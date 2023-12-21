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Monako Grand Prix'si: Ranieri'nin galibiyet serisi hayır amaçlı futbol maçında sona erdi

Ranieri'nin ünlüler takımı F1 takımına yenildi

Fernando Alonso güzel bir serbest vuruş yaptı

Oyun, kimsesiz çocuklar için bağış topladı

Ranieri, hafta sonundaki Monaco Grand Prix'si öncesinde her yıl düzenlenen yardım amaçlı futbol maçında ünlüler XI'ini yönetti.

İtalyan oyuncu en son yenilgiyi Şubat ayında Leicester takımının Arsenal karşısında dramatik bir maç kaybetmesiyle tatmıştı.

Ancak geçici olarak görevlendirildiği takım, unutulmaz bir frikik golü atan çifte F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, İspanya Grand Prix galibi Max Verstappen ve Williams'ın yıldızı Felipe Massa'nın da yer aldığı ve maçtan 3-1 galip ayrılan takımın rakibi olamadı.

Sevinçten havalara uçan Alonso, ağların üst köşesine gönderdiği serbest vuruşun görüntülerinin linkini tweetledi.

Kimsesiz çocuklar için bağış toplanan ve yıllık yardım serisinin 24'üncüsü olan maç, Ranieri'nin 2012-2014 yılları arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Monaco'daki Stade Louis II'ye geri dönüşünü sağladı.

Fernando Alonso, Monaco Grand Prix'si öncesi düzenlenen yardım amaçlı futbol maçında attığı gollerden birinin tadını çıkarıyor.

Prensliğin hükümdarı Prens Albert II'yi kadrosunda bulundurmasına rağmen İtalyan teknik adam Leicester'daki yıldızını Monaco'daki adamlarına aktaramadı.

Uzun zamandır F1 pistindeki en şık ve göz alıcı yarış olarak görülen Monako Grand Prix'si Pazar günü gerçekleşecek.

Red Bull'un 18 yaşındaki pilotu Verstappen, İspanya'daki kahramanlıklarıyla F1'in en genç Grand Prix galibi olmasının ardından ilgi odağı olacak.

Genç pilotun İspanya'daki zaferi, F1'deki ilk yarışına 17 yaşında Toro Rosso ile çıkmasını - Hollanda'da yasal olarak yol otomobili kullanamadan - ve ardından İspanya yarışından sadece 10 gün önce kardeş takım Red Bull'a terfi etmesini sağlayan meteorik bir yükselişi tamamladı.

Tüm bunların yanı sıra futbol da oynayabildiği ortaya çıktı.

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Kaynak: edition.cnn.com