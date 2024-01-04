'Mucize' kurtarma, denize düşen ve köpekbalığını savuşturan balıkçının çilesini sona erdirdi

Whangamatā Polis Çavuşu Will Hamilton yaptığı açıklamada, adı açıklanmayan balıkçının Salı günü 40 metrelik (12 metre) teknesiyle tek başına balık avına çıkmasının ardından "mutlak mucize" niteliğindeki kurtarmanın gerçekleştiğini söyledi.

Açıklamada, balıkçının bir kılıç balığı yakalamaya çalışırken Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın yaklaşık 30 deniz mili (55 kilometre) açığında denize düştüğü belirtildi.

Teknesi ulaşamayacağı bir yere sürüklenen balıkçı yakındaki Alderman Adalarına doğru yüzmeye çalıştı ancak güçlü akıntılar tarafından sürüklendi.

Yüzmeye devam edemeyecek kadar bitkin düşen balıkçının okyanusta soğuk bir gece geçirdiğini söyleyen Hamilton, bir noktada bir köpekbalığının ayrılmadan önce "koklamak" için geldiğini de sözlerine ekledi.

Hamilton, "Balıkçının bu çileli olaydan sonra hala hayatta olması tam bir mucize," dedi.

İnanılmaz bir şekilde, balıkçı ertesi gün üç balıkçının suda bir yansıma fark etmeleri ve araştırmak için tekneleriyle yola çıkmalarıyla kurtarıldı.

Hamilton, mahsur kalan adamın çaresizce bu saatten yansıyan güneşi kullanarak dikkatlerini çekmeye çalıştığını gördüklerini söyledi.

Adam Whangamatā'ya geri götürüldü ve hipotermi ve bitkinlik tedavisi gördü.

Hamilton, "Onu kurtaran üç beyefendinin hızlı hareketleri olmasaydı, bunun kesinlikle trajik bir sonucu olabilirdi" dedi.

Kurtarıcı James Mcdonnell CNN'e bağlı Newshub'a yaptığı açıklamada, üç balıkçının teknelerinden "muhtemelen 600 metre uzakta parlayan bir şey görmelerinin" ardından "bir dizi şanslı olay" inanılmaz kurtarmaya yol açtı.

Bir insan bulmayı beklemiyorlardı.

"Yani, Mayor Adası'nın 10 mil (16 kilometre) açığındaydık ve görünürde bir tekne yoktu, ama yaklaştıkça birinin kollarını salladığı oldukça açıktı" dedi.

Kurtarma botu kaptanı Max White Newshub'a yaptığı açıklamada önceliklerinin adamı gemiye almak ve onu uyanık ve sıcak tutmak olduğunu söyledi.

"Büyük bir soğutucu çantamız vardı ve onu mümkün olduğunca çok katmana sardık" dedi.

"Çaresizce su istiyordu... bu yüzden teknede biraz ılık su ve biraz kızılcık suyu vardı. Ona verebileceğimizi verdik, konuşturmaya çalıştık ve mümkün olduğunca uyanık kalmasını sağladık."

Polis, balıkçının kendisini kurtaranlara ve acil servis ekiplerine teşekkür etmek istediğini söyledi.

Hamilton, "Teknedekiler mükemmel bir iş çıkardılar ve hiç şüphesiz bu adamın hayatını kurtardılar," dedi.

Yetkililer şu anda balıkçının teknesini arıyor - ancak o, yaşadığı çile sırasında kendisine umut ışığı veren tek şeye tutunmayı başardı.

Hamilton, "Tekne kayıp olabilir ama balıkçının saati hâlâ yanında," dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com