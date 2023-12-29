MotoGP: Rekorlar düşüyor ve heyecanlı açılışta tartışmalar hüküm sürüyor

İtalyan pilot son düzlükte motosikletiyle dünya şampiyonu Marc Marquez'in Repsol Honda'sını geçerek bayrağı rakibinin sadece 0.023 saniye önünde aldı.

Britanyalı Cal Crutchlow ise sadece 0.32 saniye geride kalarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Dar alan

Hayranlar 2019 şampiyonluk mücadelesinde daha yakın bir açılış salvosu dileyemezdi. İlk 15 yarışçı arasında 15 saniyenin üzerinde bir fark vardı ki bu bir premier sınıf rekoruydu ve ilk beş yarışçı arasında sadece 0.6 saniye fark vardı.

Yamaha'dan Maverick Viñales, etkileyici bir sıralama seansının ardından pol pozisyonunu almıştı; ancak berbat bir başlangıç, avantajının ilk virajda buharlaştığını gördü.

Gizemli cihaz

Buna karşın Dovizioso, belki de kısmen Ducati'sindeki gizemli yeni teknoloji sayesinde erken bir liderliğe sıçradı.

Bologna ekibi, çizgiden itibaren avantaj sağladığı düşünülen özel bir "holeshot" cihazı kullanıyor gibi görünüyordu. Dovizioso grid üzerinde bir gösterge paneli düğmesine basarken görüldü ve gruptan hızla uzaklaştı.

Ancak İtalyan pilot avantajını genişletemedi ve kısa süre sonra etkileyici bir şekilde yuvarlanmış Suzuki'yi kullanan Alex Rins tarafından geçildi.

İkili daha sonra, sıralama turlarında yeni bir tur rekoru kıran Marquez'in de mücadeleye dahil olmasıyla yakın bir mücadele içine girdi.

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Paramparça ayak bileği

Bir süre için Suzuki Katar'daki ilk podyumunu elde edecek gibi göründü, ancak öyle olmadı. Yarışın belki de en dikkat çekici hikayesi Rins'in arkasında Honda'nın uydu sürücüsü Crutchlow'un ortaya çıkmasıydı.

Britanyalı sürücü geçen yılki Avustralya MotoGP'sinde antrenman sırasında ayak bileğini kırmış ve Doha çölündeki sezon açılışına ancak yetişebilmişti.

Suzuki'de bu dönem eksik olan bir şey varsa o da son hız ve Crutchlow'un Honda'sı yavaş yavaş avantajı ele geçirdi. Üç tur kala, Rins yana kaydı. Crutchlow üçüncü sırayı almak için atak yaptı ve nihayetinde üçüncülüğü korudu.

Titreşimli

Heyecan dolu son turda Dovizioso ve Marquez yer değiştirdi. Son bölümde Marquez, Ducati'nin altına girerek kesin bir liderlik elde etmiş gibi görünse de Honda'sının yanından geçti.

Dovizioso da benzer bir hata yaptı ancak motosikletini Marquez'in önüne çekmeyi başardı ve geçen sezonki yarışın bir tekrarı olarak şampiyonu çizgiye kadar geçti.

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Protestolar düzenlendi

Ancak bu galibiyet soru işaretlerinden yoksun değildi; Honda, Suzuki, Aprilia ve KTM, Ducati'nin arka süspansiyonundaki yeni aerodinamik kanadı protesto etti. Protesto reddedildi, ancak daha sonra bir itirazda bulunuldu.

Yarış sonrası sürücüler tartışmalardan ziyade yarışa odaklanmayı tercih ettiler.

Dovizioso gazetecilere yaptığı açıklamada, "Marquez her zamanki gibi elinden geleni yaptı ve beni sonuna kadar zorladı," dedi.

"Güçlü yönlerimizden, yani hızlanma ve son hızdan en iyi şekilde yararlandık, ancak viraj hızımızı hala geliştirmemiz gerekiyor. Bu yıl çok sayıda hızlı sürücü var ve daha az elverişli pistlerde çok fazla puan kaybetmemek çok önemli olacak."

Marquez'in ağıtı

"Geçen yılla tamamen aynıydı!" Marquez yakındı. "Çok zorlamaya çalıştım ama burada sollama yaptığınızda genişliyorsunuz ve çizgiyi koruyamıyorsunuz. Orada olmaya, biraz zorlamaya ve sonuna kadar orada olmaya çalıştım. Bu 20 puandan dolayı çok mutluyum çünkü normalde burada mücadele ediyoruz."

Crutchlow podyuma çıkmasına şaşırdı ve gazetecilere antrenmandan sonra böyle bir öneriye gülüp geçeceğini söyledi. Ayrıca MotoGP kariyerinin kış boyunca dengede olduğunu da itiraf etti.

"Buraya gelmek ve bir podyum elde etmek bir rüya, çünkü bir noktada geri döneceğimi hiç bilmiyorduk" dedi.

Rossi'nin memnuniyeti

Viñales kötü başlangıcına üzülürken, Yamaha'dan takım arkadaşı Valentino Rossi 14. sıradan beşinciliğe yükseldikten sonra iyimserdi.

İtalyan pilot yarıştan sonra "Bugün motosikletle kendimi iyi hissettim ve arkadan gelmekten de keyif aldım, yani o kadar da kötü değil" dedi. "Beşinci oldum, bu iyi, özellikle de zafere 0.6 saniye uzaklıkta olduğum için, ama bu pistte her zaman iyiyiz... bu sonucu alacağız."

MotoGP şimdi 31 Mart'ta sezonun ikinci yarışı için Arjantin'e gidiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com