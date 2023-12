Motosikletli bir monsenyör, Holokost'tan kaçan bir haham ve ateşli rahipler: LAPD'nin papazlarıyla tanışın

Monsenyör Frank Hicks 2002 model Harley Davidson V-Rod'unun motorunu çalıştırıyor, kükreme sesi Los Angeles'taki kilisesinin yeraltı garajında krom bir kreşendo gibi yankılanıyor.

Hicks, Aziz Basil Katolik Kilisesi'nin altında bulunan diğer Harley'lerini göstererek, "70-80 polis memurunun katıldığı bir inziva vardı ve biz bu motosikletlerle çölden geçerek Ölüm Vadisi'ndeki Furnace Creek'e gittik," diye hatırlıyor.

"Bir monsenyörün motosiklete binmesi oldukça sıra dışı bir durum, ancak bu tür durumlarda memurlarla birlikte olduğunuzda çok daha özgür bir etkileşim kurarsınız."

İster Mojave Çölü'nde ister aktif bir suç mahallinde olsun, memurlarla güven oluşturmak, Hicks'in kilise duvarları dışındaki pozisyonunun önemli bir parçası ve Los Angeles Polis Departmanı Papaz Birliğindeki görevinin önemli bir bileşeni.

Teşkilatta Budist, Katolik, Dinlerarası, Yahudi, Müslüman, Protestan ve Taoist inançlarını temsil eden ve çoğu gönüllü olan 47 din görevlisi görev yapıyor.

Travmanın neredeyse her gün yaşandığı bir işte dinlerin bir araya gelmesi, farklı bir danışmanlık biçimi sunarak ülkenin en büyük polis departmanlarından birindeki bu papazları farklı bir ilk müdahale görevlisi haline getiriyor. LAPD papazları, tarihsel olarak bu tür konuları zayıflık işareti olarak gören bir meslekte, güven inşa etmek ve korkular ve duygular etrafındaki damgaları yıkmak için çalışırlar.

Her bir polis papazı ciddi bir görevi yerine getirmektedir: amansız baskılar ve duygusal gerginliklerle karşı karşıya kalan polis memurlarına derinden ihtiyaç duydukları teselliyi, manevi rehberliği ve şefkati sunmak.

Hicks, "Benim polis memurları arasındaki varlığım, birilerinin önemsediği, toplumun önemsediği anlamına geliyor," dedi. "İnsanları görüyorum, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan insanları. Ve ben sadece onlarla birlikte yürümek istiyorum."

Daha az vaaz, daha çok dinleme

Los Angeles'taki din görevlisi teşkilatı ulusal bir eğilimi yansıtıyor; kolluk kuvvetleri din görevlilerine ek bir görev olarak başvuruyor ve savunuculara göre bu görevliler saflardaki dayanıklılığı artırmanın anlamlı bir parçası.

Din adamlarını polis, itfaiye, sağlık ve havacılık ortamlarında görev yapmak üzere eğiten bir kuruluş olan Birleşik Devletler Din Görevlileri Birliği'nin genel müdürü Mendy Coën, "2020'den bu yana 32 eyalette 600'den fazla din görevlisine ulaştık" dedi.

Coën, "50 eyaletin tamamında polis departmanlarında din görevlilerine büyük bir ihtiyaç var" dedi. "Polis memurları ruh sağlığı ihtiyaçları için yardım istediklerinde genellikle bir damgalanma söz konusu oluyor. Dolayısıyla din görevlileri, klinisyenlerin yerini tutmasalar da, genellikle doktorlardan ya da acil servisten önce ilk savunma hattı, şefkatli bir kulak, gizli bir kaynaktır."

İşin zorluklarını anlamak açısından, LAPD papazlarından 10'u aynı zamanda yeminli memurlar gibi davalarda çalışıyor ve şehirde devriye geziyor.

10 kişilik grupta teşkilatın baş din görevlisi Memur Kenneth Crawford da yer alıyor ve din görevliliğinin ayinden çok dinlemekle ilgili olduğunu söylüyor.

Crawford, "Onlara vaaz vermek için orada değilim, teolojik olarak inandığım şeylerle onları bunaltmaya çalışmak için orada değilim" dedi. "Ben sadece onları dinleyecek, güvenebilecekleri bir kişi olmak için oradayım. Ve umarım, hayat ve hizmet konusunda sahip olduğum deneyim onlara zor zamanlarında yardımcı olur."

Crawford, polis papazlarını kolluk kuvvetleri için karanlık zamanlarda ışık kaynağı olarak tanımladı. Ekim 2020'de yayınlanan bir anket çalışmasında, Dallas-Fort Worth polis memurlarının %12'si ömür boyu ruh sağlığı teşhisi aldığını bildirdi. Journal of the American Medical Association'da yayınlanan aynı ankette, %26'sı şu anda ruhsal hastalık belirtileri bildirmiştir.

2017'den 2021'e kadar, kolluk kuvvetlerinin intihar verilerini takip eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan First H.E.L.P. 756 memur intiharı bildirmiştir. FBI, bu rakamın aynı zaman diliminde görev başında kazara değil, kasten öldürülen memur sayısının neredeyse üç katı olduğunu söyledi.

"Biz papazlar insani bir varlığız. Memurlar kişisel, mesleki ya da aileleriyle ilgili sorunlarla boğuşuyorsa biz oradayız," diyor Crawford.

Crawford, "[Memurlar] TSSB hakkında konuşmaktan kaçınıyorsa, sorgulama yapamıyorsanız, bunun hakkında konuşamıyorsanız, bunu işleyemiyorsanız, bu duygular içinizde şişer" diye ekledi. "Sonra da stres üstüne stres biner."

Kumaştan bir polis olmak

LAPD yetkilileri, ilk müdahale ekiplerinin ruh sağlığının son derece yüksek riskler taşıdığını göz önünde bulundurarak, din görevlisi olabilmek için çok aşamalı bir inceleme sürecini detaylandırdı.

Teşkilatın papaz koordinatörü olarak görev yapan 29 yıllık LAPD emektarı Memur Mike McCarty, adayların ilk olarak teşkilatın sekiz kişilik danışma kurulu tarafından mülakata alındığını söyledi.

McCarty, "Eğer bir aday yeterliyse ve güvenilir bir okul tarafından papaz olarak atanmış olması gerekiyorsa, o zaman bir LAPD memuru tarafından bir geçmiş araştırması yapılacaktır" dedi. Ardından adayın "iki yıllık deneme süresi" için bir bölgeye atanacağını da sözlerine ekledi

Birliğin üyelerine daha sonra LAPD papaz rozeti, üniforma ve son olarak da kurşun geçirmez yelek verilir.

Bu yelekler, din görevlileri devriye gezen memurlara katıldıklarında giyilmekte, birlik üyeleri rehine durumlarında, suç mahallerinde ve ölümcül araç kazalarında görevlendirilmektedir.

Yüzbaşı Aaron Ponce, "Bence din görevlilerimiz olmasaydı, gerçekten de bir kayıp hissi olurdu," dedi. "Ve bu kayıp, ekstra bir direnç katmanı, ekstra bir sosyal yardım katmanı, kolluk kuvvetlerinin stresine aşina olan başka birine sahip olan memurların ekstra katmanıdır."

Ponce, "Bu, memurlarımızın bağlantı kurması için farklı bir fırsat," diye ekledi. "İster manevi tavsiye için olsun, ister sadece dinleyen bir kulak için olsun."

Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre, kolluk kuvvetlerinin ülke çapında işe alım zorluklarıyla karşılaştığı bir dönemde, LAPD papaz birliğinin 20 kişilik bir bekleme listesi var.

Los Angeles'ın ardından üçüncü sırada yer alan Los Angeles Polis Departmanı'ndaki din görevlisi sayısı, ülkedeki en büyük birinci ve ikinci polis departmanları olan Chicago ve New York'taki akran polis departmanları arasında en yüksek sayıya ulaşmış durumda. Her iki departmanın sözcüleri de Chicago Polis Departmanında altı, New York Polis Departmanında ise 12 din görevlisi bulunduğunu doğruladı.

Yoldaşlık inşa etmek

Subaylar ve birlik üyeleri tarafından anlatılan din görevliliğinin belki de en önemli anları, acıya tanıklık etmenin ve ruhsal yaraların iyileşmesinin hem zamansız hem de üstesinden gelinebilir olduğuna dair güvencelerdir.

Ekim ayında 90. doğum gününü kutlayan Haham Israel Hirsch, "Ciddi görevimize, subaylarla sanki onların kardeşiymişim gibi konuşmaya çalışarak yaklaşıyorum" dedi. "Bence en önemli şey bu, memurların orada onları düşünen, onlarla birlikte olan birilerinin olduğunu bilmeleri."

Hirsch Holokost'tan kurtulmuş ve Kore Savaşı gazisidir. LAPD'nin Kuzey Hollywood'daki polis karakolunun demirbaşlarından biri olarak görülen bu yaşlı adam, hem güvenin hem de önemli konuşmaların genellikle basit bir açılımın dehasından kaynaklandığını söylüyor.

"Gevezelik ediyoruz!" diye gülüyor Hirsch, memurlarla yıllarca anlattığı hikayelerin ve değerli dostluklarının tadını çıkararak.

Hirsch, "Bu, en temel haliyle, bir papaz olmanın en iyi yanıdır" dedi. "Birine yardım edebilmem, davranışlarında bir ilerleme görebilmem ve hayata bakışlarında daha iyiye doğru bir değişiklik görebilmem."

Ocak 2022'de, 27 yaşındaki memur Fernando Arroyos kız arkadaşıyla birlikte yeni bir ev ararken vurularak öldürüldü. Arroyos, Monsenyör Hicks'in papaz olarak görev yaptığı polis karakolunda çalışıyordu.

Hicks, "Departmanın büyük bir kısmının benimle şahsen temasa geçtiğini ve olayı anlayabilmeleri için bir bakış açısı edinmek istediklerini söyleyebilirim," dedi.

Hicks, "Onlara bunun mükemmel bir aşk hikayesi olduğunu anlatmaya çalıştım" dedi. "Birini hiçbir çekince duymadan sevmek, hayatının önemli olduğunu ve gereksiz yere toplumdan, ailesinden ve kendisinden alındığını fark etmek."

Olympic polis karakolunun koridorlarında Arroyos'un bir portresinin önünde duran Hicks, memurlara sunduğu rehberliğin her zaman devam ettiğini söyledi.

"Bu ne kadar sürerse sürsün, ben orada olacağım, onlar için hazır olacağım."

Kaynak: edition.cnn.com