Naomi Osaka 'dünyanın durumunu gördükten' sonra tenis kariyerini değerlendiriyor

Dört kez grand slam şampiyonu olan Osaka, ruh sağlığını korumak amacıyla bu yılın başlarında oyuna ara vermişti ancak gazetecilere şu anda bulunduğu konum için minnettar olduğunu söyledi.

Cumartesi günü meydana gelen ve binden fazla insanın ölümüne neden olan Haiti depreminin ardından Osaka, Instagram'da üzerinde ulusal bayrak bulunan bir maske taktığı bir fotoğraf paylaştı.

Osaka ayrıca bu haftaki Western & Southern Open'dan elde edeceği kazancı babasının memleketi olan ülkedeki deprem yardım çalışmalarına destek olmak için bağışlama sözü verdi.

Çarşamba günü Coco Gauff karşısında aldığı galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'da insanların yeni Taliban rejiminden kaçmaya çalışırken yaşadıkları trajik sahnelere de değindi.

"Sanırım dünyanın durumunu, Haiti'de her şeyin nasıl olduğunu, Afganistan'da şu anda her şeyin nasıl olduğunu görmek kesinlikle gerçekten çılgınca," dedi gazetecilere.

"Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde tenis topuna vuruyor olmak ve insanların gelip beni izliyor olması benim için, bilmiyorum, dünyadaki herhangi birinden ziyade bu durumda kendim olmak isterdim."

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'Bu bile başlı başına bir başarıdır'

Osaka, basın toplantılarına katılmak istemediği için bu yılki Fransa Açık'tan çekildiğinde zihinsel sağlık konusunu tartışmanın ön saflarına taşıdı.

23 yaşındaki sporcu ruh sağlığı ile ilgili kaygılarını gerekçe göstererek, anksiyete ve depresyon yaşadığı için turnuvalar sırasında medyaya konuşmakta zorlandığını söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'ndan bu yana ilk tenis turnuvasında yarışmaya hazırlanırken, Pazartesi günü turnuva öncesi basın toplantısı sırasında ağlamaya başladıktan sonra kısa bir ara verdi.

"Sanırım neden bu kadar etkilendiğimi merak ediyordum. İlk etapta medyada yer almak istemememe neden olan şey gibi," diye devam etti.

"Bazen oyuncuların kaybettiği manşetleri görüyordum ve ertesi günkü manşet 'çöküş' ya da 'artık o kadar da iyi değiller' oluyordu.

"Sonra düşündüm ki, her gün uyandığımda kazanıyormuşum gibi hissetmeliyim. Oraya çıkıp oynamak, taraftarları görmek, insanların gelip beni izlemesini sağlamak başlı başına bir başarı.

"Ne zaman bu konuda duyarsızlaşmaya başladığımdan emin değilim."

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Osaka, geçtiğimiz yıl tenisle ilgili Covid-19 düzenlemelerinin sorunu daha da büyüttüğünü belirtti.

Vakaların yayılmasını önlemek için oyuncuların turnuvalar sırasında sıkı kabarcıklar içinde kalmaları gerekiyordu.

"Bu benim için bir başarı olmamaya başladı, bu yüzden kendimi bu konuda çok nankör hissettim," diye ekledi.

"Bence kesinlikle tüm bu Covid olayı, baloncuklar ve insanları görmemek ve etkileşimde bulunmamakla çok stresliydi."

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Kaynak: edition.cnn.com