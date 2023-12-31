Namağlup olmasına rağmen Kolej Futbolu Playoff'unun dışında kalan Florida State, Georgia karşısında tarihi bir galibiyet aldı

Ancak Cumartesi günü Orange Bowl'da Florida State, 6 numaralı Georgia karşısında tarihi bir yenilgiye uğrayarak devre arasına 42-3 geride girdi ve Miami Gardens, Florida'daki Hard Rock Stadyumunda 63-3'lük final skoruyla kaybetti.

60 sayılık galibiyet farkı, bir bowl maçındaki en büyük fark olup, Georgia'nın geçen yıl ulusal şampiyonluk maçında TCU'yu 65-7 yenerek programın üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandığı maçtaki rekorunu kırdı.

Yedek oyun kurucu Tate Rodemaker da dahil olmak üzere 20'den fazla Seminoles oyuncusu kupa maçına katılmadı. Florida State'in yeni oyun kurucusu Brock Glenn maça başladı ve 9'da 26 pasla 139 yarda ve iki top çalmayla mücadele etti. Georgia toplam 673 yarda ile maçı tamamladı.

Seminoles ve Bulldogs sezonu 13-1 önde bitirdi.

Eşleşme, FSU'nun tartışmalı bir şekilde playoff dışında bırakılmasından haftalar sonra gerçekleşti ve Seminoles, 2014'teki başlangıcından bu yana playoff dışında bırakılan ilk 5 büyük konferanstan namağlup takım oldu.

13 üyeli seçim komitesi bunun yerine Michigan (13-0), Washington (13-0), Texas (12-1) ve Alabama'yı (12-1) dört playoff takımı olarak seçmeyi tercih etti.

Dışlanma, playoff seçici kurulunun önceliklerine saldıran okul yetkililerinin sert eleştirilerine yol açtı. FSU, Atlantik Sahili Konferansı'na karşı kötü yönetim iddiasıyla bir dava açtı ve Florida Valisi Ron DeSantis, takımın dışlanmasıyla ilgili yasal bir savaş yürütmek istemesi ihtimaline karşı dava masrafları için 1 milyon dolar ayırdı.

FSU'nun Georgia karşısında alacağı bir galibiyet, takımın şikâyetlerine daha fazla itibar kazandıracak ve gerçek ulusal şampiyonun kendileri olması gerektiğini iddia etmelerine olanak sağlayacaktı. Ancak bir mağlubiyet, komiteye etkili bir şekilde "Biz size söylemiştik" deme şansı verir.

Bu arada Georgia'nın da playoff dışında bırakılmakla ilgili kendi şikayetleri vardı. Bulldogs son iki ulusal şampiyonluğu kazandı ve Güneydoğu Konferansı şampiyonluk maçında Alabama 'ya kaybetmesi iki sezondan sonra ilk mağlubiyeti oldu.

Komite FSU'yu neden dışladı?

Kolej Futbolu Playoff sahası, kısmen kolej futbolu takımlarının çok farklı programlar oynaması nedeniyle basit bir galibiyet-mağlubiyet rekoru yerine komite tarafından seçilmektedir.

Spor direktörleri, eski koçlar ve oyunculardan oluşan komite, takımları sahadaki oyunlarına göre sıralıyor ve konferans şampiyonlukları, programın gücü, başa baş rekabet ve ortak rakiplerin karşılaştırmalı sonuçlarını göz önünde bulunduruyor.

FSU'nun yıldız oyun kurucusu Jordan Travis geçen ay sakatlandı ve takım onsuz kazanmaya devam etse de hücumda ciddi sıkıntılar yaşadı. Seminoles son maçında Louisville Cardinals karşısında düşük skorlu bir mücadeleyi 16-6 kazanarak Charlotte, Kuzey Carolina'da ACC şampiyonluğunu elde etti.

ESPN'e konuşan College Football Playoff komitesi başkanı Boo Corrigan, Travis'in sakatlığı nedeniyle FSU'nun son dördün dışında bırakıldığını söyledi. Corrigan, "Florida State ilk 11 haftada olduğundan çok daha farklı bir takım" dedi.

FSU baş antrenörü Mike Norvell ise bu kararı, en önemli şey olan sahadaki sonuçların göz ardı edilmesi olarak değerlendirdi.

Norvell, "Küçük bir grup insan maçların sonuçlarından daha iyi bildiklerine karar verdiği için komitenin bugün sahada kazanılanların geri alınması yönündeki kararından iğreniyorum ve çileden çıkıyorum" dedi.

CNN'den Wayne Sterling, Jill Martin ve Zoe Sottile bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com