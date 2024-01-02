mRNA aşıları: Bilmeniz gereken 5 şey

Her ikisi de Pennsylvania Üniversitesi'nden olan Dr. Katalin Karikó ve Dr. Drew Weissman, mesajcı RNA ya da mRNA olarak bilinen genetik materyalin gücünden yararlanarak bu buluşu gerçekleştirdiler.

Keşifleri tıpta yeni bir sayfa açarak grip dahil diğer bulaşıcı hastalıklar için yeni aşıların ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için tedavilerin önünü açtı.

İşte Karikó ve Weissman'ın oyunun kurallarını değiştiren araştırmaları ve mRNA aşıları hakkında bilinmesi gereken beş şey.

mRNA ne işe yarar

Haberci RNA veya mRNA, DNA'da bulunan bilgilere dayanarak hücrelere ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir nükleik asit formudur.

Her hücrede bulunan yaşam için bir kullanım kılavuzu görevi gören DNA'nın aksine mRNA, bir protein oluşturabilen veya hasarı onarabilen geçici bir genetik kod parçasıdır. Araştırmacılar sıklıkla bir yemek kitabı benzetmesi kullanırlar. DNA kalın bir yemek tarifi kitabıdır, RNA ise kullanıldıktan sonra buruşturulup atılan bireysel bir tarifin el yazısıyla yazılmış kopyasıdır.

Bilim insanları mRNA'yı uzun zamandır biliyordu, ancak daha önce tedavi edici bir araç olarak değeri olamayacak kadar kararsız olduğu düşünülüyordu.

Nobel ödüllü bilim insanlarının keşfettikleri

Karikó ve Weissman'ın en önemli buluşu, vücudumuzun bir bağışıklık tepkisi üretmesini sağlamak için nükleotid adı verilen RNA'nın yapı taşlarını değiştirmenin bir yolunu bulmak oldu.

Imperial College London'da mukozal enfeksiyon ve bağışıklık profesörü olan Robin Shattock, ikilinin RNA'nın nasıl yapılandırılacağını anlamaya yönelik "ufuk açıcı çalışmalarının" Covid-19'a karşı oldukça etkili mRNA aşısının başarısı için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Shattock, "Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin aktivasyonunu önlemek için RNA'nın yapı taşları olan modifiye nükleotidleri kullanma konusundaki temel çalışmaları, gelecekteki RNA aşılarının ve yeni RNA bazlı ilaçların başarılı bir şekilde kullanılmasının anahtarı olacaktır" dedi.

mRNA aşılarının diğer aşılardan farkı

Birçok aşı, hedefledikleri virüslerin zayıflatılmış veya ölü versiyonlarını kullanır - bir kişiyi hasta edecek kadar değil, ancak bağışıklık sisteminin tepki vermesini sağlayacak miktarda, böylece vücut gerçek virüsle karşılaşırsa antikor üretecektir. Bunlara vektör aşıları denir.

Protein alt birim aşılarında kullanılan bir başka ilgili teknikte ise bağışıklık tepkisini tetiklemek için virüsün saflaştırılmış parçaları kullanılır.

Bununla birlikte, bu tür aşıların geliştirilmesi uzun sürebilir ve bunları hızlı bir şekilde değiştirmek zor olabilir.

Messenger RNA tabanlı aşı teknolojisi, bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için avirüsün değiştirilmiş bir versiyonuna dayanmaz. Vücut hücrelerine, bağışıklık sistemini vücudu belirli bir hastalığa karşı savunmak üzere eğiten proteinler üretmelerini söylemek için değiştirilmiş mRNA kullanır.

Ekip nelerin üstesinden geldi

Karikó'nun mRNA'nın terapötik potansiyeline olan hayranlığı Macaristan'da yüksek lisans yaparken başladı ve birçok aksilik, iş kaybı, şüphe ve transatlantik bir taşınmaya rağmen asla sarsılmadı. Hastalıklarla savaşmak için kullanılabileceğine dair inancı şüpheyle karşılandı ve başvurduğu hibeler genellikle reddedildi.

Şu anda Penn'in Perelman Tıp Fakültesi'nde yardımcı beyin cerrahisi profesörü olan Karikó, 1997 yılında Weissman ile tesadüfen tanıştı. Nobel komitesi, Weissman'ın immünoloji alanındaki geçmişi ile Karikó'nun RNA biyokimyası alanındaki uzmanlığının iki bilim insanının birbirini iyi bir şekilde tamamladığı anlamına geldiğini söyledi.

Perelman Tıp Fakültesi'nde Roberts Ailesi Aşı Araştırmaları Profesörü olan Weissman, Pazartesi günü Pennsylvania Üniversitesi tarafından paylaşılan bir videoda, "Bence önemli olan, ikimiz de işin içinde olmasaydık bu sonuca ulaşamazdık" dedi.

Çığır açan çalışmaları 2005 yılında, Covid-19 pandemisi başlamadan 15 yıl önce yayınlandı.

Nobel Tıp Asamblesi Genel Sekreteri Thomas Perlmann, o dönemde teknolojinin aşı formunda kullanılabilmesi için aşılması gereken pek çok engel olduğunu söyledi. Bu engeller arasında mRNA'nın büyük miktarlarda üretilmesi ve mRNA'nın hücrelere iletilmesi için bir yöntemin geliştirilmesi yer alıyordu. Bununla birlikte, ufuk açıcı çalışmalarının, pandemi ortaya çıktığında mRNA bazlı Covid aşılarının "uçan bir başlangıç" yaptığı anlamına geldiğini söyledi.

Covid-19 ile mücadelenin ötesinde potansiyel

mRNA aşı teknolojisinin ortaya çıkışı Covid-19'a karşı güvenli ve güçlü bir koruma sağlamıştır. Ancak savunucular bunun sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor.

İlk çalışmalar, mRNA teknolojisinin melanom ve pankreas kanseri de dahil olmak üzere kanserler için bir tedavi olarak umut vaat ettiğini ve mevsimselgrip, solunum sinsityal virüsü (RSV)ve HIV için aşılarda kullanılmak üzere çalışıldığını göstermektedir.

Devam eden mRNA araştırmalarının diğer yolları arasında otoimmün hastalıkları tedavi etmek için yeni bir yol keşfetmek yer alıyor. Ayrıca mRNA teknolojisi, orak hücre hastalığı gibi inatçı durumlar için gen terapisine olası bir alternatif olarak da inceleniyor.

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Kaynak: edition.cnn.com