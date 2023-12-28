Naomi Osaka fiyaskosu, ruh sağlığı konusundaki çalışmalarımızı henüz tamamlamadığımızın bir işareti

Ve Naomi Osaka'nın canına tak etti. Tenisin zirvesine tırmanışında sayısız rakiple karşılaşan dünya 2 numarası, bu hafta raketini bıraktı ve basının araştırma ve dürtmelerinden uzaklaştı.

Osaka'nın Roland Garros'taki medya konferanslarına katılmak yerine Fransa Açık'tan çekilme kararı, maç sonrası brifing kültürü ve bunun sporcuların ruh sağlığı üzerindeki etkisi hakkında daha geniş bir tartışma başlattı.

Tennis Scotland ve elit sporun zihinsel bedelinin kendisini nasıl etkilediği konusunda açıkça konuşan Andy Murray'nin annesi tarafından kurulan Judy Murray Vakfı danışmanı Kris Soutar, bu tür medya konferanslarının bir "akbaba çukuru" olduğunu söyledi.

Soutar CNN'e yaptığı açıklamada, genellikle erkeklerin egemen olduğu bu basın toplantılarının kaybeden oyuncu için son derece korkutucu olduğunu söyledi. "Neden kaybettikleri soruluyor ve gazeteciler kendi küçük pisliklerini arıyorlar" dedi.

Bu, Twitter'da "doğal bir konuşmacı olmadığını ve dünya medyasına konuşmadan önce büyük bir endişe dalgası yaşadığını" itiraf eden Osaka bir yana, herhangi bir sporcu için bile ürkütücü bir ihtimal.

Bu nedenle dört kez büyük ödül kazanan Osaka, akıl sağlığını gerekçe göstererek ve kesilecek cezaların bir akıl sağlığı yardım kuruluşuna aktarılacağı umuduyla basın toplantılarından tamamen kaçınma gibi dramatik bir karar aldı.

Bunun üzerine organizatörler Osaka'ya 15.000 dolar para cezası verdi ve turnuvadan ihraç etmekle tehdit etti. Osaka da Twitter'da "herkesin Paris'te devam eden tenise odaklanmaya geri dönmesini" umduğunu söyleyerek turnuvadan çekildi.

23 yaşındaki oyuncu 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığından beri "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" de sözlerine ekledi.

Osaka'nın medya görevlerini bırakma kararının ardından Fransa Açık, Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka ve Coco Gauff'un medya görevlerini yerine getirirken çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı bir tweet paylaştı: "Görevi anladılar."

Soutar, bu yanıtın "soğuk" olduğunu ve "öncü olmak" ve sporda ruh sağlığı sorunlarına çözüm bulmak için "kaçırılmış bir fırsat" olduğunu söyledi.

Covid çağında yarışmak

Tenis, dünya çapında Covid karantinalarının gölgesinden çıkan ilk profesyonel sporlardan biri oldu.

Ancak Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Base Tenis Akademisi 'nin ortak sahibi Rodney Rapson'a göre, başta ekonomik olmak üzere daha acil meseleler varken, ruh sağlığı "turun gündeminin üst sıralarında yer almadı".

Rapson, Covid'in spor üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, "Sektör bir bütün olarak mali açıdan acı çekiyor, iptaller, sponsorluk, her şey darbe aldı" dedi.

Bu arada, Covid kısıtlamaları seyahat eden tenis profesyonellerinin stresini daha da artırdı. Polonyalı oyuncu Iga Swiatek'in spor psikoloğu Daria Abramowicz, oyuncular daha korta çıkmadan önce, uyulması gereken testler, seyahat kısıtlamaları, karantina ve sosyal baloncuklardan oluşan sonsuz gibi görünen bir liste olduğunu söyledi.

Abramowicz'e göre bu sıkı kısıtlanmış ortam "ilişkileri gerçekten etkiliyor, stres seviyelerini etkiliyor, genel olarak duygusal refahı etkiliyor".

"Hiç bu kadar çok emeklilik, turnuvadan çekilme, sakatlık, gerginlik görmemiştik" diye ekleyen Abramowicz, bunu tenis üzerindeki "Covid etkisi "ne bağlıyor.

Abramowicz, Osaka'nın turnuvadan çekilmesinin sporda ruh sağlığı tartışmaları için "ezber bozan" bir gelişme olmasını umuyor.

Abramowicz CNN'e verdiği demeçte, "Sporcuların bir tür gladyatör, bir tür kahraman olduğuna dair bir klişe var," dedi.

"Konfor alanlarının dışına çıkmakta rahatlar. Bu da sporcuların iyi olmamasını neredeyse imkansız hale getiriyor."

Kültür değişimi

Osaka'nın basın toplantılarına sırtını dönme kararı bazı medya yorumcularını çileden çıkardı.

İngiliz yayıncı Piers Morgan tenisçiyi "huysuz küçük bir madam " olarak nitelendirdi. Gazeteci Will Swanton ise The Australian'da şöyle yazdı: "Naomi Osaka'nın toyluğu, değerbilirliği ve ikiyüzlülüğü karşısında nutkum tutuldu."

Bu arada, 23 kez grand slam şampiyonu olan Serena Williams maç sonrası düzenlediği basın toplantısında Osaka'ya sempati duyduğunu söyledi: "Hissettiğim tek şey Naomi için hissettiklerim. Keşke ona sarılabilseydim diye hissediyorum çünkü bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Dediğim gibi, ben de o pozisyonlarda bulundum."

Eski büyük tenisçi Billie Jean King ise daha hassas bir çizgi izleyerek tweet attı: "Medya, hikayemizin anlatılmasında hala önemli bir rol oynuyor."

Ancak uzmanlar, sosyal medyanın artık oyunculara taraftarlarla doğrudan bir iletişim hattı sunduğuna işaret ederek, medya konferansının King'in günlerinden farklı bir canavar olduğunu söylüyor.

Rapson, "Bu yüzden maç sonrası basın odasının önünde, özellikle de kaybetmişlerse, oyunculara herkesin cevabını bildiği gerçekten keyfi soruların sorulduğu bir röportaj yapmak biraz gereksiz görünüyor" dedi ve ekledi: "Oyuncular çok çabuk hayal kırıklığına uğruyor."

Abramowicz'e göre bu konferanslar, oyuncuların "bilişsel ve duygusal işlevlerinin zirvesinde oldukları ve stres seviyelerinin bazen tavan yaptığı" bir maçtan hemen sonra yapılıyor.

Ve "gidip bu konuda konuşma zorunluluğu olduğunda, tüm oyuncular bunun için iyi donanımlı olmayabiliyor."

Uzmanlar, genç oyuncuların uluslararası spot ışıklarının altına atıldıklarında hem konferans salonundaki hem de internetteki incelemelere pek hazırlıklı olmadıklarını söylüyor.

Rapson ayrıca, oyuncuların internette sıkça maruz kaldıkları tacizler göz önüne alındığında, yetkililerin oyuncuların ruh sağlığını korumak için yeterince çaba gösterip göstermediklerini de sorguluyor.

"Teknoloji, sporu yöneten insanların kültürel değişimlerinden çok daha hızlı ilerliyor" diyen Rapson, "bu yönetim organlarının kurullarında oturan insanlar ile sosyal medya gibi şeylerin gençleri nasıl etkilediği gerçeği arasında büyük bir kopukluk" olduğunu da sözlerine ekledi.

Şimdi Osaka, kendisini medyanın ilgi odağı olmaktan çıkararak, tam da bu baskılara ışık tutmuş oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com