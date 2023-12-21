içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
SporHaberlermotor sporları

Monako Grand Prix'si: Fransız Rivierası'nda hüküm süren 'centilmen' yarışçı

Burası zenginlere ve kraliyet ailesine ev sahipliği yapıyor ancak Monako'nun gösterişli sokaklarını Graham Hill gibi yöneten çok az kişi var.

 and  Yaroslav Smith
4 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Monako Grand Prix'si: Fransız Rivierası'nda hüküm süren 'centilmen' yarışçı

Graham Hill Monako'da beş kez kazandı

İngiliz yarış yıldızı 1966'da Indy 500'ü kazandı

Monako ilk kez 1929 yılında bir grand prix'ye ev sahipliği yaptı

74'üncüsü 29 Mayıs'ta gerçekleşecek

İngiliz yarış pilotunun kazandığı beş birinciliğin tamamı 60'lı yıllarda gerçekleşti ve Monako Grand Prix'sinin Formula 1 takvimindeki en önemli yarış olmasına yardımcı olarak Hill'e "Bay Monako" lakabını kazandırdı.

Hill'in pistteki kararlılığı ve pist dışındaki cazibesi kazanan bir kombinasyon olduğunu kanıtladı. Bir yıl damalı bayrağı gördükten sonra bir TV muhabirinin yarışla ilgili düşüncelerini sorması üzerine özlü bir yanıt verdi: "Çok zordu!"

Britanyalı için Monako, motor yarışlarının köklerini hatırlatan bir saflık sunuyordu.

Hill, dördüncü zaferini kazandığı 1968 yılındaki bir TV röportajında, "Halka açık bir yolda karşılaştığınız her şeyi görüyorsunuz - "Lamba direkleri, ağaçlar, gece kulüpleri, evler, oteller, kaldırımlar, oluklar" dedi.

"Bu tam anlamıyla bir yol yarışı ve kelimenin gerçek anlamıyla - motor yarışları ilk ortaya çıktığında halka açık yollarda yapılıyordu."

DAHA FAZLASI: Hollywood'a ilham veren F1 playboyu

Jackie Stewart, 1975 yılında trajik bir şekilde bir uçak kazasında hayatını kaybeden çifte F1 dünya şampiyonu ve 1966 Indianapolis 500 galibinin Monte Carlo sokaklarında oyununun zirvesinde olduğunu söylüyor.

Monako Grand Prix'si Formula 1'de ilk kez 1950'de düzenlendi ancak yarışlar 1929'dan beri prenslikte yapılıyor.
2,07 mil (3,34 kilometre) uzunluğundaki pist, Casino Meydanı da dahil olmak üzere Monte Carlo'nun ünlü caddelerinin etrafından dolaşmaktadır.
Zenginler ve ünlüler yarışı limanda sıralanan yatlardan izliyor.
Monako'nun ünlü Fairmont virajı F1 takvimindeki en yavaş virajdır. Sürücüler virajı sadece 31 mph (50 kph) hızla dönüyor.
Graham Hill 18 yıllık F1 kariyeri boyunca Monako'da beş kez kazandı. Burada 1965 Grand Prix'sinde yarışıyor ve bir kaçış yolunda kaçınma hareketi yaptıktan sonra aracını piste geri itmek ve yeniden çalıştırmak zorunda kalmasına rağmen üçüncü kez şampiyon oldu.
Hill, F1'in en büyük karakterlerinden biriydi ve prenslikteki rekoru ona
Hill burada oğlu Damon'a 1967'de Silverstone'da ipleri gösterirken görülüyor. Hill Jr. 1996 yılında F1 dünya şampiyonluğunu kazanarak babasının izinden gidecekti. Graham, 1975 yılında trajik bir şekilde bir uçak kazasında ölmeden önce 1962 ve 1968 yıllarında olmak üzere iki kez şampiyonluk kazanmıştı.
Bu yıl Hill'in Indianapolis 500'deki tek başarısının 50. yıldönümü.
Jackie Stewart 1966'da üç Monako şampiyonluğundan ilkini kazandıktan sonra yakıt ikmali yapıyor. Stewart F1 kariyerine BRM takımında Hill'in ortağı olarak başladı. Stewart CNN'e verdiği demeçte
Monako GP'sinde sadece bir ölüm vakası yaşanmıştır. İtalyan motor yarışçısı Lorenzo Bandini 1967'de liman şikanında Ferrari'sinin kontrolünü kaybetti ve aracı alev almadan önce kaza yaptı. Bandini üç gün sonra yaralarına yenik düştü.
Hill'in Monako'daki beş zaferlik rekoru, büyük Ayrton Senna tarafından kırılmadan önce yirmi yıldan fazla sürdü. Brezilyalı pilot burada 1993 yılında altıncı ve son kez zafere ulaşırken görülüyor.
Senna 1989-1993 yılları arasında üst üste beş Monaco yarışı kazandı.
Hill'in beş zaferlik başarısı 2001 yılında Michael Schumacher tarafından egale edilmişti.
Bir başka Alman, Nico Rosberg (2015'te çizgiyi geçerken görülüyor) son sezonlarda yarışı domine etti. Mercedes pilotu 2016'da üst üste dördüncü kez damalı bayrağı görmeyi umuyor.
Rosberg'in takım arkadaşı Lewis Hamilton Monaco GP rekorunu geliştirmeye çalışacak. Britanyalı pilot prenslikte bir kez kazandı - 2008'de. Geçen yılki yarışta lider durumdayken Mercedes takımı pit stopu yanlış hesaplayarak zaferi Rosberg'e vermişti.
Monako Grand Prix 2016

1965'teki çaylak F1 yılında BRM takımında Hill ile birlikte çalışan Stewart CNN'e verdiği demeçte, "Graham o zamanın adamıydı ve ondan çok şey öğrendim... mutlu bir ilişkiydi," dedi.

"Yarış pistinde tam bir beyefendiydi. Tüm (pilotların) iyi huylu olmadığını söyleyebileceğiniz bir dönem vardı. Graham Hill yarış pistinde çok terbiyeliydi - önünüzü kesmezdi."

Kendisi de üç kez Monaco şampiyonu olan Stewart, Hill'in kendisine prensliğin affetmeyen iki millik pistinde sorunlardan nasıl kaçınacağını öğrettiğini belirtiyor.

"Hata yapmayın, en önemli konu bu - bunu Graham'dan öğrendim. Monte Carlo'da aşırı hız yapmayın. Eğer hata yapmazsanız ve makul ölçüde iyi sürerseniz, yarışı kazanma şansınız çok yüksektir."

Hill yanlış hesap yaptığında bile kazanmanın bir yolunu bulmayı başardı - 1965'te bir kaçış yolunda kaçınma eylemi yaptıktan sonra arabasını piste geri itmesi ve yeniden başlatması meşhurdur .

Hill, Monako'daki üçüncü zaferi olan bu zaferi F1 kariyerinin en büyük zaferlerinden biri olarak değerlendirecekti.

DAHA FAZLASI: Verstappen bir Cruyff kadar büyük olacak mı?

Arabalar bugün Hill'in altın çağından daha hızlı olabilir ama o zamanlar sürmek çok daha zordu.

Stewart, "Hassas olmak zorundaydınız, tutarlı olmak zorundaydınız ve hata yapmanıza izin verilmezdi," diyor. "Graham Monte Carlo'da kazanırken bu çok daha zordu.

"O günlerde her zaman tam odakta olmanız gerekiyordu. O zamanlar 2.800 vites değiştiriyorduk - bu eller için oldukça zordu (ve) fiziksel bir yarıştı - o zamanlar 100 tur."

Hill'in 1969'da Monako'daki son galibiyeti aynı zamanda F1 kariyerinin de son galibiyeti olacaktı - aynı yıl Watkins Glen'deki ABD Grand Prix'sinde kaza yaparak iki bacağını da kırdı.

Ertesi sezon yarışlara geri döndü ancak 1960'larda kendisine iki dünya şampiyonluğu getiren formunu yeniden yakalayamadı.

Hill'in meşhur espri anlayışı yine de bozulmadı: ABD GP kazasından sonra karısına bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda şu espriyi yaptı: "Ona sadece iki hafta dans etmeyeceğimi söyleyin."

spc the circuit f1 Jack Brabham_00005930.jpg

Stewart'ın hafızasında en canlı şekilde yer eden de bu hafif yanıydı.

"Onun en büyük özelliği mizahı, ikinci özelliği ise sürücülüğüydü. Harika bir karakterdi. Graham yarışırken etrafında harika sürücüler vardı - Jack Brabham, Innes Ireland, Jim Clark, o zamanın en iyileri - ve o dünya şampiyonluğunu kazandı.

"Graham Hill zamanının en iyi pilotlarından biriydi, buna hiç şüphe yok."

74. Monako Grand Prix'si 29 Mayıs Pazar günü koşulacak.

DAHA FAZLASI Schumacher'in 'kararlılığı' iyileşmesine yardımcı olabilir

Ekim 1969: İş göremez durumdaki Hill, eşi Bette (C) ile birlikte ABD'den İngiltere'ye döner.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu