Öne çıkan hikayeler

MotoGP: Sezon dışı olay örgüsü ileride dram vaat ediyor

Yeni Moto GP sezonu yaklaşıyor

İlk yarış 10 Mart'ta Doha'da başlıyor

Marc Marquez son şampiyon

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı 2017'nin ardından, geçen yılki şampiyona, Marc Marquez'in dominantlığı sayesinde eğlenceli de olsa bir geçit törenine dönüştü.

Ancak bu dönem, sezon dışında yaşanan bazı ilginç gelişmeler sayesinde daha fazla gerilim vadediyor.

Marquez'in talihsizliği

Bunlar geçen yılki Japonya Grand Prix'sinde Marquez'in beşinci MotoGP tacını giydiği sırada yaşanan tuhaf bir olayla başladı.

Katalan pilot, Motegi'deki zafer turunda İngiliz sürücü Scott Redding'in aşırı hevesli tebrik kucaklaması nedeniyle omzunu yerinden çıkarmıştı.

Bunu bir ay sonra, Valencia'daki sezon sonu sıralama turunda, özellikle korkunç bir kazadan sonra, aynı omuzda bir değil iki çıkık daha izledi.

Marquez ve Repsol Honda takımı sorunlu eklemi kış boyunca ameliyat ettirmeye karar verdi, ancak iyileşmesi yavaş ve kısıtlayıcı oldu.

Ocak ayının sonunda, Honda fabrika takımının lansmanı sırasında Marquez gazetecilere hala sorunlu olduğunu söyledi, ancak Katar testinde işler çok daha iyi görünüyordu.

Uğursuz bir şekilde, Losail genellikle Honda için mutlu bir avlanma alanı olmasa da, motosikletinden memnun kaldı: "Katar normalde zorlandığımız bir pist ama bu testte herkesle aynı seviyedeyiz" dedi.

Elbette test etmek başka bir şey, yarışmak başka bir şeydir ve bu zorlu şampiyonun rakipleri için, sahaya çıkma becerisine dair küçük bir soru işareti bile destek sağlayacaktır.

"Çok Aptalca bir kaza"

Marquez'in biraz azalmış kapasitesinden faydalanmak için mükemmel bir konumda olan kişi, Ducati'deki karışık talihinin ardından bu sezon takıma katılan yeni takım arkadaşı Jorge Lorenzo. Ancak Honda'nın yeni pilotu, vatandaşına kıyasla formundan oldukça uzakta.

Ocak ayında Mayorkalı yıldız, antrenmanda arazi motosikleti sürerken kendi deyimiyle "çok aptalca bir kaza" yaptıktan sonra bileğindeki skafoid kemiğini kırdı. Şubat başındaki Sepang testini kaçırdı ve Katar için ancak zar zor toparlanabildi.

Yine de, üç kez dünya şampiyonu olan pilotun Honda'ya binme ihtimali haklı bir heyecan yaratıyor. Ducati'den daha küçük ve daha çevik olan bu motosiklet şüphesiz ona uygun. Lorenzo, Marquez'i yakından incelediğini söylüyor

Lorenzo Katar'da gazetecilere verdiği demeçte "Bu motosikleti nasıl kullanacağını biliyor ve çok iyi kullanıyor." dedi. "Şu an için neredeyse her konuda daha kötüyüm, bu yüzden yavaş yavaş yaklaşacağım."

Ducati'nin mücadelesi

En azından estetik açıdan, Ducati'nin bu yılki fabrika motosikleti son yılların en iyi görünümlü motosikletlerinden biri. Muhtemelen bu tema onun derisinin altında devam edecek. Bologna ekibi, 2013'ün sonunda Takım Müdürü Gigi Dall'Igna'nın gelişinden bu yana şampiyonluk mücadelesi için istikrarlı bir şekilde bir paket oluşturuyor.

Andrea Dovizioso ve yeni sürücü Danilo Petrucci'yle zorlayıcı bir ikili oluşturdular. Ancak Sepang'daki güçlü testin ardından, İtalyanlar Katar testinde biraz kaprisli koşullarda mücadele ederek sırasıyla 15. ve 10. oldular.

Bir uydu Ducati'de dört sezonluk deneyime sahip dinamik ve doğrudan bir sürücü olan Petrucci, yeni fabrika motosikletine iyi uyum sağlamış görünüyor.

Ancak 2017 şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlayan Dovizioso henüz ritmini bulabilmiş değil.

Dovizioso Katar testinden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, tamamen memnun olduğumu söyleyemem, ancak güçlü bir potansiyele sahip olduğumuza da ikna oldum ve güçlü bir yarış çıkarabileceğimize eminim" dedi. "Çok sayıda ilginç veri topladık ve mümkün olduğunca hazır ve rekabetçi olduğumuzdan emin olmak için bunlardan en iyi şekilde yararlanmak önemli olacak."

Yamaha dönüştü

Yamaha MotoGP'de olağanüstü kısır bir dönem geçirdi. Bir zamanların dominant takımı 25 yarışı galibiyet alamadan tamamladı ve nihayet geçtiğimiz Ekim ayında Avustralya'da bu seriyi bozdu.

Bu yıl, yeni bir sponsor ve şık siyah bir görünümle birlikte motosikletleri de değişmiş görünüyor. Hala geleceğin potansiyel dünya şampiyonu olarak görülen Maverick Vinales, Katar testinde liderliği alırken, efsanevi Valentino Rossi de onun arkasında dördüncü sırada yer aldı.

Vinales memnun olsa da Yamaha'sında daha çok çalışılması gerektiğini söylüyor. Gazetecilere "Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" dedi. "Kenarlarda gerçekten iyi bir yol tutuşum yok, bu yüzden özellikle bu alanda çalışmaya devam etmeliyiz."

Rossi'nin açlığı

Rossi geçen ay 40 yaşına girdi ve kariyeri şüphesiz sona yaklaşıyor olsa da, 23 sezonluk inanılmaz bir yarıştan sonra açlığı azalmamış görünüyor.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Rossi hâlâ bir değil iki şampiyonluk daha kazanabileceğine inanıyor: Geçtiğimiz günlerde Gazetto dello Sport'a verdiği demeçte "(bu) hala çok inandığım bir hayal, ama aynı zamanda büyük bir pişmanlık, çünkü bunu hak ettim" dedi.

Yamaha ile iki sezon daha kontratı bulunan pilot, yeni bir sözleşme imzalamayı da göz ardı etmiyor.

Suzuki sürprizi

Kalan fabrika takımları arasında Suzuki bir sürpriz yapmakla tehdit ediyor. GSX-RR güzel bir şekilde dengelenmiş görünüyor ve Alex Rins'de - test boyunca etkileyici - özellikle büyük silahlar paketlerini geliştirdikçe podyum için mücadele edebilecek bir sürücüye sahip görünüyorlar.

Diğer yandan Aprilia ve KTM'nin çalışmaları devam ediyor. İlki istikrarlı bir şekilde gelişiyor; ikincisi, ebeveyninin derin ceplerine rağmen, MotoGP sınıfında henüz gerçekten ilerleyemedi. Eskiden Yamaha'nın uydu takımı olan anlayışlı Tech3 ekibinin portföyüne eklenmesi, bunu değiştirmeye yardımcı olmak için tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com