Nadal, Djokovic ve Murray Wimbledon'ın Rus ve Belaruslu atletleri yasaklama kararını eleştirdi

Tutumunu açıklayan Wimbledon, "Rus rejiminin propaganda makinesine fayda sağlamak" istemediğini söyledi.

Ancak, aralarında 10 Wimbledon şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal, Andy Murray ve Novak Djokovic, yasağa karşı çıkan ATP ve WTA gibi kuruluşlara katıldı.

Madrid Açık öncesinde Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen Nadal, "Rus tenisçi dostlarıma, meslektaşlarıma haksızlık yapıldığını düşünüyorum," dedi. "Şu anda savaşla ilgili olanlar onların suçu değil.

"Onlar için üzgünüm, Wimbledon sadece kendi kararını aldı... Hükümet onları bunu yapmaya zorlamadı. Bakalım önümüzdeki haftalarda ne olacak, oyuncular bu konuda bir karar alacaklar mı?"

Ukraynalı oyuncular Wimbledon'ın yasağını büyük ölçüde destekledi ve bu yılın başlarında emekli olan ve o zamandan beri vatanını savunmak için Ukrayna ordusuna katılan Sergiy Stakhovsky, Nadal'ın tutumunu kınadı.

Stakhovsky Twitter'da "@RafaelNadal birlikte yarıştık... turda birbirimizle oynadık" diye yazdı.

"Lütfen bana Ukraynalı oyuncuların evlerine dönememesinin ne kadar adil olduğunu söyleyin? Ukraynalı çocukların tenis oynayamaması ne kadar adil? Ukraynalıların ölmesi nasıl adil olabilir?"

All England Lawn Tennis Club'ın (AETLC) kararı, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus ve Belaruslu oyuncuların ilk kez elit bir tenis etkinliğinden men edilmesi anlamına geliyor.

Aralarında erkekler dünya 2 numarası Daniil Medvedev ve kadınlar dünya 4 numarası Aryna Sabalenka'nın da bulunduğu birçok yüksek profilli oyuncu yarışamayacak.

Bu sezon kazandığı tüm para ödülünü Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına bağışlayan Murray, Rus ve Belaruslu oyuncuların Wimbledon'dan men edilmesi planını "desteklemediğini" söyledi ancak bu zor durum karşısında "doğru bir cevap" olmadığını da sözlerine ekledi.

Madrid Açık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim anladığım kadarıyla Ruslar ve Belaruslular savaşa ve Rus rejimine karşı olduklarına dair bir deklarasyon imzalarlarsa oynayabilecekler" dedi.

"Oyunculardan birinin ya da ailelerinin başına bir şey gelirse (bunun sonucunda) kendimi ne kadar rahat hissedeceğimden emin değilim."

Ukrayna'yı işgalini takip eden günlerde Rusya parlamentosu, ordu hakkında kasıtlı olarak "yalan" haber yayanların 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören bir yasayı kabul ederek savaşa karşı çıkan Ruslar için riskleri büyük ölçüde arttırdı.

Bu arada Djokovic, yasağa ikinci kez karşı çıkarken Covid-19 aşısı olmadığı için Avustralya Açık 'tan men edilmesine atıfta bulundu.

Djokovic, "Aynı şey değil ama bu yılın başlarında kendim için benzer bir şey yaşadım, oynayamayacağınızı bilmek sinir bozucu," dedi.

"Hala (Wimbledon) kararını desteklemediğim yönündeki görüşümün arkasındayım. Bence bu adil değil, doğru değil, ama olan bu."

Tenis dünyasından gelen eleştirilerin ardından AELTC geçen hafta düzenlediği basın toplantısında kararını savundu.

Turnuva başkanı Ian Hewitt geçtiğimiz Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Rus ve Belaruslu oyuncuların yazılı beyanlarını kabul etseydik bile, Wimbledon'daki başarılarının ya da katılımlarının Rus rejiminin propaganda makinesine fayda sağlamak için kullanılması riskini almış olurduk ki bunu kabul edemezdik" dedi.

Oyuncular henüz koordineli bir yanıt açıklamadı ancak ATP ve WTA'nın Wimbledon'dan sıralama puanlarının kaldırılmasını da içerebilecek karşı önlemleri tartıştığı bildiriliyor.

Ukraynalı tenis yıldızı Marta Kostyuk geçtiğimiz günlerde CNN'e verdiği bir röportajda Rusya'nın işgalinin kendisi üzerindeki psikolojik etkisinden bahsetti.

"Birkaç hafta önce başladım, bu bana çok yardımcı oluyor. Ama bilirsiniz, bazen öyle bir noktaya geliyor ki, aklınıza gelen düşünceler sizi korkutuyor," diyen Kostyuk, duygularını yönetmeye çalışmanın öneminin son derece farkında ve bir psikologla çalıştığını söylüyor.

"Kelimeleri söylemek istemiyorum çünkü bilirsiniz, ne hakkında konuşmaya çalıştığımı anlayabilirsiniz.

"Çünkü o noktada, o kadar çok şey oluyor, o kadar çok şeyi aynı anda taşımanız gerekiyor ki, artık bununla başa çıkamıyorum diyorsunuz.

"Her şeyin gittiği nokta nedir? Hiç bitmeyecekmiş gibi, şimdi hayatımda ne yapmalıyım? Ne için yaşıyorum?" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com