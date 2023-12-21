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Monako Grand Prix'si: Lewis Hamilton sezonun ilk yarışını kazandı

Lewis Hamilton tarihte birden fazla Monaco Grands Prix'sini kazanan 15. pilot oldu

 and  Grigoriy Williams
4 dakikada okunur
Lewis Hamilton Monaco Grand Prix zaferini podyumda kutluyor.aussiedlerbote.de
Lewis Hamilton Monaco Grand Prix zaferini podyumda kutluyor.aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Monako Grand Prix'si: Lewis Hamilton sezonun ilk yarışını kazandı

Lewis Hamilton 2016'nın ilk yarışını kazandı

Genel lider Nico Rosberg ile arasındaki farkı kapattı

Daniel Ricciardo ikinci olduktan sonra çok sinirlendi

Red Bull ekibi pit karışıklığı için özür diledi

Mercedes takım arkadaşı Nico Rosberg zorlu bir öğleden sonra geçirdi. Yarışa ikinci sırada başlayan Alman pilot en azından yarışı altıncı sırada bitirecek gibi görünüyordu ancak çizgide vatandaşı Nico Hülkenberg tarafından geçildi.

Bu da Hamilton'ın Rosberg'in pilotlar sıralamasındaki liderliğini 26 puana indirdiği anlamına geliyor.

Hamilton yarıştan sonra gazetecilere "Takımıma çok teşekkür ederim" dedi. "Söyleyecek söz bulamıyorum. Böyle bir gün için dua etmiştim, o gün geldi ve kendimi gerçekten kutsanmış hissediyorum."

Okuyun: Monako Grand Prix'sini yöneten 'centilmen' yarışçı

Hamilton, Rosberg'in önünü kesip kesmeyeceği sorulduğunda "Henüz bunu düşünmedim bile," diye ekledi.

"Savaşın içindeyiz ve önümüzde uzun bir yol var. Daha kötüye gidemeyeceğini düşündüğünüz anda, daha iyiye gidiyor."

Eğer yarışın başlangıcı, şiddetli yağmur nedeniyle pistte araçlara eşlik eden bir güvenlik aracıyla birlikte, biraz heyecansız olduysa da, sonrasında yaşananlar hiç de öyle değildi.

Güvenlik aracının çekilmesinden en az 30 saniye sonra, İngiliz yarışçı Jolyon Palmer arka lastiklerinin yaya geçidi tarafından çizgiden çıkarılmasının ardından duvara çarptı.

İki hafta önce İspanya Grand Prix'sini kazanan genç sansasyon Max Verstappen, sıralama turlarında kendi deyimiyle "yanlış hesaplama" sonucu kaza yapmasının ardından yarışa en arkada başlıyordu.

Sollama fırsatlarının az olduğu bir pistte, 18 yaşındaki pilot etkileyici bir şekilde 10. sıraya kadar yükselirken, bir başka hata sonucu genç Hollandalı 35. turda bariyerlere çarparak yarışa veda etti.

Monako Grand Prix'si Formula 1'de ilk kez 1950'de düzenlendi ancak yarışlar 1929'dan beri prenslikte yapılıyor.
2,07 mil (3,34 kilometre) uzunluğundaki pist, Casino Meydanı da dahil olmak üzere Monte Carlo'nun ünlü caddelerinin etrafından dolaşmaktadır.
Zenginler ve ünlüler yarışı limanda sıralanan yatlardan izliyor.
Monako'nun ünlü Fairmont virajı F1 takvimindeki en yavaş virajdır. Sürücüler virajı sadece 31 mph (50 kph) hızla dönüyor.
Graham Hill 18 yıllık F1 kariyeri boyunca Monako'da beş kez kazandı. Burada 1965 Grand Prix'sinde yarışıyor ve bir kaçış yolunda kaçınma hareketi yaptıktan sonra aracını piste geri itmek ve yeniden çalıştırmak zorunda kalmasına rağmen üçüncü kez şampiyon oldu.
Hill, F1'in en büyük karakterlerinden biriydi ve prenslikteki rekoru ona
Hill burada oğlu Damon'a 1967'de Silverstone'da ipleri gösterirken görülüyor. Hill Jr. 1996 yılında F1 dünya şampiyonluğunu kazanarak babasının izinden gidecekti. Graham, 1975 yılında trajik bir şekilde bir uçak kazasında ölmeden önce 1962 ve 1968 yıllarında olmak üzere iki kez şampiyonluk kazanmıştı.
Bu yıl Hill'in Indianapolis 500'deki tek başarısının 50. yıldönümü.
Jackie Stewart 1966'da üç Monako şampiyonluğundan ilkini kazandıktan sonra yakıt ikmali yapıyor. Stewart F1 kariyerine BRM takımında Hill'in ortağı olarak başladı. Stewart CNN'e verdiği demeçte
Monako GP'sinde sadece bir ölüm vakası yaşanmıştır. İtalyan motor yarışçısı Lorenzo Bandini 1967'de liman şikanında Ferrari'sinin kontrolünü kaybetti ve aracı alev almadan önce kaza yaptı. Bandini üç gün sonra yaralarına yenik düştü.
Hill'in Monako'daki beş zaferlik rekoru, büyük Ayrton Senna tarafından kırılmadan önce yirmi yıldan fazla sürdü. Brezilyalı pilot burada 1993 yılında altıncı ve son kez zafere ulaşırken görülüyor.
Senna 1989-1993 yılları arasında üst üste beş Monaco yarışı kazandı.
Hill'in beş zaferlik başarısı 2001 yılında Michael Schumacher tarafından egale edilmişti.
Bir başka Alman, Nico Rosberg (2015'te çizgiyi geçerken görülüyor) son sezonlarda yarışı domine etti. Mercedes pilotu 2016'da üst üste dördüncü kez damalı bayrağı görmeyi umuyor.
Rosberg'in takım arkadaşı Lewis Hamilton Monaco GP rekorunu geliştirmeye çalışacak. Britanyalı pilot prenslikte bir kez kazandı - 2008'de. Geçen yılki yarışta lider durumdayken Mercedes takımı pit stopu yanlış hesaplayarak zaferi Rosberg'e vermişti.
Monako Grand Prix 2016

Hamilton ve Rosberg'in rekabeti sezonun başından beri herkesin dilinde olsa da, bu yarış İngiliz pilot ile Red Bull'dan Daniel Ricciardo arasında büyüleyici bir mücadeleye dönüştü.

Hamilton sekizinci turdan itibaren Mercedes'ten takım arkadaşının peşine takıldı ve 16. turda onu geçerek Ricciardo ile büyüleyici düellosunu başlattı.

Her iki pilot da ıslak lastiklerini ara lastiklerle değiştiren son sürücülerdi ve Red Bull sürücüsünü değiştirmek için pite çekerken, Mercedes Hamilton'ı liderlik kurması için pistte bıraktı.

Yarışın karar anı 32. turda geldi. Red Bull'un garajı ve üst kattaki takım arasındaki karışıklık lastikleri zamanında hazırlayamamalarına ve Ricciardo'nun pitte oturmasına neden oldu.

Hamilton'ın lastiklerinin yarışın geri kalanında dayanıp dayanmayacağı konusunda şüpheler vardı, ancak ciddi Ricciardo baskısı altında sağlam durdu ve sonunda beş saniyeden fazla farkla bitirmek için uzaklaştı.

Ricciardo, anlaşılabilir bir şekilde, yarıştan sonra üzgün bir görüntü çizdi.

Avustralyalı pilot, "İki hafta sonu üst üste kazık yedim," dedi. "Berbat bir durum. Acıtıyor.

"Nasıl hissediyorum? Küfür etmeden anlatmak zor. Sanki üst üste ikinci hafta sonu 18 tekerlekli bir kamyon tarafından ezilmiş gibiyim."

Barcelona'da Ricciardo, Red Bull tarafından yarış stratejisinin değiştirilmesinden ve Verstappen'e üst düzey takımdaki ilk yarışında kazanma şansı verilmesinden dolayı mutsuzdu.

"Barselona'yı elimden geldiğince iyi götürdüğümü düşünüyorum ama bu sefer pozitif olamam. Aslında böyle olmaktan, mutsuz olmaktan nefret ediyorum - Monako'da bir podyum elde ettim, mutlu ve minnettar olmalıyım."

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko Riccicardo için "gerçekten üzgün" olduğunu söyledi.

"Tek yapabileceğimiz ondan özür dilemek. Araştıracağız ve (ne olduğunu) bulacağız ama bu insani bir hataydı," dedi Marko gazetecilere.

"Bunu Mercedes'e sunduk. Ne yazık ki bir sürü yanlış anlaşılma oldu ve doğru iletişim kurulamadı."

Hamilton liderlik tablosunun zirvesinde Rosberg'i yakalayabilecek mi? CNN Sport'un Facebook sayfasında görüşlerinizi bildirin

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Kaynak: edition.cnn.com

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