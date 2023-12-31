Naomi Osaka: İki kez kazanan Amerikalı Amanda Anisimova Avustralya Açık'tan elendi

İki kez Avustralya Açık şampiyonu olan Osaka, Cuma günkü yüksek kaliteli maçta bir set öne geçmesine rağmen maçı tamamlayamadı ve 20 yaşındaki Anisimova geri dönüşünü üçüncü set tie-break ile tamamlayarak 4-6 6-3 7-6 (10-5) kazandı.

"Nutkum tutuldu, Melbourne'de sizlerin önünde oynamayı kesinlikle çok seviyorum. Dürüst olmak gerekirse, bu çok eğlenceli," dedi Anisimova maçtan sonra kalabalığa.

"Yani, ciddi olmam gerektiği halde oynarken bile gülümsemeden duramıyorum."

İki kadın arasındaki ilk karşılaşma, Avustralyalı seyircilerin her iki oyuncuyu da sonuna kadar alkışladığı muhteşem bir maça sahne oldu.

Dünya 60 numarası Anisimova iki maç puanı kurtardı ve bu sezonki etkileyici formunu sürdürdü. Amerikalı sporcu şimdi çeyrek finalde yer almak için iki kez grand slam kazanan Ash Barty ile karşılaşacak.

Barty, İtalyan Camila Giorgi ile oynadığı üçüncü tur maçını 6-2 6-3 kazanarak kolaylıkla geçti.

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Osaka hala formunu koruyor

Osaka bu hafta Melbourne'deki ilk tur maçlarını rahat geçmişti ancak Anisimova'da çok farklı bir teklifle karşılaştı.

İkili dip çizgiden güçlü vuruşlar yaptı ancak Osaka kendisi için yarattığı maç puanlarından tam olarak yararlanamadı.

24 yaşındaki sporcu spora ara verdikten sonra geri dönüşünü sürdürüyor.

Akıl sağlığı sorunlarını gerekçe göstererek geçen yılki Fransa Açık'tan çekildi ve Wimbledon'a katılmamayı tercih etti.

Ardından Eylül ayında, Amerika Açık'ta Leylah Fernandez 'e yenildikten sonra süresiz bir ara daha vereceğini açıkladı.

Bu galibiyet aynı zamanda Anisimova'nın formuna dönüşü anlamına geliyor. Genç oyuncu 2019 Fransa Açık'ta yarı finale yükseldikten sonra sahneye çıktı ancak aynı yıl babasının ve antrenörünün ölümünden bu yana en iyi tenisini bulmakta zorlandı.

Şimdi bir sonraki turda Barty ile karşılaştığında kendini en iyilere karşı tekrar kanıtlama şansına sahip.

Bu arada, Rafael Nadal Cuma günü Rus Karen Khachanov'a karşı oynadığı üçüncü tur maçında küçük bir korku atlattı.

İki set önde giden İspanyol tenisçi üçüncü seti kaybetti ancak formunu geri kazanarak 6-3 6-2 3-6 6-1 kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com