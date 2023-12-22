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Mütevazı plastik sandalyenin kısa tarihi (ve yağsız geleceği)

Yeni araştırmalar ve teknolojiler çevre dostu yeni malzemeler ortaya çıkarmaya devam ediyor. Ancak şimdilik elimizdekinin kıymetini bilelim ve plastik sandalyenin tarihinde hızlı bir tura çıkalım.

 and  Katherine Bradley
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İlk plastik sandalye hakkında bu kadar az bilgi olması şaşırtıcıdır. D.C. Simpson tarafından....aussiedlerbote.de
İlk plastik sandalye hakkında bu kadar az bilgi olması şaşırtıcıdır. D.C. Simpson tarafından tasarlanan bu sandalye 1946 yılında Kanada'da üretildi ve zamanına göre inanılmaz derecede zarif, indirgeyici ve akıcı. Dar sırtı ve konik bacakları çok güzel ve zarifti..aussiedlerbote.de

Mütevazı plastik sandalyenin kısa tarihi (ve yağsız geleceği)

Aynı zamanda plastikler, yeniden gözden geçirilmesi ve çözülmesi gereken kirli ve zehirli bir dünya yaratmıştır.

Biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, %100 geri dönüştürülmüş plastikler, şeker kamışı, bitki bazlı ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastikler (ilginçtir ki bunlar 1900'lerin başında plastik üretiminde kullanılıyordu) konusunda büyük umutlar var. Yeni araştırma ve teknolojiler, çevreye karşı sorumlu ve sürdürülebilir sonuçlarla ilerici bir plastik malzeme dünyasını şekillendirmeye devam edebilir.

Bir gün fantastik-plastik, tekno-organik bir dünyada yaşayacağız. Ancak şimdilik elimizdekinin kıymetini bilelim ve plastik sandalyenin tarihinde hızlı bir tura çıkalım.

Kartell, İtalya 5 enjeksiyon kalıplı parçadan oluşan Universale sandalyeyi piyasaya sürdü - yani teknik olarak monoblok bir sandalye değil. Tasarımın güzelliği, demonte olarak gönderilebilmesi ve kalıp maliyetlerinin daha ucuz olması (tek ayak kalıbı küçüktür ve 4 kez tekrarlanır), istiflenebilir olması ve farklı yükseklikte ayaklara sahip olabilmesiydi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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