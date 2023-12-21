Öne çıkan hikayeler

Monako Grand Prix'si: Fransız Rivierası'nda hüküm süren 'centilmen' yarışçı

Graham Hill Monako'da beş kez kazandı

İngiliz yarış yıldızı 1966'da Indy 500'ü kazandı

Monako ilk kez 1929 yılında bir grand prix'ye ev sahipliği yaptı

74'üncüsü 29 Mayıs'ta gerçekleşecek

İngiliz yarış pilotunun kazandığı beş birinciliğin tamamı 60'lı yıllarda gerçekleşti ve Monako Grand Prix'sinin Formula 1 takvimindeki en önemli yarış olmasına yardımcı olarak Hill'e "Bay Monako" lakabını kazandırdı.

Hill'in pistteki kararlılığı ve pist dışındaki cazibesi kazanan bir kombinasyon olduğunu kanıtladı. Bir yıl damalı bayrağı gördükten sonra bir TV muhabirinin yarışla ilgili düşüncelerini sorması üzerine özlü bir yanıt verdi: "Çok zordu!"

Britanyalı için Monako, motor yarışlarının köklerini hatırlatan bir saflık sunuyordu.

Hill, dördüncü zaferini kazandığı 1968 yılındaki bir TV röportajında, "Halka açık bir yolda karşılaştığınız her şeyi görüyorsunuz - "Lamba direkleri, ağaçlar, gece kulüpleri, evler, oteller, kaldırımlar, oluklar" dedi.

"Bu tam anlamıyla bir yol yarışı ve kelimenin gerçek anlamıyla - motor yarışları ilk ortaya çıktığında halka açık yollarda yapılıyordu."

DAHA FAZLASI: Hollywood'a ilham veren F1 playboyu

Jackie Stewart, 1975 yılında trajik bir şekilde bir uçak kazasında hayatını kaybeden çifte F1 dünya şampiyonu ve 1966 Indianapolis 500 galibinin Monte Carlo sokaklarında oyununun zirvesinde olduğunu söylüyor.

Monako Grand Prix 2016

1965'teki çaylak F1 yılında BRM takımında Hill ile birlikte çalışan Stewart CNN'e verdiği demeçte, "Graham o zamanın adamıydı ve ondan çok şey öğrendim... mutlu bir ilişkiydi," dedi.

"Yarış pistinde tam bir beyefendiydi. Tüm (pilotların) iyi huylu olmadığını söyleyebileceğiniz bir dönem vardı. Graham Hill yarış pistinde çok terbiyeliydi - önünüzü kesmezdi."

Kendisi de üç kez Monaco şampiyonu olan Stewart, Hill'in kendisine prensliğin affetmeyen iki millik pistinde sorunlardan nasıl kaçınacağını öğrettiğini belirtiyor.

"Hata yapmayın, en önemli konu bu - bunu Graham'dan öğrendim. Monte Carlo'da aşırı hız yapmayın. Eğer hata yapmazsanız ve makul ölçüde iyi sürerseniz, yarışı kazanma şansınız çok yüksektir."

Hill yanlış hesap yaptığında bile kazanmanın bir yolunu bulmayı başardı - 1965'te bir kaçış yolunda kaçınma eylemi yaptıktan sonra arabasını piste geri itmesi ve yeniden başlatması meşhurdur .

Hill, Monako'daki üçüncü zaferi olan bu zaferi F1 kariyerinin en büyük zaferlerinden biri olarak değerlendirecekti.

DAHA FAZLASI: Verstappen bir Cruyff kadar büyük olacak mı?

Arabalar bugün Hill'in altın çağından daha hızlı olabilir ama o zamanlar sürmek çok daha zordu.

Stewart, "Hassas olmak zorundaydınız, tutarlı olmak zorundaydınız ve hata yapmanıza izin verilmezdi," diyor. "Graham Monte Carlo'da kazanırken bu çok daha zordu.

"O günlerde her zaman tam odakta olmanız gerekiyordu. O zamanlar 2.800 vites değiştiriyorduk - bu eller için oldukça zordu (ve) fiziksel bir yarıştı - o zamanlar 100 tur."

Hill'in 1969'da Monako'daki son galibiyeti aynı zamanda F1 kariyerinin de son galibiyeti olacaktı - aynı yıl Watkins Glen'deki ABD Grand Prix'sinde kaza yaparak iki bacağını da kırdı.

Ertesi sezon yarışlara geri döndü ancak 1960'larda kendisine iki dünya şampiyonluğu getiren formunu yeniden yakalayamadı.

Hill'in meşhur espri anlayışı yine de bozulmadı: ABD GP kazasından sonra karısına bir mesajı olup olmadığı sorulduğunda şu espriyi yaptı: "Ona sadece iki hafta dans etmeyeceğimi söyleyin."

Stewart'ın hafızasında en canlı şekilde yer eden de bu hafif yanıydı.

"Onun en büyük özelliği mizahı, ikinci özelliği ise sürücülüğüydü. Harika bir karakterdi. Graham yarışırken etrafında harika sürücüler vardı - Jack Brabham, Innes Ireland, Jim Clark, o zamanın en iyileri - ve o dünya şampiyonluğunu kazandı.

"Graham Hill zamanının en iyi pilotlarından biriydi, buna hiç şüphe yok."

74. Monako Grand Prix'si 29 Mayıs Pazar günü koşulacak.

DAHA FAZLASI Schumacher'in 'kararlılığı' iyileşmesine yardımcı olabilir

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com