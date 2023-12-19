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Muirfield, kadın üyeleri reddetmesinin ardından Britanya Açık'a ev sahipliği yapmaktan men edildi

Muirfield sadece erkeklere özel üyeliğini koruyor

Britanya Açık'a tekrar ev sahipliği yapamayacağı söylendi

Hala kadınları dışlayan iki Açık mekandan biri

Royal Troon üyelerine danışıyor

En son 2013 yılında Britanya Açık'a ev sahipliği yapan İskoç sahasına, kadınların katılmasına izin vermediği sürece golfün en eski büyük turnuvası için bir mekan olarak değerlendirilmeyeceği söylendi.

Muirfield'in 750 üyesinin oy kullanma hakkına sahip olmasına rağmen, değişikliğin gerçekleşmesi için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşılamaması, Britanya Açık'ı düzenleyen Royal & Ancient'ın (R&A) bir yanıt vermesine yol açtı.

R&A'den yapılan açıklamada, "R&A, Açık Şampiyona ile ilgili olarak bugün alınan kararı değerlendirmiştir" denildi. "Open dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biridir ve bundan böyle Şampiyonayı kadınları üye olarak kabul etmeyen bir yerde düzenlemeyeceğiz.

"Open'ın düzenlenme takvimi göz önünde bulundurulduğunda, Muirfield'in Şampiyonaya yeniden ev sahipliği yapmasının düşünülmesi için birkaç yıl geçmesi gerekecektir. Kulübün politikasının değişmesi halinde Muirfield'i gelecekte Open için bir mekan olarak yeniden değerlendireceğiz."

Britanya Açık'ın diğer mekanları olan Royal & Ancient Club of St. Andrews ve Royal St. George's son yıllarda kadın üye kabul ederken, East Lothian sahası iki yıllık bir danışma sürecinin ardından aynı yolu izlememeyi tercih etti.

R&A, 16 Britanya Açık Turnuvasına ev sahipliği yapmış olan Muirfield'i 2013 yılında ev sahibi olarak kullanması nedeniyle kulübün üyelik politikası nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. 1744 yılında Edinburgh'un bir liman bölgesi olan Leith'te kurulan kulüp, 1891 yılında şu anki Doğu Lothian sahasına taşındı.

Golfte gerileme

Muirfield'in üyelerinin kararı, arkaik bir tek cinsiyet politikası olarak görülen politikayı terk etmeleri için giderek daha fazla baskı altına giren küresel oyun organizatörleri için bir gerileme olacak.

R&A 260 yıllık erkeklere özel üyelik politikasını 2014 yılında terk ederken, Royal St George's da geçen yıl 128 yıl sonra ilk kez kadınları üye olarak kabul etti.

Muirfield ve Royal Troon, Britanya Açık'a ev sahipliği yapan ve sadece erkeklere açık olan iki geleneksel mekân.

Ancak, bu yılki etkinliğe ev sahipliği yapacak olan ve şu anda ayrı erkek ve kadın kulüpleri bulunan Royal Troon, bir değişiklik yapıp yapmama konusunda üyelere danışıyor.

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Atlantik ötesinde Augusta National 2012 yılında 80 yıl sonra ilk kez kadın üyelerin ABD'nin prestijli kulübüne katılmasına izin verdi.

Masters'a ev sahipliği yapan Augusta, Başkan Obama'nın organizasyon üzerindeki baskıyı arttırmasıyla yıllarca süren protestolarla karşı karşıya kaldı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve Güney Carolina'lı finansçı Darla Moore üye olarak kabul edilen ilk kadınlar oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com