sorulan ama belki de sizlerin bir önceki basın toplantısında bulunmadığınız sorular gibi tekrarlayan sorular bile diyebilirim. Belki metinleri okuyabilirsiniz. Basın toplantılarında profesyonel falan değilim ama biraz daha arkadaşça bir deneyim olmasını sağlayabilirim."

Ayrıca bir oyuncunun "hastalık izni" alması önerisinde bulundu.

Osaka, "Basın toplantısı yapmazsak ceza alıyoruz ama bazen gerçekten üzgün hissediyoruz," dedi. "Belki de bir kural olmalı diye düşünüyorum, belki bir gün izin alabiliriz ve belki de size e-postalarla ve benzeri şeylerle yanıt verebiliriz. Bunun adil olacağını düşünüyorum ama yine de ben sadece kendi açımdan konuşuyorum ve sizinkilerin nasıl olduğunu bilmiyorum (medyayı kastederek) - sanırım belki de bizi korttan çıktığımızda da yakalamak istiyorsunuz, bu yüzden neyin adil olduğundan emin değilim."

Osaka Haiti ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Bu gerçekten korkutucu. Haberleri her gün görüyorum. Dürüst olmak gerekirse, deprem ailemin oradaki okuluna çok yakındı. Dürüst olmak gerekirse nasıl olduğundan emin değilim ve henüz herhangi bir fotoğraf ya da video görmedim."

Cincinnati bölgesi yerine New York'taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen 2020 Batı ve Güney Açık'ta Osaka, diz ardı kirişi sakatlığı nedeniyle çekildikten sonra ikinci oldu. ABD Açık'ı kazanmaya devam edecekti.

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Kaynak: edition.cnn.com