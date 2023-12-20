Naomi Osaka Batı ve Güney Açık'tan çıktı ama 'geceleri uyuyabileceğini' söyledi

23 yaşındaki tenisçi, bu yılın başlarında akıl sağlığıyla ilgili endişelerini gerekçe göstererek Fransa Açık'tan çekildikten sonra son aylarda pek rekabetçi tenis oynamadı.

Cincinnati'deki turnuva, Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarında üçüncü turda elenmesinden bu yana oynadığı ilk turnuvaydı.

Osaka, 3-6 6-3 6-3'lük yenilginin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Benim için biraz tereddütlü hissettim ve normalde böyle hissetmem," dedi.

"Tabii ki çok fazla turnuva oynamamayı seçerek kendimi bu duruma soktum, bu yüzden evet, kendimi daha rahat hissediyorum, kendime daha çok güveniyorum çünkü kendimden şüphe ettiğim zamanlar olduğunu hissediyorum.

"Ayrıca Tokyo'daki performansımın da biraz aklımda kaldığını düşündüm çünkü orada aşırı agresif olduğumu hissettim."

Dört kez grand slam şampiyonu olan sporcu, ruh sağlığını korumak için ara verdiği spora geri dönmeye devam ediyor.

Roland Garros'tan çekildikten sonra, anksiyete ve depresyon nöbetleriyle uğraştığını açıkladı ve turnuvalar sırasında medyayla konuşmakta zorlandığını söyledi.

"Bugün bu maçtan çok şey öğrendiğimi hissettim ve bundan çıkarılacak bir şey varsa, tüm maç boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, böylece geceleri uyuyabilirim" diye ekledi.

Bu haftanın başlarında Osaka, özellikle Haiti'deki deprem ve Taliban'ın Afganistan'a geri dönmesinin ardından dünyanın dört bir yanında acı çeken insanları gördükçe tenis kariyeri için daha fazla minnettarlık duyduğunu söyledi.

Osaka, iki kez şampiyon olduğu 30 Ağustos'taki ABD Açık'a kadar formunu yeniden keşfetmeyi umacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com