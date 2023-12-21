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Monako Grand Prix'si: Lewis Hamilton sezonun ilk yarışını kazandı

Lewis Hamilton 2016'nın ilk yarışını kazandı

Genel lider Nico Rosberg ile arasındaki farkı kapattı

Daniel Ricciardo ikinci olduktan sonra çok sinirlendi

Red Bull ekibi pit karışıklığı için özür diledi

Mercedes takım arkadaşı Nico Rosberg zorlu bir öğleden sonra geçirdi. Yarışa ikinci sırada başlayan Alman pilot en azından yarışı altıncı sırada bitirecek gibi görünüyordu ancak çizgide vatandaşı Nico Hülkenberg tarafından geçildi.

Bu da Hamilton'ın Rosberg'in pilotlar sıralamasındaki liderliğini 26 puana indirdiği anlamına geliyor.

Hamilton yarıştan sonra gazetecilere "Takımıma çok teşekkür ederim" dedi. "Söyleyecek söz bulamıyorum. Böyle bir gün için dua etmiştim, o gün geldi ve kendimi gerçekten kutsanmış hissediyorum."

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Hamilton, Rosberg'in önünü kesip kesmeyeceği sorulduğunda "Henüz bunu düşünmedim bile," diye ekledi.

"Savaşın içindeyiz ve önümüzde uzun bir yol var. Daha kötüye gidemeyeceğini düşündüğünüz anda, daha iyiye gidiyor."

Eğer yarışın başlangıcı, şiddetli yağmur nedeniyle pistte araçlara eşlik eden bir güvenlik aracıyla birlikte, biraz heyecansız olduysa da, sonrasında yaşananlar hiç de öyle değildi.

Güvenlik aracının çekilmesinden en az 30 saniye sonra, İngiliz yarışçı Jolyon Palmer arka lastiklerinin yaya geçidi tarafından çizgiden çıkarılmasının ardından duvara çarptı.

İki hafta önce İspanya Grand Prix'sini kazanan genç sansasyon Max Verstappen, sıralama turlarında kendi deyimiyle "yanlış hesaplama" sonucu kaza yapmasının ardından yarışa en arkada başlıyordu.

Sollama fırsatlarının az olduğu bir pistte, 18 yaşındaki pilot etkileyici bir şekilde 10. sıraya kadar yükselirken, bir başka hata sonucu genç Hollandalı 35. turda bariyerlere çarparak yarışa veda etti.

Monako Grand Prix 2016

Hamilton ve Rosberg'in rekabeti sezonun başından beri herkesin dilinde olsa da, bu yarış İngiliz pilot ile Red Bull'dan Daniel Ricciardo arasında büyüleyici bir mücadeleye dönüştü.

Hamilton sekizinci turdan itibaren Mercedes'ten takım arkadaşının peşine takıldı ve 16. turda onu geçerek Ricciardo ile büyüleyici düellosunu başlattı.

Her iki pilot da ıslak lastiklerini ara lastiklerle değiştiren son sürücülerdi ve Red Bull sürücüsünü değiştirmek için pite çekerken, Mercedes Hamilton'ı liderlik kurması için pistte bıraktı.

Yarışın karar anı 32. turda geldi. Red Bull'un garajı ve üst kattaki takım arasındaki karışıklık lastikleri zamanında hazırlayamamalarına ve Ricciardo'nun pitte oturmasına neden oldu.

Hamilton'ın lastiklerinin yarışın geri kalanında dayanıp dayanmayacağı konusunda şüpheler vardı, ancak ciddi Ricciardo baskısı altında sağlam durdu ve sonunda beş saniyeden fazla farkla bitirmek için uzaklaştı.

Ricciardo, anlaşılabilir bir şekilde, yarıştan sonra üzgün bir görüntü çizdi.

Avustralyalı pilot, "İki hafta sonu üst üste kazık yedim," dedi. "Berbat bir durum. Acıtıyor.

"Nasıl hissediyorum? Küfür etmeden anlatmak zor. Sanki üst üste ikinci hafta sonu 18 tekerlekli bir kamyon tarafından ezilmiş gibiyim."

Barcelona'da Ricciardo, Red Bull tarafından yarış stratejisinin değiştirilmesinden ve Verstappen'e üst düzey takımdaki ilk yarışında kazanma şansı verilmesinden dolayı mutsuzdu.

"Barselona'yı elimden geldiğince iyi götürdüğümü düşünüyorum ama bu sefer pozitif olamam. Aslında böyle olmaktan, mutsuz olmaktan nefret ediyorum - Monako'da bir podyum elde ettim, mutlu ve minnettar olmalıyım."

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko Riccicardo için "gerçekten üzgün" olduğunu söyledi.

"Tek yapabileceğimiz ondan özür dilemek. Araştıracağız ve (ne olduğunu) bulacağız ama bu insani bir hataydı," dedi Marko gazetecilere.

"Bunu Mercedes'e sunduk. Ne yazık ki bir sürü yanlış anlaşılma oldu ve doğru iletişim kurulamadı."

Hamilton liderlik tablosunun zirvesinde Rosberg'i yakalayabilecek mi? CNN Sport'un Facebook sayfasında görüşlerinizi bildirin

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Kaynak: edition.cnn.com