Moon Hoon Güney Kore sahiline renkli 'fantezi' villa getiriyor

Güney Kore'nin sakin güney sahil kasabası Namhae'deki Pumda Havuz Villası ile tam olarak bunu başarmayı hedefledi.

Üst üste ve kademeli olarak dizilen villalar çevredeki pirinç teraslarını taklit ederken, renkler de deniz yaşamından esinleniyor. Her villada farklı temalar göze çarpıyor: baloncukları simgeleyen daireler, su moleküllerinin şekli olan altıgenler ve geleneksel Kore mimarisine bir gönderme olarak büyük çıkıntılar.

Tasarım bu yamaca cüretkâr bir eklenti gibi görünebilir, ancak Hoon tatil evlerinin özel hissettirmesi gerektiğine inanıyor. Ne de olsa bu alanlar oyun, rahatlama ve neşe için tasarlanmıştır.

Bu Hoon'un projeleri arasında en yaratıcı olanı bile değil. Geçmişte çıkıntılı boynuzları ve şeker renginde girdapları olan binalar yapmıştı.

Hoon mizah anlayışının Güney Kore için mükemmel bir uyum olduğunu düşünüyor.

"Burası 5.000 yıllık eski bir ülke, ama modern zamanlardan beri gerçekten genç ve ergen gibi. Dolayısıyla bu kadar çok değişiklik olduğunda, mimari biraz özgür olabiliyor çünkü bağlam hiçbir şeyi dikte etmiyor" diyor.

"Mimarlığın sınırlarını genişleten bir mimar olarak tanınmak isterdim. Mimarlık bunu yapabilir mi? O kadar ileri gidebilir mi? O kadar ileri gitmek zorunda mı? Oraya gitmek doğru mu? O kadar ileri gitmek aptalca mı? O kadar ileri gitmek iyi mi?"

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Kaynak: edition.cnn.com