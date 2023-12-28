Moskova'daki gece kulübünde düzenlenen 'neredeyse çıplak' ünlüler partisi büyük tepki çekti

Blog yazarı Anastasia Ivleeva tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde başkentteki Mutabor kulübünde düzenlenen parti, Ortodoks Kilisesi yetkilileri ve savaş yanlısı aktivistlerin yanı sıra Kremlin yanlısı milletvekillerinin de eleştirilerine neden oldu.

Katılımcılardan biri olan ve cinsel organını örtmek için sadece bir çorap giyen rapçi Vacio (Nikolay Vasilyev), Moskova mahkemesinin etkinliğin "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri yayma" amacı taşıdığına karar vermesinin ardından 15 gün hapis ve 200.000 ruble para cezasına çarptırıldı.

Vasilyev, "küçük holiganlık" da dahil olmak üzere suçlardan suçlu bulundu.

Mahkeme kararında "Nikolay Vasilyev (daha çok rapçi Vacio olarak bilinir) 'Mutabor' gece kulübündeki bir partiye katıldı, kamu düzenini bozdu, kaba bir dil kullandı ve Telegram kanallarında geleneksel olmayan cinsel ilişkileri teşvik etmeyi amaçlayan yayınları internetteki kitle iletişim araçlarında yaydı" denildi.

Son yıllarda Kremlin, Ukrayna'nın işgalinin ardından yoğunlaşan muhafazakâr bir değişimle, LGBTQ karşıtı bir dizi yasayı genişletti. Geçtiğimiz ay Rusya Yüksek Mahkemesi "uluslararası LGBTQ hareketini" aşırılık yanlısı bir örgüt olarak ilan etti.

Moskova'da partiye yönelik tepkiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2024'te yeniden seçilmek için Batı'nın çöküşü ve ahlaksızlığı olarak tasvir ettiği şeylere karşı giderek daha fazla geleneksel değerlere odaklandığı bir döneme denk geliyor.

Öfkeli tepkiler arasında özür dilendi

Vasilyev de partiye katılarak kamuoyundan özür dileyenler arasında yer alıyor.

Organizatör Ivleeva başlangıçta partiye katılanların kıyafet seçimlerinin kendilerine ait olduğunu söylemiş ve etkinliğin Playboy'un Rusya baskısının baş editörü olarak görev yaptığı dönemde çekilen fotoğrafları sergilemek için bir şans olduğunu iddia etmişti.

Çarşamba günü Ivleeva 21 dakikadan uzun süren yeni bir video yayınlayarak gözyaşları içinde özür diledi ve affedilmeyi, ikinci bir şans verilmesini ya da kamuoyu önünde kınanmayı talep etti.

Devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Salı günü Ivleeva aleyhine partiyi organize ettiği için 1 milyar ruble (11 milyon dolar) manevi tazminat davası açıldı.

Diğer katılımcılardan biri olan pop yıldızı Anna Asti'nin Moskova'daki başka bir kulüpteki yeni yıl etkinliği iptal edildi.

Mesajda "Sevgili dostlar, elimizde olmayan nedenlerden dolayı Anna Asti'nin performansı yakında duyuracağımız yeni bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov yorum yapmayı reddederek şunları söyledi: "Bu partiyle ilgili olarak sizden merhamet diliyorum: ülkede bu konuyu tartışmayan tek kişi olarak kalalım."

Açık sözlü bir savaş yanlısı aktivist ve Güvenli İnternet Birliği Başkanı Ekaterina Mizulina, Çarşamba günü Rus polisine müdahaleleri için teşekkür etti ve endişeli ve öfkeli vatandaşlardan geldiğini iddia ettiği mesajların Telegram ekran görüntülerini paylaştı.

Mesajlardan birinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin resmi örtmecesine atıfta bulunularak, "Özel bir operasyona katılırken iki bacağını da kaybeden ve sakat kalan yeğenime, Ivleeva'nın iç çamaşırı için ne için savaştığını ve neden sakat kaldığını nasıl açıklayabilirim?" deniyordu.

Mizulina kendi paylaşımında "Gençlerimizin askeri operasyonlarda can verdiği ve birçok çocuğun babasını kaybettiği bir dönemde bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak alaycılıktır" dedi. "Ön saflarda savaşan askerlerimiz kesinlikle bunun için savaşmıyor."

Bu arada, Federal Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Projesi Başkanı Vitaly Borodin, etkinliği "oğlancılık, müstehcenlik ve LGBT propagandası" olarak nitelendirerek öfkesini dile getirdi ve İçişleri Bakanını Mutabor gece kulübüne polis göndermeye çağırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com