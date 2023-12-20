Naomi Osaka 2021 Fransa Açık'tan çekilirken 'yanlış yaptığı' şeyler olduğunu söyledi

Osaka, Mayıs ayında, etkinlik sırasında medyaya konuşmayı reddettikten sonra akıl sağlığıyla ilgili nedenler öne sürerek turnuvadan çekilmesiyle gündeme gelmişti. Roland Garros'ta medya görevlerine katılmadığı için 15.000 dolar para cezasına çarptırılan Osaka, bu cezanın bir ruh sağlığı yardım kuruluşuna aktarılmasını umuyordu.

Osaka, Amerika Açık öncesinde Cuma günü New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, o anda yanlış yaptığım pek çok şey olduğunu hissediyorum, ancak ben aynı zamanda çok anın içinde olan bir insanım" dedi.

"Ne hissedersem onu söylerim ya da yaparım. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sanırım daha iyi yapmayı öğrendiğim pek çok şey var. Tabii ki aynı durumun tekrar yaşanacağını düşünmüyorum" dedi.

Osaka, "Belki de bunun ne kadar büyük bir mesele haline geleceğini bilmediğim için biraz daha düşünmem gerektiğini söyleyebilirim," diye ekledi.

Roland Garros'tan çekilme ve rekabetçi tenisten biraz uzaklaşma kararı, sporcuların medya ile olan ilişkileri ve basın toplantılarının zihinsel sağlıklarına zarar verip vermediği konusunda tartışmalara yol açtı.

Osaka, TIME dergisinin Temmuz sayısı için kaleme aldığı bir yazıda basın toplantısı formatının "demode" olduğunu ve "yenilenmeye büyük ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

Osaka, "Basını seviyorum; tüm basın toplantılarını sevmiyorum" diye yazdı. "Ancak, bana göre (ve bunun sadece benim fikrim olduğunu ve turdaki her tenisçinin fikri olmadığını söylemek istiyorum), basın toplantısı formatının kendisinin ... büyük bir yenilenmeye ihtiyacı var."

"Bunu daha iyi hale getirebileceğimize inanıyorum [...] Daha az özne ve nesne; daha fazla eşler arası" diye ekledi.

Dünya 3 numarası bu ayın başlarında Western & Southern Open'da turnuva öncesi basın toplantısı sırasında ağlamaya başladıktan sonra kısa bir ara verdiğinde de dikkatleri üzerine çekmişti. Jil Teichmann tarafından turnuvadan el endikten sonra Osaka, dışarı çıkıp oynamayı seçmenin "başlı başına bir başarı" olduğunu ifade etti.

Bu ayın başlarında Osaka, Haiti ve Afganistan'daki üzücü durumları gördükten sonra tenis kariyeri için daha fazla şükrettiğini söyledi.

İki kez ABD Açık şampiyonu olan Osaka, bu yıl 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan Flushing Meadows'ta unvanını geri almaya çalışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com