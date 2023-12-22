Mütevazı plastik sandalyenin kısa tarihi (ve yağsız geleceği)

Aynı zamanda plastikler, yeniden gözden geçirilmesi ve çözülmesi gereken kirli ve zehirli bir dünya yaratmıştır.

Biyolojik olarak parçalanabilen plastikler, %100 geri dönüştürülmüş plastikler, şeker kamışı, bitki bazlı ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastikler (ilginçtir ki bunlar 1900'lerin başında plastik üretiminde kullanılıyordu) konusunda büyük umutlar var. Yeni araştırma ve teknolojiler, çevreye karşı sorumlu ve sürdürülebilir sonuçlarla ilerici bir plastik malzeme dünyasını şekillendirmeye devam edebilir.

Bir gün fantastik-plastik, tekno-organik bir dünyada yaşayacağız. Ancak şimdilik elimizdekinin kıymetini bilelim ve plastik sandalyenin tarihinde hızlı bir tura çıkalım.

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Kaynak: edition.cnn.com