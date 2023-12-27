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Muirfield golf kulübü kadın üyelere izin vermek için tarihi bir oylama yaptı

Tarihte ilk kez kadın üyelere izin verildi

Kulüp 2016'da kadın üyelere izin verilmesine karşı oy kullandı

Britanya Açık'ı düzenleme hakkını kaybettikten sonra yeni oylama yapıldı

Yeni bir oylamada, 1744 yılında kurulan özel İskoç golf kulübündeki üyelerin %80,2'si kadın üyeleri kabul etmeyi seçerek 12 aydan kısa bir süre önce yapılan bir önceki oylamayı geçersiz kıldı.

Açık Şampiyona'yı düzenleyen R&A, 2016 yılında kaldırılan Muirfield'i yeniden Açık sıralamaya dahil etmek için hızla harekete geçti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan oylamanın sonucu fırtınaya neden olmuş, İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon kararı "savunulamaz" olarak nitelendirmişti.

Salı günkü duyuruya yanıt veren Sturgeon bir tweet attı: "Tebrikler Muirfield - kadın üyeleri kabul etme kararı kesin ve doğru bir karardır. Gelecekte Open'a tekrar ev sahipliği yapmanızı görmek için sabırsızlanıyoruz."

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Kadınlar iki yıllık bir bekleyişle karşı karşıya

Kulübün sadece erkeklere yönelik tutumunu tersine çevirmek için üçte iki çoğunluğa ihtiyaç duyan kulüp kaptanı Henry Fairweather, 498 oyun kadınların kabul edilmesi lehinde, 123 oyun ise aleyhte kullanıldığını söyledi.

Katılım oranının %92.7 olduğu bildirildi.

Fairweather, "Bu olağanüstü kulübün harika geleneklerinden ve dostane ruhundan keyif alacak ve faydalanacak kadınları üye olarak kabul etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Honourable Company of Edinburgh Golfers'a ev sahipliği yapan Muirfield, 16 Açık Şampiyonasının sonuncusuna 2013 yılında ev sahipliği yapmış ve Amerikalı Phil Mickelson ünlü Claret Jug'ı kaldırmıştı.

R&A İcra Kurulu Başkanı Martin Slumbers şunları söyledi: "Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden birini düzenlerken kadınların tüm ev sahibi kulüplerimize üye olabilmeleri bizim için son derece önemli.

"Muirfield gerçekten olağanüstü bir Açık mekan ve gelecekte Şampiyonayı tekrar oraya götürmeyi dört gözle bekliyoruz."

Daha önce kadınlar golf sahasında oynayabiliyor ve kulüp binasını misafir ve ziyaretçi olarak ziyaret edebiliyorlardı.

Kulüp, ilk kadının kulübe katılmasının en az iki yıl alacağını kabul ediyor.

Yapılan açıklamada, "Muirfield'de üyelik için mevcut bekleme listesi, kadın ve erkek yeni üye adaylarının kulübe üye olmak için iki ila üç yıl veya daha uzun süre bekleyebileceklerini göstermektedir" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com