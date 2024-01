Mpox ABD'de neredeyse yok oldu, ardında dersler ve gizemler bıraktı

Bir zamanlar kontrolden çıkıyormuş gibi görünen salgın sessizce azaldı. Virüs tamamen ortadan kalkmadı, ancak bir aydan uzun bir süredir ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine bildirilen günlük ortalama yeni vaka sayısı tek haneli rakamlarda seyrediyor ve Ağustos ayındaki günde yaklaşık 450 vakalık zirveden düşüyor.

Yine de ABD, 2022-23 salgını sırasında vakalarda dünya lideri oldu. ABD'de 30.000 'den fazla kişiye mpox teşhisi konuldu ve bunlardan 23'ü hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, Avrupa, Batı Pasifik ve Asya'da da vakalar azalırken, bazı Güney Amerika ülkelerinde hala artıyor.

Bu noktaya geleceğimiz her zaman belli değildi. Mpox 2022'de tüm dünyaya yayıldığında, doktorların elinde yeni ve kanıtlanmamış bir aşıdan çok az doz, denenmemiş bir tedavi, teşhis testlerinin yetersizliği ve daha önce halk sağlığı krizlerinde damgalanmış ve göz ardı edilmiş risk altındaki bir nüfusa yönelik olması gereken mesajlarında yürümeleri gereken zor bir çizgi vardı.

Uzmanlar, salgının dünyaya, Afrika dışında sadece ara sıra görülen bu enfeksiyon hakkında çok şey öğrettiğini söylüyor.

Ancak bu kadar çok şey öğrenilmiş olsa bile, bu virüsün nereden geldiği ve neden aniden genellikle bulunduğu Orta ve Batı Afrika ülkelerinden 100'den fazla ülkeye yayılmaya başladığı gibi devam eden gizemler de var.

Ne zamandan beri yayılıyor?

Birleşik Krallık ve Avrupa'daki kliniklerde olağandışı döküntüleri olan insan kümelerinin görülmeye başladığı Mayıs 2022'den önce, en çok mpox vakası bildiren ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya DRC idi.

CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yer alan bir araştırmaya göre, bu ülkede vakalar 1970'lerden bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kırsal köylerdeki insanlar et için vahşi hayvanlara bağımlıdır. Oradaki birçok mpox enfeksiyonunun, virüsün adapte olduğu bir hayvanla temasın sonucu olduğu düşünülmektedir; bu hayvan konakçı bilinmemektedir ancak bir kemirgen olduğu varsayılmaktadır.

Yıllardır Afrika'daki salgınları inceleyen uzmanlar, kekeme bulaşma zincirleri olarak bilinen bir olguyu gözlemlemişlerdir: Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyolog olan Stephen Morse, "kendi kendine bulaşmayı ya da insandan insana sınırlı ölçüde bulaşmayı başaran enfeksiyonlar, bu bulaşma zincirinde belirli sayıda halka oluşturuyor ve sonra aniden insanlarda kendilerini sürdüremiyorlar" dedi.

Bilim insanları gayri resmi olarak bu zincirin kaydını tuttu ve Morse yıllarca bir mpox zincirindeki halka sayısının yaklaşık dört olduğunu söyledi.

"Geleneksel olarak, her zaman kendi kendini tüketirdi" dedi.

Sonra zincirler uzamaya başladı.

Kırk yılı aşkın süredir teyit edilmiş bir mpox vakası görülmeyen Nijerya'da 2017'de aniden virüsün yeniden canlandığı görüldü ve o yıl 200'den fazla vaka rapor edildi.

Morse, "İnsanlar bunun virüsün insanlara daha iyi adapte olmasını sağlayan bir değişiklik olabileceğini düşünüyor" dedi.

2018'den 2021'e kadar Afrika dışında sekiz mpox vakası bildirilmiştir. Hepsi 30 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde görülmüş ve hepsi Nijerya'dan seyahat etmiştir. Üçü döküntülerin kasık bölgelerinde başladığını bildirmiştir. Biri daha sonra bir sağlık hizmeti sağlayıcısına da bulaştırmıştır. Bir diğeri ise iki aile üyesini enfekte etmiştir.

Nijerya'daki bu salgın, uzmanların mpox'un insanlar arasında etkili bir şekilde yayılabileceğini fark etmelerine yardımcı oldu.

Ayrıca enfeksiyonun cinsel yolla bulaşabileceğine dair ipuçları verdi, ancak araştırmacılar muhtemelen cinsel temasla ilgili bilgilerin paylaşılmasındaki damgalama nedeniyle bu yayılma yolunu doğrulayamadı.

Mayıs 2022'nin başlarında, Birleşik Krallık'taki sağlık yetkilileri doğrulanmış mpox vakalarını bildirmeye başladı. İnsanlardan biri yakın zamanda Nijerya'ya seyahat etmişti, ancak diğerleri seyahat etmemişti, bu da hastalığın toplum içinde yayıldığını gösteriyordu.

Daha sonra, diğer ülkeler Nisan ayında daha da erken başlayan vakaları rapor edecekti.

Müfettişler, mpox'un onlar farkına varmadan önce sessizce yayıldığı sonucuna vardılar.

Acil durum ilan edildi

Yaz başında, ABD'deki vaka sayıları artmaya başladığında, halk sağlığı müdahalesi Covid-19'un ilk günleriyle bazı rahatsız edici benzerlikler taşıyordu. Şüpheli döküntüleri olan insanlar test yaptırmanın çok zor olduğundan şikayet ediyordu çünkü sınırlı miktarda tedarik yapılıyordu. Virüs Afrika'daki belirli ülkeler dışında çok nadir görüldüğünden, çoğu doktor mpox'u nasıl tanıyacağından veya nasıl test edeceğinden emin değildi ve tüm yayılma yollarını anlamıyordu.

Yeni bir aşı mevcuttu ve hükümet bunun için sipariş vermişti, ancak bu dozların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde değildi. Bunun ötesinde, mpox'a karşı etkinliği sadece hayvanlar üzerinde çalışılmıştı, bu yüzden kimse insanlarda gerçekten işe yarayıp yaramayacağını bilmiyordu.

Deneysel bir tedavi olan Tpoxx vardı, ancak o da kanıtlanmamıştı ve doktorlar ancak merhametli kullanım için hükümet tarafından istenen yığınla evrakı doldurduktan sonra alabiliyordu.

Bazıları vazgeçti.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı alanında klinik profesör olan Dr. Jeffrey Klausner, "Tpoxx'u bulmak çok zordu," diyor.

"Reçete yazabilecek yerler bulmak için çabalıyordum çünkü kendi kurumum bürokratik bir kabusa dönüşmüştü. Yani maymun çiçeği tedavisi alabilmek için insanları kendi kurumum dışında tedaviye yönlendiriyordum" dedi.

Nihayet Ağustos ayında federal hükümet halk sağlığı açısından acil durum ilan etti. Bu, federal kurumların acil durumlar için ayrılmış para kaynaklarına erişmesine izin verdi. Ayrıca, hükümetin müdahale masraflarını karşılamaya yardımcı olmak için fonları bir amaçtan diğerine kaydırmasına izin veriyor - ve doktorlar arasında mpox'un izlenmesi gereken bir şey olduğu konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı oldu.

Hükümet ayrıca Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan lojistik uzmanı Robert Fenton ve CDC'nin HIV ve AIDS Araştırmaları Bölümü direktörü Dr. Demetre Daskalakis liderliğinde bir görev gücü oluşturdu.

Daskalakis, Beyaz Saray brifinglerinden takım elbiseli ve kravatlı fotoğraflarını birçok dövmesini ortaya çıkaran fotoğraflarla karıştıran Instagram hesabına kadar açık bir şekilde eşcinsel ve seks-pozitiftir.

Klausner, "Dr. Daskalakis... gey topluluğunun çoğunda gerçekten çok etkili ve [Fenton da] bir lojistik uzmanı ve bence bu liderlik kombinasyonu doğru cevaptı" dedi.

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak Mpox

CDC'nin erkeklerle seks yapan erkeklerin en yüksek enfeksiyon riski altında olduğunu tespit etmesinin ardından yetkililer, genellikle cinsel aktivite sırasında gerçekleşen türden yakın fiziksel temas konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca insanların çarşaf veya havlu gibi kontamine yüzeylerle temas yoluyla da enfekte olabileceğini belirttiler.

Ancak, bazılarının hesaplanmış olarak gördüğü bir hareketle, bunu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak adlandırmaktan kaçındılar.

"Bu salgında, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da bu zaman ve bağlamda, kesinlikle cinsel yolla bulaştı" diyen Klausner, birçok erkeğin cinsel organlarında kızarıklıklar olduğunu ve bulaşıcı virüsün menide kültürlendiğini belirtti.

Klausner, virüsün nasıl yayıldığına ilişkin muğlak açıklamaların, müdahale için gerekli kaynakları toplamak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığına inanıyor.

Klausner, "İnsanlar, en başından buna cinsel yolla bulaşan hastalık derlerse, bunun bir damgalama yaratacağını ve meydana gelen seks türünün damgalanması nedeniyle - oral seks, anal seks, aynı cinsiyetten erkek partnerler arasında anal seks - aynı türden bir federal tepki olmayabileceğini düşündüler" dedi. "Dolayısıyla, nasıl yayıldığı konusunda muğlak olmak, önemli bir yanıt vermek için gerekli kaynakları toplamak için aslında siyasi bir hesaplamaydı."

LGBTQ sivil hakları için kar amacı gütmeyen bir savunuculuk grubu olan Equality California'nın icra direktörü Tony Hoang, bu belirsizliğin yanlış bilgilendirme ve kafa karışıklığı için alan yarattığını söyledi.

Hoang, "Açık sözlü olmadan, aslında en yüksek bulaşma oranlarının kimler olduğu konusunda damgalanma yaratmak istememek gibi bir denge dansı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hoang'ın grubu, CDC'den HIV ve mpox ile ilgili bilgileri birleştirerek kendi kamu bilgilendirme kampanyasını başlattı. Hoang, mesajlarda seksin riskli bir davranış olduğunun vurgulandığını ve hafif fırçalama ya da dokunuşların enfeksiyonu geçirme olasılığının bulunmadığının açıklandığını söyledi.

Klausner, CDC'nin mesaj konusunda daha iyisini yapabileceğini düşünüyor.

"Muğlak, spesifik olmayan bilgiler vererek ve 'herkes potansiyel olarak risk altındadır' veya 'yatak paylaşımı, kıyafet veya yakın dans yoluyla yayılma olasılığı vardır' gibi yorumlar yaparak... bu bir tür mesajı sulandırıyor ve kendilerini risk altına sokan riskli davranışlarda bulunan insanların kafası karışıyor ve 'belki de bu gerçekten bir yayılma yolu değildir' diyorlar" dedi.

Vakalar azaldı, ama neden?

ABD'nin her gün yüzlerce yeni mpox vakası bildirdiği Temmuz ve Ağustos aylarında, sağlık yetkilileri virüsün kalıcı olabileceğinden endişe ediyordu.

"Bulaşmanın devam edeceği ve devam eden bulaşmanın diğer CYBE'ler (bel soğukluğu, klamidya, frengi) gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde endemik hale geleceği endişeleri vardı. Bunun gerçekleştiğini görmedik," diyor CDC'nin Ulusal HIV, Viral Hepatit, CYBH ve TB Önleme Merkezi Direktörü Dr. Jonathan Mermin.

"Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde günde üç ila dört vaka görüyoruz ve bu sayı azalmaya devam ediyor. Ve sıfıra ulaşma olasılığını gerçek olarak görüyoruz" dedi.

Salgının zirve yaptığı dönemde yetkililer, hem enfeksiyonların şiddetini hem de bulaşmayı sınırlama umuduyla en yüksek risk altındaki nüfusu - erkeklerle seks yapan erkekleri - aşılamak için çabaladı. Ancak bu stratejinin işe yarayıp yaramayacağından kimse emin değildi.

Jynneos aşısı, bu enfeksiyonlar açısından yüksek risk altındaki kişilerde maymun çiçeği ve çiçek hastalığını önlemek için 2019 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylandı.

O zamanki plan, çiçek hastalığının silah haline getirilmesi ihtimaline karşı bir önlem olarak aşının Stratejik Ulusal Stok'ta saklanmasıydı. Çiçek hastalığıyla yakından ilişkili bir virüs olan mpox için verilen onay, ABD'nin 2003 yılında egzotik kemirgenlerin evcil hayvan olarak ithal edilmesiyle bağlantılı olarak bu enfeksiyonlarda sınırlı bir salgın görmesi nedeniyle eklenmiştir.

Jynneos insanlarda güvenlik testlerinden geçmişti. Laboratuvar çalışmalarında primatları ve fareleri mpox enfeksiyonlarından korumuştur. Ancak araştırmacılar aşıların ne kadar etkili olduğunu sadece bulaşıcı hastalık salgınları sırasında öğreniyorlar ve Jynneos hiçbir zaman bir salgın sırasında kullanılmadı.

"Bu olay başladığında büyük bir bilinmezlikle karşı karşıyaydık: Bu aşı işe yarıyor mu? Ve büyük sayılarda güvenli mi?" dedi Mermin.

Bu belirsizliklerin ötesinde, yeterince aşı yoktu ve bulaşıcı hastalık uzmanları aşı eksikliğinin salgını durdurma çabalarını engelleyebileceğinden korkuyordu.

Bu yüzden halk sağlığı yetkilileri stratejide bir değişiklik yaptıklarını duyurdu: Tam dozu deri altına ya da deri altına enjekte etmek yerine, bu dozun sadece beşte birini derinin üst katmanları arasına ya da deri içine enjekte edeceklerdi.

Aşı denemelerinde yapılan erken bir çalışma, intradermal dozlamanın etkili olabileceğini öne sürmüştü, ancak bu bir riskti. Yine hiç kimse bu doz koruyucu stratejinin işe yarayacağından emin değildi.

Nihayetinde, tüm bu kumarların işe yaradığı görülüyor.

Aşı etkinliği üzerine yapılan ilk çalışmalar, Jynneos aşısının erkekleri mpox enfeksiyonlarından koruduğunu göstermektedir. CDC verilerine göre, aşılanmamış kişilerin enfeksiyona yakalanma olasılığı, önerilen iki dozu alanlara göre neredeyse 10 kat daha fazlaydı.

CDC'ye göre, iki doz aşı olan erkeklerin aşı olmayanlara kıyasla tıbbi müdahale gerektiren bir mpox enfeksiyonu geçirme olasılığı yaklaşık %69, tek doz aşı olan erkeklerin ise yaklaşık %37 daha azdı.

Mermin, o zamandan beri yapılan çalışmaların, aşının deri içine ya da deri altına yapılmasına bakılmaksızın iyi sonuç verdiğini gösterdiğini söylüyor.

Yine de vakalardaki düşüşün tek nedeni kesinlikle aşı değil, çünkü yeterince insan aşı yaptırmadı. CDC, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyon kişinin mpox aşısı için uygun olduğunu tahmin ediyor. Mermin, yaklaşık 700.000 kişinin ilk dozu yaptırdığını, yani uygun nüfusun yaklaşık %36'sının aşı olduğunu söylüyor.

Dolayısıyla vakalardaki keskin düşüşün tek nedeninin aşılama olması pek olası değil. CDC modellemesi, davranış değişikliğinin de önemli bir rol oynamış olabileceğini düşündürmektedir.

Ağustos ayında erkeklerle seks yapan erkeklerle yapılan çevrimiçi bir ankette, katılımcıların yarısı partner sayılarını ve tek seferlik cinsel ilişkilerini azalttıklarını belirtmiştir; bu davranışlar yeni enfeksiyonların büyümesini %20 ila %30 oranında azaltabilir.

Eğer durum böyleyse, bazı uzmanlar ABD'de havaların ısınmasıyla birlikte maymun çiçeğinin yeniden alevlenebileceğinden endişe ediyor.

"Parti sezonu yaz aylarında, salgının en yoğun olduğu dönemdi ve şu anda kış mevsimindeyiz. Dolayısıyla davranış değişikliğinin sürdürülememesi ihtimali var" diyor Yale Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyolog olan Gregg Gonsalves.

Her ne kadar geçen yaza göre çok daha iyi bir konumda olsak da, halk sağlığı yetkililerinin bunu "görev tamamlandı" anı olarak görmemesi gerektiğini söylüyor.

"Şimdi ayağınızı gaz pedalına koyun. Bu vakaların geri kalanını da alalım" diyor Gonsalves.

İş henüz bitmedi

Mermin, CDC'nin de tam olarak bunu yapmayı planladığını söylüyor. CDC'nin müdahalesi henüz bitmiş değil ancak "sahada bir oyun" oynamayı planlıyor.

Mermin, "Önümüzdeki birkaç ay içinde yapacağımız çalışmaların büyük bir kısmı, aşı olmanın kolay olmasını sağlayacak yapılar kurmak olacak" dedi.

Mermin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mpox vakalarının yaklaşık %40'ının aynı zamanda HIV taşıyan kişilerde teşhis edildiğini söyledi. Bu nedenle CDC, Jynneos aşılarının HIV kliniklerinde ve HIV için maruziyet öncesi profilaksi veya PrEP sunan STI kliniklerinde bakımın rutin bir parçası olarak mevcut olmasını sağlayacaktır.

Mermin, yetkililerin ayrıca LGBTQ festivallerine ve etkinliklerine giderek yerinde aşı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Buna ek olarak, aşılanmış ve enfekte olmuş kişilerin bağışık kalıp kalmadıklarını görmek için bu kişiler üzerinde çalışacaklar - bu da hala büyük bir bilinmeyen.

Uzmanlar bunun daha yakından bakılması gereken pek çok sorudan sadece biri olduğunu söylüyor. Bir diğeri ise virüsün dünya fark etmeden önce Afrika dışında ne kadar süredir yayıldığı.

UCLA Fielding Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyolog olan Anne Rimoin, "Asemptomatik enfeksiyon ve bulaşmanın mümkün olduğunu gösteren bazı veriler görmeye başlıyoruz ve bu kesinlikle bu virüs ve risk hakkında nasıl düşündüğümüzü değiştirecek" dedi.

Belçika'daki bir cinsel sağlık kliniğindeki araştırmacılar, Mayıs 2022'de CYBE'ler klamidya ve belsoğukluğu için test etmek üzere aldıkları 200'den fazla burun ve ağız sürüntüsünü yeniden taradıklarında, teşhis edilmemiş pozitif mpox vakaları buldular. Bu kişilerden üçü hiçbir belirti bildirmezken, bir diğeri herpes olarak yanlış teşhis edilen ağrılı bir döküntü bildirmiştir. Çalışma Nature Medicine dergisinde yayımlandı.

Belçika'daki Antwerp Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'ndan çalışma yazarı Christophe Van Dijck CNN'e gönderdiği e-postada "Hafif ve asemptomatik enfeksiyonlar gerçekten de salgının tespit edilmesini geciktirmiş olabilir" dedi.

Araştırmacılar bu arayışlarla uğraşırken, savunucu gruplar rahatlamaya hazır olmadıklarını söylüyor.

Hoang, Equality California'nın CDC'yi mpox aşısı ve tedavisinde, özellikle de kırsal bölgelerde devam eden ırksal eşitsizlikleri ele almaya zorladığını söylüyor.

Hoang, acil durum sona erdiği için eşcinsel erkeklerin gardlarını düşüreceklerinden endişe etmiyor.

Hoang, "Sağlığı kendi elimize almamız gerektiğini öğrendik ve bu salgın ve gelecekteki salgınlar için bir topluluk olarak tetikte kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

