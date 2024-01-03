Naomi Osaka: Ani çekilmesinden bir yıl sonra, dört kez grand slam şampiyonu olan tenisçi Fransa Açık medya oturumuna katıldı

Etkinlik sırasında akıl sağlığını gerekçe göstererek medyaya konuşmayı reddetmesinin üzerinden on iki ay geçtikten sonra Osaka basının karşısına düşünerek, esprili ve temkinli bir şekilde çıktı.

Osaka yüzünde bir gülümsemeyle gazetecilere "bu basın toplantısı için endişelendiğini çünkü bu konuda çok soru alacağımı biliyordum" dedi.

Geçtiğimiz yıl Osaka, Roland Garros'taki zorunlu basın toplantısı sırasında medyaya hitap ederken gözle görülür bir şekilde stresli ve duygusaldı.

Eski dünya bir numarası daha sonra 2021 Fransa Açık'tan çekildi ve 2018'de ilk büyük şampiyonluğunu kazandığından beri "uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini" açıkladı.

Osaka Cuma günü yaptığı açıklamada, "Elbette tüm bu durumu ele alış biçimimi ben de beğenmedim ama bir şekilde kırdığım insanlar olmasından ve onlarla karşılaşmaktan endişelendim" dedi.

'Çoğunlukla iyi olduğumu düşünüyorum'

Osaka 2021'de yaşananları değerlendirdi ve insanların dönüşüne nasıl tepki verebileceği konusunda kendini hazırladığını açıkladı.

"Sanırım şu anda bulunduğum noktada, bunun aklımdan çıkmadığını söylemek istemem. Elbette hala bu konuyu düşünüyorum.

İki ay önce Osaka, Kaliforniya'daki Indian Wells'te bir maç sırasında kalabalıktan bir seyirci tarafından azarlanmıştı. Seyircinin "Naomi, berbatsın" diye bağırdığı görüldü. Bu yorum Japon süperstarı kortta gözyaşlarına boğdu.

"Korta çıktığımda bir taraftarın Indian Wells'teki gibi bir şey söylemesi ihtimaline karşı hazırlık yapıyorum. Evet, çoğunlukla iyi olduğumu düşünüyorum."

Seri başı olmayan Osaka, 2022 Fransa Açık'ın ilk turunda Pazartesi günü 27 numaralı seri başı Amanda Anisimova ile karşılaşacak.

Düzeltme: Bu haberin önceki versiyonunda Naomi Osaka'nın Amanda Anisimova ile ne zaman karşılaşacağı yanlış belirtilmiştir. Maç Pazartesi günü oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com