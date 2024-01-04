Naomi Osaka Laureus Yılın Sporcusu seçilirken Lewis Hamilton'ın sosyal adalet çalışmaları takdir edildi

23 yaşındaki sporcu, ikinci ABD Açık şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2021 Laureus Yılın Sporcusu seçildi, ancak bu ödüle layık görülmesinde sadece korttaki başarısı etkili olmadı.

Flushing Meadows'daki grand slam başarısı sırasında ve Black Lives Matter kampanyasının ortasında Osaka her maç için farklı bir yüz maskesi taktı ve her birinde ABD'de polis veya ırkçı şiddete maruz kaldığı iddia edilen bir Siyah kurbanın adı yer aldı.

Pek çok "rol modelinin" bu ödülü kazandığını gördükten sonra Osaka, ödülü kendisinin alabilmesinin kendisi için "çok şey ifade ettiğini" söyledi.

"Korttaki aktivizmimle ilgili olarak, sesimi kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü benim için genellikle kendimi çok geri çektiğimi ve insanların benim hakkımda ne düşündüğü konusunda endişelendiğimi hissediyorum, ancak biliyorsunuz bir platformunuz varsa onu kullanmanız çok önemlidir" dedi.

"İleriye baktığımda, geleceğe dair en büyük umudum olabildiğince çok insana yardım etmiş ya da onları etkilemiş olmak ve umarım daha iyi bir insan olmak."

Genellikle gösterişli bir kırmızı halı etkinliği olan ve "Sporun Oscarları" lakabını kazanan Laureus Ödülleri, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital olarak sahnelendi.

Laureus'tan yapılan açıklamaya göre, ödüller "pandemiyle mücadele etmek için yorulmadan çalışan insanların ilham verici hikayelerini anlattı ve sporun ötesine geçen sorunlar ve çatışmalar üzerinde güçlü bir etki yaratmak için etkili konumlarını kullanan sporcuların ve sporcu kadınların savunuculuğunu vurguladı."

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Platformunu kullanarak

Osaka gibi, 2020 yılında platformunu sosyal adaletsizliklere ve ırksal eşitsizliğe ışık tutmak için kullanan bir diğer önemli sporcu da Formula 1 süperstarı Lewis Hamilton'dı.

Michael Schumacher'in yedi F1 dünya şampiyonluğu rekorunu egale eden Hamilton, George Floyd'un Minneapolis'teki ölümünün ardından polis şiddetine ve ırksal adaletsizliğe karşı güçlü bir ses oldu.

Mercedes pilotu siyah yarış kıyafetiyle birlikte Black Lives Matter kaskı takarken, her grand prix öncesinde diz çökerek meslektaşlarını da aynı şeyi yapmaya teşvik etti. Arabası, takımın çeşitliliğe olan bağlılığının bir ifadesi olarak siyaha boyanmıştı.

Sonuç olarak, geçen yıl Lionel Messi ile birlikte Yılın Sporcusu Ödülü'nü kazanan Hamilton, "ırkçılığa karşı mücadeleye katılımından dolayı" 2021 yılının ilk Laureus Yılın Sporcu Savunucusu Ödülü'ne layık görüldü.

Hamilton, "Geçtiğimiz yıl pek çok kişi için inanılmaz derecede zor geçti, ancak aynı zamanda kolektif seslerimizin gücünün yeni konuşmaları ve değişimi tetiklediğini görmek de yüreklendirici oldu" dedi.

"Ayağa kalkan her birinizin etkisi çok ilham verici, bu yüzden size teşekkür etmek istiyorum. Lütfen mücadeleye devam edin, ışığınızı parlatmaya devam edin.

"Toplumumuzda uzun süredir devam eden sistemik ırkçılık ve eşitsizlik sorununu ele almak üzere küresel çapta yaşanan yükseliş muazzam olmuştur, ancak savaşmaya devam etmeliyiz

"Hepimiz kendimizi dünyamızda olumlu bir değişim yaratmaktan sorumlu görmeli ve geçen yıl verilen sözlerin eyleme dönüşmesi için kendimizi sorumlu tutmalıyız. Birlikte bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum ve bu yüzden ileriye doğru ilerlerken yanınızdayım."

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Tarihin kapağını kapatın

Hamilton'ın yanı sıra Rafael Nadal da tarihi bir 2020 geçirdi.

İspanyol tenisçi Haziran ayında 13. Fransa Açık şampiyonluğunu kazanarak Roger Federer'in tüm zamanlara ait 20 kariyer grand slam zaferi rekorunu egale etti.

Bunun karşılığında Nadal, dördüncü Laureus ödülü olan 2020 Laureus Yılın Sporcusu ödülüne layık görüldü.

"İnanılmaz rakiplerim oldu: diğer sporcular da muhtemelen benim kadar ödülü hak ediyor ama bu yıl benim yılımdı ve daha mutlu olamam," dedi 34 yaşındaki sporcu.

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"Fransa Açık'ı kazanmak ve Roger Federer'in 20. grand slam şampiyonluğuna ulaşmak unutulmaz bir an oldu. Büyük rakibime ama aynı zamanda büyük dostuma eşit olmak çok şey ifade ediyor. Saha içinde ve dışında birlikte yaşadığımız onca tarihten sonra bu çok özel bir şey."

"Karşı karşıya olduğumuz pandemi eşi benzeri görülmemiş bir şey ve acı çeken ya da birini kaybeden tüm ailelere destek mesajı göndermek istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com