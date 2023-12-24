Nadir ve nesli tükenmekte olan okapi Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde doğdu

Hayvanat bahçesi yetkililerinin erkek olduğunu açıkladığı okapinin 17 Aralık'ta annesi Kuvua ve babası Kiloro'dan dünyaya geldiği belirtildi.

Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nin kıdemli bakıcısı Renee Carpenter açıklamasında, "Bu Kuvua'nın dördüncü yavrusu ve o inanılmaz bir anne," dedi. "Küçük yavrunun her ihtiyacıyla yakından ilgileniyor. Buzağı güçlü ve sağlıklı görünüyor. Ayrıca çok yumuşak ve tüylü."

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, anne ve yavru kış boyunca perde arkasında bağ kurmaya devam edecek ve ziyaretçiler onları ilkbaharda hayvanat bahçesinin okapi bahçesinde görebilecekler.

Yavru okapi, 1989'dan bu yana Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde doğan 18. okapi oldu. Hayvanat bahçesinin tahminlerine göre dünya genelinde yaklaşık 15.000 okapi bulunuyor. Habitat tahribatı ve kaçak avlanma türün nüfusuna zarar vermiştir.

Okapiler, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde tehlike altında olarak listelenmiştir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne özgü olan bu hayvanlar, zürafanın en yakın akrabasıdır. Türler benzer vücut yapısına sahiptir, ancak okapilerin boyunları daha kısadır.

Ayrıca kırmızımsı kahverengi renkleri ve dört bacaklarındaki yatay siyah ve beyaz çizgileriyle karakterize edilirler.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Bu benzersiz işaretler yavruların annelerini sık ormanlarda takip etmelerine yardımcı oluyor" denildi.

Hayvanat bahçesine göre Okapilerin boyu 1 metreye kadar uzayabiliyor ve 16 yıla kadar yaşayabiliyorlar.

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Kaynak: edition.cnn.com