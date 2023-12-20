Muhalefet hile yapıldığını iddia ederken Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde oylama protesto ve gecikmelerle gölgelendi

Söz konusu olan sadece bir sonraki yönetimin meşruiyeti değil. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki seçim anlaşmazlıkları genellikle geniş kapsamlı sonuçları olabilecek şiddetli huzursuzluklara yol açıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti dünyanın en büyük üçüncü bakır üreticisi ve en büyük

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin isyancılarla dolu doğusundaki birçok kasabada ve başkent Kinşasa'da oy verme malzemelerinin oy verme merkezlerine ulaşmadığı ve seçmen listelerinin yayınlanmadığı gecikmeler rapor edildi.

Tartışmalı 2018 başkanlık seçimlerinde ikinci olan başkan adayı Martin Fayulu "Tam bir kaos var" dedi.

Fayulu, oy kullandığı başkentin lüks Gombe bölgesinde oylamanın iyi organize edildiğini ancak ülkenin geri kalanında durumun böyle olmadığını söyledi.

"Eğer tüm insanlar CENI (ulusal seçim komisyonu) tarafından belirtilen tüm sandıklarda oy kullanmazsa, bu seçimleri kabul etmeyeceğiz" uyarısında bulunan Fayulu, protestoların ön saflarında yer alacağını da sözlerine ekledi.

Reuters'ın tanıklarına göre, doğudaki Goma ve Beni şehirlerinde bazı insanlar, ancak Çarşamba sabahı oy verme merkezlerinde hazır bulunan seçmen listelerinde isimlerini bulmakta zorlandı.

Reuters muhabiri, yine Kongo'nun doğusundaki Bunia'da, bir oy verme merkezinin tahrip edilmesi ve kitlerin imha edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için uyarı ateşi açtığını söyledi.

Bir il seçim komisyonu yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki şiddet olayları nedeniyle yerlerinden edilen insanların kendi memleketlerinde oy kullanmak istedikleri için protesto gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Kongo'nun ulusal seçim komisyonu aylardır, bağımsız gözlemciler ve eleştirmenler sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını söyledikleri usulsüzlükleri işaret etseler bile, Afrika'nın ikinci büyük ülkesinde söz verdiği gibi özgür ve adil bir oylama yapacağında ısrar etti.

Yaklaşık 44 milyon Kongolu, bölgesel oylamaları da içeren oylamaya katılmak üzere kayıt yaptırdı.

Oy verme günü yaklaştıkça, yetkililer ekstra helikopter arayışına girerek, komisyonun kötü yollar veya güvenlik eksikliği nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde oy verme merkezlerini açma kabiliyetine ilişkin endişeleri artırdı.

Geçici sonuçların tamamının 31 Aralık'a kadar açıklanması bekleniyor.

Seçim şeffaflığı

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, maden zengini ancak yoksullukla boğuşan ülkeyi ikinci kez yönetme umuduyla 18 muhalif rakibine karşı yarışıyor.

Tshisekedi Pazartesi günü yaptığı son mitingde "Sizden başladığımız işi devam ettirmek için bana güç vermenizi istiyorum" dedi ve seçilmesi halinde ücretsiz eğitim politikasını genişletme sözü verdi.

Muhalefet adayları seçmenlere istikrar, barış ve Tshisekedi'nin ilk döneminde olmadığını söyledikleri ekonomik kalkınmayı getirme vaatlerinde bulundu.

Dini ve sivil toplum seçim gözlemcileri, seçmen listesi ve okunaksız kimlik kartları gibi sorunların altını çizerek seçim şeffaflığı konusunda alarm verdiler.

Nobel ödüllü muhalif aday Denis Mukwege Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Yüzyılın en büyük seçim sahtekarlığının yapıldığı aşikar" dedi. Seçim komisyonu muhalefetin hile iddialarını defalarca reddetti.

Seçim tek turda belirlenecek ve kazanmak için oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Oylama öncesindeki son süreç özellikle gergin geçti.

İnsan hakları grupları ve Avrupa Birliği tarafından kınanan seçimle ilgili şiddet olaylarının bir parçası olarak 15 Aralık'ta iki milletvekili adayı ayrı olaylarda öldürüldü.

Kinşasa'da seçim günü öncesinde bazı yerel halk oylarının sayılacağından emin değildi. İşsiz olan 43 yaşındaki Lucie Mpiana, "Her oy verdiğimizde hayal kırıklığına uğruyoruz ama eğer oy vermek zorunda kalsaydım, bu bir değişiklik için olurdu" dedi.

Sandıkların GMT saatiyle 16:00'da (ET saatiyle 11:00) kapanması bekleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com