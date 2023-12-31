'Mükemmel' Kevin De Bruyne dört gol atarken Manchester City şampiyonluğun eşiğine geldi

Bu galibiyet City'yi iki maç kala şampiyonluk yarışındaki rakibi Liverpool'un üç puan önüne geçirdi ve daha da önemlisi, Pep Guardiola'nın takımı yedi gol daha fazla atarak çok daha üstün bir gol farkına sahip oldu.

Eğer City İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu koruyacaksa ki pek çok kişi bunu bekliyor, o zaman kesinlikle De Bruyne'e büyük ölçüde teşekkür etmeli.

Sakatlığı nedeniyle sezonun bir bölümünü kaçıran Belçikalı oyuncu bu sezon muhteşem bir performans sergiledi ve Wolves karşısında da sınıf atladı.

Maçın henüz 24. dakikasında hat-trick'ini tamamladıktan sonra maçı yatağa attı ama Raheem Sterling bozgunu tamamlamadan önce ikinci yarıda bir tane daha ekledi.

De Bruyne'ün ilk üç golü de zayıf olduğu söylenen sol ayağıyla geldi ama üçüncüsü en iyisiydi.

Sık sık yaptığı gibi, 30 yaşındaki oyuncu orta sahadan kaleye doğru zahmetsizce ilerledi ve ağların alt köşesine mermi gibi bir şut gönderdi - bunu da sol bacağına dokunarak kutladı.

"Üçüncü gol benim favorimdi. Bence o vuruş en temiz vuruştu. Köşeye gerçekten çok sert vurdum. Üçü arasında en temiz olan buydu," dedi maçtan sonra gazetecilere.

"Dört gol attığınızda bu her zaman özel bir şeydir. Dürüst olmak gerekirse beş olmalıydı!"

'Durdurulamaz'

De Bruyne'ün bu sezon ligde 15 golü bulunuyor ve menajeri Guardiola, tüm gece City taraftarları tarafından ismi söylenen oyun kurucu için övgü dolu sözler sarf etti.

Guardiola maçtan sonra yaptığı açıklamada De Bruyne'ün performansını "Durdurulamaz, muhteşem, harika, olağanüstü, mükemmel" sözleriyle tanımladı.

Bu galibiyet Manchester City'nin şampiyonluk yarışında kontrolü tamamen ele geçirmesini sağladı ve Liverpool'un bu sezon daha önce görülmemiş bir dördüncülük umutlarını suya düşürdü.

Gerçekçi olmak gerekirse, City'nin beş yıl içinde dördüncü lig şampiyonluğunu kazanması için kalan maçlarında West Ham ya da Aston Villa'yı yenmesi ve gol farkının dramatik bir şekilde açılmasını önlemesi gerekiyor.

Bu yılki turnuvanın yarı finalinde Real Madrid'e dramatik bir şekilde mağlup olduktan sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nden çıkmanın yaralarını sarmak için bir yol kat edecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com