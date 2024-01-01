Naomi Osaka Ashleigh Barty karşısında aldığı üç setlik galibiyetle üst üste ikinci WTA şampiyonluğunu kazandı

Son zamanlarda en üst sıralarda yer alan iki kadının mücadelesi, Japon Osaka'nın Pekin'de bir saat 50 dakika sonunda 3-6 6-3 6-2 galip gelmesiyle hayal kırıklığına uğratmadı.

İki kez grand slam şampiyonu olan Osaka, Pan Pacific Open'da kendi topraklarında kazandığı zaferin ardından ABD Açık şampiyonu Bianca Andreescu ve unvan sahibi Caroline Wozniacki'yi yenerek finale yükseldi.

Altıncı oyunda iki çift hata yapan ve açılış setini kaybeden 21 yaşındaki tenisçi için ilk işaretler pek de umut verici değildi.

Osaka için geri dönüş ikinci setin altıncı oyununda başladı ve Barty bir forehand vuruşuyla 2-4 geride kaldı.

Osaka servisi tutarak bir sette eşitliği sağladı ve ikinci setin hemen başında aldığı break ile kontrolü ele geçirdi.

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Bu Osaka için 2019'un üçüncü, toplamda ise beşinci şampiyonluğu oldu ancak finaldeki ilk mücadelelerinin ardından kendisine moral konuşması yapması gerektiğini açıkladı.

"Temel olarak kendime, tavrım gerçekten berbat olsa da savaşmaya devam etmemi söylüyordum. Bu bir final, ilk etapta burada olduğum için gerçekten ayrıcalıklıyım, bu yüzden savaşmaya devam et" dedi.

İkili, bu ayın sonunda Shenzhen'de düzenlenecek WTA Finalleri'nde, Osaka'nın bu hafta başında 14 milyon dolarlık gösterişli turnuvadaki yerini garantilemesiyle filizlenen rekabetlerine devam edecek.

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Erkekler ATP turnuvasında da en iyi seribaşı Dominic Thiem finalde Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-6 6-4 6-1 yenmek için bir set geriden gelmek zorunda kaldı.

Bu, şampiyonluk yolunda eski dünya bir numarası Andy Murray'i yenen Avusturyalı Thiem'in kariyerindeki 15. ATP şampiyonluğu oldu.

Djokovic gözünü Olimpiyat altınına dikti

Erkeklerin dünya bir numarası Novak Djokovic'in şansı Japonya Açık finalinde yaver gitti ve Sırp yıldız finalde Avustralyalı eleme oyuncusu John Millman'ı 6-3 6-2 mağlup etti.

Omuz sakatlığı nedeniyle Amerika Açık'tan çekilmesinden bu yana ilk turnuvasına çıkan Djokovic, gelecek ay Londra'da düzenlenecek ATP Finalleri ile sezonu şık bir şekilde bitireceğinin sinyallerini verdi.

Ancak Djokovic'in daha uzun vadeli bir hedefi daha var: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı Ariake Colosseum'daki koşulları deneyimleyebilmek için ilk kez Japonya'da oynamak.

Djokovic 16 grand slam şampiyonluğuna Olimpiyat tekler altınını da eklemek istiyor ve bu onun için önemli bir ilk adımdı.

"Şu anda (Ariake'de) nasıl oynadığımı görmekten ve deneyimlemekten çok memnunum çünkü kendimi rahat hissediyorum. Bu kortta oynamak harika hissettiriyor. Bunun Olimpiyatlarda da böyle olmasını umuyorum" dedi.

Djokovic'in sıradaki maçı, en iyi seri başı olduğu Şangay Masters şampiyonluğunu savunmak olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com