Nadal Federer'i yenerek 12. Fransa Açık finaline ulaştı

Tenisin devlerinin 39. buluşması 2008 Wimbledon destanı ya da 2017 Avustralya Açık klasiği kadar dramatik olmasa da büyük bir şeyle hatırlanacak: rüzgar.

Organizatörler, Çarşamba günü hasara yol açan yağmurun Cuma günü erken saatlerde yeniden başlamamasıyla rahatladılar, zira bazı tahminler bir başka tam bir yıkım ihtimalini ortaya koyuyordu. Ancak Tabiat Ana yine de müdahale etmeye çalıştı. Ve etti de.

Erkekler yarı finalinde büyük bir esinti yükselmeden önce, büyüleyici kadınlar yarı finalinde hafif bir çiseleme vardı. Sıcaklıklar da 17 santigrat derecenin (63 Fahrenheit) üzerine çıkmakta zorlandı.

Aralarında 37 büyük şampiyonluk bulunan Federer ve Nadal, servis atmadan önce sırayla durakladılar çünkü rüzgar gözlerine kil üfledi ve top havalandıktan sonra dans etti.

Nadal, "Bugün dışarıdaki koşullar çok zordu, yönetmesi çok zordu," dedi. "Sadece odaklanma ve tüm olumsuzlukları kabullenme günüydü. Ben de bunu yapmaya çalıştım."

Nadal Federer'i yenerek 12. Fransa Açık finaline çıktı

Dünya 1 numarası Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti Dominic Thiem arasındaki ikinci yarı final sürpriz bir şekilde üçüncü sette durduruldu ve Thiem 15 kez büyükler şampiyonu olan Djokovic'i 6-2 3-6 3-1 ile geçerken, galip İspanyol finalde kiminle karşılaşacağını Cumartesi gününe kadar bilemeyecek. Yağmur bir ziyaret daha yaptı.

Ancak yerel saatle 18:30 sularında oyun iptal edildiğinde yağmur durmuştu.

Kariyerinde ikinci kez üst üste dört grand slam kazanmak isteyen Djokovic, oyun koşulları nedeniyle ilk sette oyunun durdurulmasını istedi ancak gözetmen Andreas Egli tarafından reddedildi.

Sonunda kim kazanırsa kazansın, Nadal'ı tahttan indirmeye çalışırken yarı final ve final arasındaki olağan tatil gününden yoksun olarak Pazar günü büyük bir dezavantaja sahip olacak.

OKU: Genç Vondrousova Fransa Açık finalinde Barty ile karşılaşacak

OKU: Kadınlar yarı finalinin yapılacağı yer 'adaletsiz ve uygunsuz'

'Kendimi şaşırttım'

Nadal daha geçen hafta Mallorca gibi bir adadan geldiği için rüzgara alışık olduğunu ve bu tür esintili koşullara iyi uyum sağladığını söyledi. Ağır dönüşlü yer vuruşları kontrolüne yardımcı oluyor.

Rakamlar da onu destekledi çünkü 33 yaşına yeni basan oyuncu 33 winner vuruş yaptı ve sadece 19 zorlanmadan hata yaptı.

Federer 25 winner ve 34 zorlanmadan hata yaparak hiçbir şekilde kötü değildi.

Rüzgar bir yana, toprak Nadal'ın tercih ettiği yüzey. Fransa Açık'ta 37 yaşındaki arkadaşına karşı 6-0'a yükseldi ve toprak zeminde toplamda 14-2 oldu.

Federer'in Nadal'a karşı 2015'e kadar uzanan beş maçlık galibiyet serisi, geçtiğimiz hafta sonu Fransa'nın başkentindeki yaz koşulları gibi yok oldu.

Ancak olası bir aranın ardından en azından çim hakkında düşünmeye başlayabilir.

Yine de, 20 kez grand slam şampiyonu, tercih ettiği çim olan Wimbledon'a hazırlanmak için önceki üç turnuvayı kaçırdıktan sonra Fransa Açık'a başarılı bir dönüş yaptığını hissetti.

"Harika bir turnuva olduğunu düşünüyorum," dedi Federer. "Gerçekten çok keyif aldım. Seyirci desteği daha iyi olamazdı. Belki de 20 yıllık kariyerim boyunca katıldığım en iyi slam turnuvalarından biriydi.

"Oyun açısından, gerçekten çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu turnuvada ne kadar derine inebildiğime ve turnuva boyunca ne kadar iyi oynayabildiğime kendim de şaşırdım."

Daha fazla haber ve video için CNN Sport'u ziyaret edin

'En büyük pişmanlık'

Federer, iki yıl önce Nadal'a karşı kazandığı Avustralya Açık zaferini rekor kıran kariyerinin en güzel anlarından biri olarak nitelendirdi ve Roland Garros'ta 11 kez şampiyon olan Nadal'ı devirmek bunu geçmeye çok yakındı.

Ancak bunun gerçekleşmesi için Federer'in, futbolda Barcelona ya da Manchester City ile karşılaşan bir underdog gibi her yarım şansı değerlendirmesi gerekiyordu.

Federer, ilk setin koşullarla nasıl başa çıkacağıyla ilgili olmasına rağmen, yeterince iyi başladığını söyledi.

2009 şampiyonu ilk oyunda bir break point kazandı. Bunu değerlendiremedi ve Nadal hemen 2-0 için servis kırdı.

Federer servise geri dönse de, Nadal altıncı şansını 3-2'de değerlendirerek break avantajını geri aldı.

Federer'in de kabul ettiği gibi ikinci set gerçekten onun fırsatıydı.

2-0 öne geçti, 4-3'te Nadal'ı tehdit etti ama kıramadı ve ardından 4-4'te 40-0'dan kırıldı.

Minik geri dönüş şansı da suya düştü.

Federer, "İkinci sette, rüzgâr arkamdayken iki aşkta kırılmanın kesinlikle en büyük pişmanlık olduğunu düşünüyorum," dedi. "Eğer bundan kaçınabilirsem, belki ikinci set daha farklı olabilir."

Adına tezahürat yapılıyor

Nadal şimdi tam akışında, kendi işini yapıyordu.

Backhand pas vuruşlarını yırttı, forehandleri çizgiye doğru kıvırdı ve Federer atak yaptığında iyi savunma yaptı.

Federer, 20 yıllık kariyeri boyunca gelip giden oyuncular görmesine rağmen onu eşsiz olarak nitelendirdi.

"Onun gibi oynayan biriyle antrenman yapmak için kimi aramam gerektiğini bile bilmiyorum," dedi Federer.

"Maç sırasında bunu düşünüyordum. Derinlerden oynaması ve ardından dip çizgiden ileri geri sıçrayabilmesi inanılmaz. Bu oldukça ilginç."

Yorumlarını aktaran Nadal şu yanıtı verdi: "Ben de Federer gibi oynayan bir antrenman partneri bulamıyorum. Bu gezegende Federer gibi iki kişi yok. Şanslıyım aslında."

Ağ kordonunun 1-1'deki kırılma noktasında bir voleybolu olumsuz etkilemesiyle hayal kırıklığına uğrayan Federer, usulüne uygun olarak bir topu gökyüzüne doğru savurdu.

Nadal'ın üçüncü maçta 4-1'lik skoru yakalamak için yaptığı drop shot ve forehand fiske kombinasyonu Philippe Chatrier'deki seyircilerin çoğunun takdirini kazandı.

Ancak Nadal'ın ikinci maç sayısında seyirciler, bunun Roland Garros'a son gelişi olabileceğinin bilinciyle Federer'in adını haykırmaya başladı.

Federer ayrılırken tezahüratlar devam etti ve gazetecilere geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

"Gelecek yıl, tıpkı diğer turnuvalarda olduğu gibi, bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Roland Garros'tan yine kazanan olarak ayrılan Nadal oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com