Motor sporları dünyası 'yarış efsanesi' Stirling Moss'u saygıyla anıyor

İngiliz motor yarışları efsanesi, hiç dünya şampiyonluğu kazanamamış olmasına rağmen, en büyük Formula 1 pilotlarından biri olarak kabul ediliyor.

Altı kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Moss'u överek arkadaşlıklarını "alışılmadık bir eşleşme" olarak tanımladı.

35 yaşındaki pilot Instagram'da "Bence onun inanılmaz hayatını ve olduğu büyük adamı kutlamamız önemli" dedi.

"Veda etmek asla kolay değildir ve üzücü olabilir ama o her zaman burada, anılarımızda olacak ve her zaman İngiliz Motorsporları Mirasının çok büyük bir parçası olacak. Sohbetlerimizi kesinlikle özleyeceğim.

"Dürüst olmak gerekirse, arkadaşlığımız çok sıra dışı bir birliktelikti. Çok farklı zamanlardan ve geçmişlerden gelen iki insan olsak da birbirimize uyum sağladık ve nihayetinde ikimizin de paylaştığı yarış sevgisinin bizi yoldaş yaptığını gördük. Onunla bu özel anları yaşadığım için gerçekten minnettarım."

Moss 1948 ile 1962 yılları arasında yarıştı ve katıldığı 529 yarışın 212'sini kazandı. 1955 Mille Miglia, İtalya'da 1,000 mil (1,600 km) uzunluğundaki yarışı rekor sürede tamamlamasıyla ünlüdür.

Ayrıca kariyeri boyunca dört kez F1 Pilotlar Şampiyonası ikincisi oldu.

Moss kariyeri boyunca, 1961'de Monako ve Almanya'daki "ikonik" zaferler de dahil olmak üzere 16 Grands Prix kazandı.

Eski yarış takımlarından biri olan Mercedes, "değerli bir dostlarını kaybettiklerini" söyledi.

"Bugün spor dünyası sadece gerçek bir ikon ve efsaneyi değil, aynı zamanda bir beyefendiyi de kaybetti. Takımımız ve Mercedes Motorsport ailesi değerli bir dostunu kaybetti. Sir Stirling, sizi özleyeceğiz," şeklinde bir açıklama yaptı.

Eski rakibi McLaren onu "müthiş bir yarışmacı ve mükemmel bir beyefendi" olarak tanımlarken, Ferrari onu "zorlu bir rakip" olarak tanımladı.

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Moss, 1955 yılında Mercedes'e katıldıktan sonra, daha önce iki kez Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmış olan Juan Manuel Fangio ile zorlu bir ortaklık kurdu.

Moss'un ilk F1 dünya şampiyonası başarısı kısa bir süre sonra geldi ve 1955 Britanya Grand Prix'sini kazandı.

O yıl ve sonrasında iki kez daha şampiyonayı Fangio'nun ardından ikinci sırada tamamladı.

F1 dünya şampiyonluğuna en çok 1958 yılında yaklaştı ve Mike Hawthorn'a tek puanla kaybetti.

Mercedes'in takım müdürü ve CEO'su Toto Wolff, motor yarışları dünyasının "hayattan daha büyük bir figürü" kaybettiğini söyledi.

Twitter'da "Sir Stirling, motor yarışlarının tehlike, cesaret ve yoldaşlıkla ilgili olduğu bir çağın hayatta kalanlarından biriydi" dedi.

"Ama hepsinden önemlisi, Stirling'in kariyeri kusursuz bir sportmenlikle karakterize edildi ve bu konuda kendisini gerçekten farklı kıldı. Hem bir Grand Prix pilotu hem de 1955 Mille Miglia'nın galibi olarak Mercedes tarihinde büyük bir figürdü.

"Onun gibisini bir daha asla göremeyeceğimizi söylemek abartı olmaz. Eşi Lady Susie'ye, ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Gerçek bir yarışçının yolu açık olsun."

1978'de Dünya Şampiyonluğunu kazanan Mario Andretti, Moss'u kahramanı olarak tanımladı.

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"O benim kahramanımdı ve herkes tarafından sevilen çok nazik bir adamdı. Sporumuzda gerçek bir devdi ve sonsuza dek özlenecek," diye yazdı Twitter'da.

Eski F1 pilotu Paul di Resta Moss'un "tanıdığım en nazik adamlardan biri" olduğunu söylerken, üç kez dünya şampiyonu olan Jackie Stewart onu "sanırım gelmiş geçmiş en karizmatik yarış pilotu" olarak tanımladı.

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Kaynak: edition.cnn.com