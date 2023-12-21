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Monako Grand Prix'si: 'F1 tacındaki mücevher'

F1 efsaneleri Monako'nun büyüsünü açıklıyor

"F1'in tacındaki mücevher"

Monako GP 29 Mayıs'ta düzenleniyor

Üç kez Monaco Grand Prix'sini kazanan Stirling Moss, 2016 yarışı öncesinde CNN'in The Circuit programına verdiği demeçte, "Dünyadaki her sürücü 'Burası tacın içindeki mücevher' der" dedi.

Tarihe gömülmüş ve Côte d'Azur'un mükemmel fonunda yer alan dar pist, neredeyse sürücülerin tepesinde toplanan kalabalıkla birleştiğinde Formula 1 takvimindeki diğer pistlerden çok farklı bir mücadele sunuyor.

Tarihi pisti dört kez kazanan Alain Prost, "Burası her zaman büyülü bir yerdir" diyor. "Kumarhanesi ve Hotel de Paris ile seyircilerle yakınlaşıyorsunuz ve bu sürücüler için çok güzel."

Prenslik F1 takviminde ilk kez 1950 yılında Arjantinli yarış efsanesi Juan Manuel Fangio'nun iki Monaco Grands Prix'sinden ilkini kazanmasıyla yer aldı.

Ayrton Senna altı birincilikle rekor kırarken, Michael Schumacher ve Graham Hill de beşer birinciliğe sahip.

Son üç Monako yarışında damalı bayrağı gören mevcut F1 lideri Nico Rosberg, "Tarih, pistin kendisi, atmosfer - Formula 1 sezonunun en önemli noktası" diyor. "Muhteşem bir şey."

2016 Monako Grand Prix'sinin ilk antrenman seansı 26 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve yarış 29 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Kaynak: edition.cnn.com