Naomi Osaka 2021'den bu yana ilk tenis finaline ulaştı

Dört kez Grand Slam şampiyonu, Osaka'nın geçen yılki Avustralya Açık'tan bu yana ilk finali olacak karşılaşmada şampiyonluk için dünya 1 numarası Iga Swiatek ile oynayacak.

Spora ara verdiğinden beri form mücadelesi veren Osaka, eğlenceli bir yarı finalde İsviçreli rakibini 4-6 6-3 6-4 yenerek bir set geriden geldi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "(Ben) sadece iç düşüncelerimle savaşıyordum ve her seferinde bir puan oynamam gerektiğini bilmeye çalışıyordum ve gerekirse ayarlama yapıyordum ama düşüncelerimle kendimi boğmamaya çalışıyordum" dedi.

"Bir an için bile negatif olsaydım, bugün maçı kaybedebilirdim gibi hissediyorum.

"Kendimi pompalamaya devam etmeliyim ve diğer oyuncular kadar çok maç oynamadım, bu yüzden öğrenmeye devam etmeliyim."

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'Çok minnettarım'

Geçtiğimiz ay Indian Wells'te Osaka, Veronika Kudermetova ile oynadığı ikinci tur maçının başlarında bir seyirci tarafından tartaklandı.

Seyircinin "Naomi, berbatsın!" diye bağırdığı görüldü ve Osaka sarsılmış göründü, ilk seti 6-0 kaybetti ve nihayetinde maçı düz setlerde kaybetti.

Osaka, geçtiğimiz yıl depresyon geçirdiğini açıklamasının ardından ruh sağlığıyla başa çıkmak için bir terapiste gitmeye başladığını doğruladı.

Ancak görünen o ki Osaka şimdi en iyi tenisini yeniden buluyor ve tanımadığı bir rakibe karşı bir şampiyonluk daha kazanma şansı var.

İkili daha önce sadece bir kez karşılaştı ve Osaka 2019'da düz setlerde kazandı. Ancak Swiatek, 16 maçlık galibiyet serisini sürdürmek için Pazartesi günü kadınlar dünya 1 numarası olacak.

Final Cumartesi günü oynanacak ve Osaka korta geri dönmek için sabırsızlanıyor.

"Neler oluyor bilmiyorum ama şu anda çok minnettarım," diye tweet attı. "Bu anı daha da takdir etmemi sağladığı için hayatın iniş ve çıkışlarının şerefine.

"Tekrar finaldeyiz, Cumartesi günü görüşmek üzere."

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Kaynak: edition.cnn.com