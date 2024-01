Naomi Osaka, Bianca Andreescu'nun galibiyet serisine son verdi

Son iki ABD Açık şampiyonu arasındaki mücadelede, dünya 4 numarası ve 21 yaşındaki Japon Osaka, Pekin'de 19 yaşındaki Kanadalı'yı 5-7, 6-3, 6-4'le geçti.

"Bu çok anlamlıydı çünkü Avrupa'daki olaydan sonra insanların beni yok saydığını hissediyorum" diyen Osaka, bu yıl toprak ve çimdeki performansına atıfta bulunarak Fransa Açık'ta üçüncü turda ve Wimbledon'da ilk turda kaybettiğini ve finale çıkamadığını söyledi.

"Bu yıl yine de bir slam kazandım, (Osaka'da) kazandım. Hâlâ buradayım. Ama küçümsenmenin de bir güzelliği var."

Son olarak Mart ayında Miami'de dördüncü turda kaybeden Andreescu'nun 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu aynı zamanda altıncı sıradaki Andreescu'nun ilk 10'daki bir oyuncuya karşı aldığı ilk mağlubiyet. Cuma gününden önce Andreescu 8-0'dı ve bu galibiyetlerin hepsi bu yıl gelmişti.

Eylül ayında Serena Williams'ı yenerek Amerika Açık'ı kazanmasından bu yana ilk turnuvasına çıkan Andreescu kaybetmekle ilgili olarak "Nasıl bir his olduğunu unuttum ve dürüst olmak gerekirse berbat bir his" dedi. "Bunu özlemedim. Ama en azından 1'e 1 yenilmedim. Mücadele ettim. Dürüst olmak gerekirse, her iki şekilde de olabilirdi. Sadece orada burada birkaç puan vardı. Bir yandan kızgınım ama bir yandan da bugün oynadığım oyunla kendimle gurur duyuyorum."

Cuma günü Osaka, Andreescu karşısında bir set ve bir break gerideyken geri döndü. Japon-Haitili oyuncu üçüncü maç puanında bir ace ile galibiyeti mühürledi. Maçı 30 zorlanmadan hataya karşılık 31 galibiyetle bitirdi ve 10 ace yaptı.

Osaka, "İlk birkaç (maç puanında) gerçekten gergindim ve sadece nefes almaya çalıştım," dedi. "Onun harika bir oyuncu olduğunu biliyorum."

Geçtiğimiz ay Amerika Açık'ta unvanını koruyamayan Osaka, Asya'da yeniden toparlandı. Osaka şehrinde kazandığı dördüncü kariyer şampiyonluğu da dahil olmak üzere üst üste sekiz maç kazandı.

Osaka bu yıl Pekin'de üst üste ikinci kez yarı finale yükseldi. İki kez büyükler şampiyonu olan tenisçi, Cuma günü erken saatlerde Daria Kasatkina'yı mağlup eden son Pekin şampiyonu Caroline Wozniacki ile karşılaşacak. Diğer yarı finalde ise dünya 1 numarası Ashleigh Barty ile sekizinci sıradaki Kiki Bertens karşı karşıya gelecek.

Cuma günü Osaka ve Andreescu arasındaki ilk karşılaşmaydı. Ve eğer bu, aralarında yıllarca sürecek bir rekabetin ilk taksimi ise, tenisseverler gerçek bir ziyafetin içinde olabilirler.

Andreescu, "Bunun gibi pek çok maç yapacağız," dedi. "Oyun stillerimiz oldukça farklı, ama eşit seviyedeler."

Osaka şaka yaptı: "Dinle, artık onunla oynamak istemiyorum, ben iyiyim, tek ve son."

Ancak Kanadalı ile daha fazla karşılaşma olacağını da kabul etti.

Osaka, "Bu mutlaka tekrar olacak," dedi.

