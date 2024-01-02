Naomi Osaka basın toplantısı formatının 'yenilenmeye büyük ihtiyaç duyduğunu' söyledi

Mayıs ayında zihinsel sağlık nedenlerini öne sürerek Fransa Açık'tan çekilen dört kez grand slam şampiyonu, daha sonra 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığından beri "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı. Osaka daha sonra Wimbledon'dan da çekildi.

Ancak dört kez grand slam şampiyonu olan sporcu, amacının asla "isyan çıkarmak" olmadığını söyledi.

Osaka, "Basını seviyorum; tüm basın toplantılarını sevmiyorum," diye yazdı. "Ancak, bana göre (ve bunun sadece benim görüşüm olduğunu ve turdaki her tenisçinin görüşü olmadığını söylemek istiyorum), basın konferansı formatının kendisinin ... yenilenmeye büyük ihtiyacı var."

"Bunu daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum [...] Daha az özne-nesne; daha fazla akran-akran.

"Sporcular da insan. Tenis bizim ayrıcalıklı mesleğimiz ve elbette kort dışında da sorumluluklarımız var. Ancak istikrarlı bir katılım kaydının [...] bu kadar sert bir şekilde inceleneceği başka bir meslek hayal edemiyorum," diye ekliyor Osaka.

23 yaşındaki Osaka, bu ayın sonunda Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarında rekabetçi tenisegeri dönecek. Japonya'nın en iyi altın madalya adaylarından biri.

Osaka, TIME için kaleme aldığı birinci şahıs denemesinde, doğal içe dönüklüğüne ve spot ışıklarını üzerine çekmeme arzusuna atıfta bulunarak şöyle devam etti: "Her zaman doğru olduğuna inandığım şeyleri dile getirmek için kendimi zorlamaya çalışıyorum, ancak bunun bedeli genellikle büyük bir kaygı oluyor.

"Sporcu ruh sağlığının sözcüsü ya da yüzü olmaktan rahatsızlık duyuyorum çünkü bu benim için hala çok yeni ve tüm cevaplara sahip değilim. Umarım insanlar iyi olmamanın ve bu konuda konuşmanın normal olduğunu anlayabilirler."

'Hazırlıklı olmalıydım'

Geçen yaz yaşanan BLM protestoları, koronavirüs pandemisi ve Asya karşıtı nefret suçlarındaki küresel artış gibi sismik olayların toplumdaki fay hatlarını ortaya çıkarmasıyla Osaka, bu yılın başlarında medya görevlerinden ayrılma kararının ardından gelen karışık tepkileri öngörmesi gerektiğini söylüyor.

Makalesinde "Asla herkesi memnun edemezsiniz" diye yazıyor. "Dünya şu anda 23 yıllık kısa hayatımda hatırlayabildiğim kadar bölünmüş durumda."

"Hazırlıklı olmalıydım."

Baskı altında hissetmek

Osaka, sporcuların, katı yaptırımlara maruz kalmadan, nadir durumlarda medyanın incelemesinden zihinsel bir mola verme hakkına sahip olmaları gerektiğini öne sürüyor.

"En kişisel semptomlarınızı işvereninize açıklamak zorunda kalmazsınız; muhtemelen en azından bir miktar mahremiyeti koruyan İK önlemleri olacaktır."

Roland Garros'tan çekildiğini açıklarken Osaka, 2018'de ilk grand slam şampiyonluğunu kazandıktan sonra uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini açıkladı.

"Belirtilerimi açıklamak için büyük bir baskı altında hissettim - açıkçası çünkü basın ve turnuva bana inanmadı. Bunu kimsenin yaşamasını istemem," diyor.

"Ayrıca bir daha asla kişisel tıbbi geçmişimle ilgili bir inceleme yapmak zorunda kalmak istemiyorum. Bu yüzden basından bir sonraki karşılaşmamızda biraz mahremiyet ve empati rica ediyorum."

Osaka'nın Fransa Açık'tan çekilmesinin ardından Fransa Tenis Federasyonu (FFT) "Naomi Osaka için üzgün ve kederli" olduğunu açıkladı.

"Naomi'nin Roland-Garros'tan çekilmesi talihsiz bir sonuçtur. Kendisine mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde iyileşmesini diliyor ve Naomi'yi gelecek yıl Turnuvamızda görmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

"Tüm Grand Slam'ler, WTA, ATP ve ITF olarak, tüm sporcuların refahına ve her zaman yapmaya çalıştığımız gibi Medya da dahil olmak üzere oyuncuların Turnuvamızdaki deneyimlerini her yönüyle sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız."

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Kaynak: edition.cnn.com