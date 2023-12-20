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Mühendislik galaktikosu: Lewis Hamilton'ın F1 hakimiyetinin arkasındaki yıldızlar

Hamilton 2019'da övgüleri topladı ancak başarısının sırrı perde arkasındaki beyinlerdi.

 and  Ann Bradley
6 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Mühendislik galaktikosu: Lewis Hamilton'ın F1 hakimiyetinin arkasındaki yıldızlar

Hamilton 2018'de 11. Grand Prix zaferine ulaştı - baş rakibi Sebastian Vettel'in elde ettiği yarış birinciliğinin iki katından fazla - ve sadece birkaç hafta önce beşinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hamilton, devam eden hakimiyetinin arkasındaki yüzlerce Mercedes çalışanıyla övgüleri paylaşmakta gecikmedi.

Teknik direktör James Allison, Hamilton'ın ölçülemez yeteneklerini öne çıkarırken, takımın parçalarının toplamından oluştuğunu da belirtmek istedi.

Allison, takımın Brackley'deki merkezinden yaptığı açıklamada, "Sanırım buraya geldiğimde kendimi sahtekârlık sendromuna yakalanmış gibi hissettim" dedi. "Ama bana da herkes gibi davranılıyor.

"Burada çalışan herkesten çok şey bekleniyor ama griddeki diğerlerinden farklı olarak burada bu bir takım oyunu."

Teknik gazeteci Craig Scarborough'a göre Hamilton'ın başarısının sırrı, Mercedes'in galaktik mühendislik beyinlerini bir araya getirme biçiminde yatıyor.

"Mercedes, egoları olmayan yıldız mühendislerden oluşan bir takım" diyen Scarborough, Mercedes'in süregelen hakimiyetinin ardındaki bir numaralı neden hakkında şunları söyledi "Hepsi çok iyi mühendisler ve başka takımlarda kendi başlarına teknik direktör olabilirler. Birlikte çok iyi iş çıkardılar."

Allison'ın Williams'a geçmeden önceki selefi olan Paddy Lowe, Aldo Costa ve Geoff Willis'in de aralarında bulunduğu mühendislik rüya takımının bir araya gelmesinde hayati bir rol oynadı.

Scarborough ayrıca Toto Wolff'un da övgüyü hak ettiğini savunuyor.

"Onlara müdahale etmeden işlerini yapmaları için izin veriyor" dedi. "Toto gibi birinin ekibi kontrol etmeye çalışması kolay ama bu yanlış olur. Mühendisleri bu işin dışında tutuyor. Onları kamerada ya da garajda göremezsiniz. Onları aşırı yönetmeye çalışırsanız, işte o zaman sorun yaşarsınız. O bunu yapmıyor."

'Finansçılardan temizlikçilere kadar yıldızlar'

Bireysel övgülerden kaçınan ve Mercedes'in kolektif çabasına odaklanan Allison da bu düşünceyi paylaşıyor.

"Bir primadonna gibi davranmak takımın ahlakına çok aykırı olurdu," diyor. "Egolar yok ve bu insanların mülayim ve otomotiv olduğu anlamına gelmiyor. Ekipte baştan aşağı büyük karakterler var.

"Sahte bir tevazu yok, insanlar sadece birbirlerini desteklediklerini söyleyecekler. Sevdiğim şey, aksilikler olduğunda buradaki herkesin elini kaldırıp 'yardım etmek için ne yapabilirim' demesi.

"Lewis tam bir fenomen ve gerçekten olağanüstü bir sürücü. Ancak takımdan bahsederken sadece sürücüden ya da arabanın somun ve cıvatalarından bahsetmiyoruz.

"Herkesin bir rolü var: finans çalışanları, reklamcılar, basın çalışanları, temizlikçiler, atölyedeki çocuklar, herkes. Bu herkesin eşit çabasıdır."

Abu Dabi'de, Hamilton bir kez daha hem sıralama turlarını hem de yarış galibiyetini domine ettiği için zafer pastanın üstündeki kirazdan başka bir şey değildi.

Mercedes için kutlamalar, Ferrari ile sezon boyunca süren mücadelede şampiyonluğu garantileyen Meksika'daki bir önceki yarışın ardından ciddi bir şekilde başlamıştı.

Allison takımda nispeten yeni olsa da - daha önce Ferrari'de çalıştıktan sonra 2017'de geldi - bu yılki başarının şimdiye kadarki en tatlı başarı olduğunu savunuyor.

"Bu yılın gerçek bir deneme olduğu gerçeği herkesi birleştirdi" dedi. "Herkesin yüzünde çok fazla neşe, memnuniyet ve rahatlama vardı. Bunun küçük bir parçası olduğum ve Toto'nun beni ilk etapta aradığı için çok mutluyum."

Allison'ların evinde oğlu iki tür eğlenceden bahsediyor: birinci ve ikinci tip. Birinci tip baştan sona eğlenceliyken, ikinci tip bunu yaparken mutsuz ama sonrasında daha unutulmaz.

"Bu sezon daha çok ikinci tip eğlenceydi," diyor Allison. "Acı çekiyor olsanız da, her şeyin sonundaki fırsatın farkında olmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Zorlu sınavlardan geçtik, test edildik ama eksik bulunmadık."

Lewis Hamilton, şampiyonluk kazandığı sezonun 11. yarışı olan Abu Dabi sezon sonu yarışını kazandıktan sonra ikinci sıradaki Sebastian Vettel'e şampanya sıkıyor.
Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Kimi Raikkonen'in önünde Brezilya GP'sini kazanarak sezonun 10. galibiyetini kutluyor.
Lewis Hamilton, Meksika Grand Prix'sinde Max Verstappen'in arkasında dördüncü olarak beşinci F1 dünya şampiyonluğunu elde ettikten sonra anın tadını çıkarıyor.
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Ferrari'nin
2018 F1 sezonunun şimdiye kadarki hikayesi

'Hala F1'deki en iyi motor'

Hamilton ve Mercedes'in hızının merkezinde, Formula 1'de uzun süredir ölçütü belirleyen motor yer alıyor.

Bu yıl bir süre Ferrari daha hızlı bir güç ünitesine sahip gibi göründü ancak Mercedes sezonun ikinci yarısında avantajı geri aldı.

Scarborough, "Güç ünitesi muhtemelen hala F1'deki fiili en iyi motor ama aynı zamanda güvenilirlik ve sıralamalarda ne kadar performans elde ettikleri de var" dedi. "Çünkü gerçekte, rakiplerine kıyasla olağanüstü görünen bir şasi değil."

Aracın merkezinde hem Ferrari hem de Red Bull'dan daha uzun bir dingil mesafesi ve çok daha alçak bir eğim var - aracın önden arkaya doğru olan sürüş yüksekliği. Bu tasarım yaklaşımı bazı pistlerde anormalliklere yol açsa da diğer pistlerdeki üstünlüklerinin anahtarı oldu.

Allison'a göre, özellikle mühendislerinin istikrarı ekibe "yanlışları düzeltmek için iyi bir temel" sağladı.

Scarborough, 2019'a bakıldığında Mercedes'in bir kez daha yenilmesi gereken takım olduğuna inanıyor, ancak Allison aynı fikirde olsa bile bunu açıkça söylemeyecek.

"Yenilmesi gereken takım olduğumuzu söylemek tamamen küstahlık olur," diyor ve ekliyor: "Ferrari ve Red Bull kanımıza girmeye çalışacak. Söyleyebileceğim tek şey, bu takımın iyi bir sonuçtan en fazla enerji duyduğum takım olduğudur. Her kademede yetenekli insanlar var ve umarım beni burada tuttukları sürece bunu yapmaya devam ederim."

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Kaynak: edition.cnn.com

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