Mohamed Salah tek başına muhteşem bir gol atarken Liverpool Manchester City ile berabere kaldı

Golsüz geçen ilk yarının ardından, Anfield stadyumunda bulunanların nefes kesen bir hücum futbolu izlediği maç devre arasından sonra canlandı.

Mola öncesinde konuk takımın üstünlüğüne rağmen Sadio Mané, Salah tarafından akıllıca oynandıktan sonra topu ağlara göndererek Liverpool adına skoru belirledi.

City ise geriye düştükten sadece 10 dakika sonra Phil Foden'in ağların alt köşesine gönderdiği golle karşılık verdi.

Her iki takımın da ateşlenmesiyle oyun bir klasiğe dönüştü ve Salah muhteşem bir solo golle Liverpool'u tekrar öne geçirdi.

Mısırlı oyuncu sol ayağıyla kaleci Ederson'un yanından şutunu çekmeden önce birçok City savunmacısını çalımlayarak dünya çapındaki yeteneğini sergiledi.

Salah maçtan sonra Sky Sports'a verdiği röportajda gülümseyerek "Görmek için izlemem gerek" dedi. "Bence maçı kazansaydık daha özel olurdu ama olan oldu. Bence iyi bir goldü ama söyleyecek fazla bir şey yok."

Her ne kadar kendisi küçümsese de, Salah'ın inanılmaz Liverpool kariyerinde bir başka özel andı ancak City'nin sadece beş dakika sonra ikinci kez eşitliği sağlamasıyla kazanan olamadı.

Kevin De Bruyne'ün şutu, Foden'in sol kanattaki iyi çalışmasının ardından Joel Matip'ten sekerek ağlara gitti.

Beraberlik, iki tarafın da Chelsea'yi masanın üstünden indiremeyeceği anlamına geliyordu; Liverpool ikinci, City ise üçüncü sırada uluslararası tatile giriyor.

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Guardiola hayal kırıklığına uğradı

Başlama vuruşundan önce her iki takım da birbirlerine hayranlık duyuyordu ancak maç ikinci yarıda çekişmeli bir mücadeleye dönüştü.

City menajeri Pep Guardiola, Salah'ın golünden birkaç dakika önce Liverpool oyuncusu James Milner'a ikinci sarı kartın gösterilmemesi üzerine saha kenarında öfkeden deliye döndü.

Daha önce ihtar almış olan Milner, Foden'e çelme takmış gibi göründü ancak hakem Paul Tierney'nin City yedek kulübesini kızdıracak şekilde biraz hoşgörü göstermesiyle oyundan atılmaktan kurtuldu.

Guardiola maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte "Sarı karttı, çok açıktı" dedi. "Ama burası Anfield, tıpkı Old Trafford gibi. Bu durumda bir City oyuncusu oyundan atılırdı."

Maçın başlarında Milner, İngiliz forvet ceza sahasına girerken Foden'e çelme takmış gibi görünmüş ancak Tierney bir kez daha oyunu devam ettirmişti.

Tartışmalara rağmen, maç her iki tarafın da hücum gücü ve Salah'ın inanılmaz solo çabasıyla hatırlanacak.

Liverpool patronu Jurgen Klopp maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte "Lionel Messi ya da Cristiano Ronaldo bu golü atarsa, tüm dünya 'evet, çünkü onlar dünya çapında' der" dedi.

"Mo Salah o golü attı çünkü o dünya klasmanında. O dünyanın en iyi oyuncularından biri. Durum bu."

Son sezonlardaki formu göz önüne alındığında taraftarlar, mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun kulüple yeni bir sözleşme imzalamasını istiyor.

Liverpool henüz Mısırlı oyuncuyla bir anlaşmaya varamadı ancak eski oyuncu Jamie Carragher kulübün anlaşmayı yapmasının zorunlu olduğunu söylüyor.

"Liverpool'un içinde bulunduğu durumu biliyorum. Verdikleri maaşları düşündüğünüzde Manchester City'nin mali durumuna sahip değiller," dedi Carragher Pazar günü Sky Sports'ta yaptığı konuşmada.

"Ama şu anda Salah Avrupa futbolundaki herkes kadar iyi oynuyor.

"Liverpool, önümüzdeki iki yıl içinde onu kaybetme tehlikesi varken, sözleşme durumunun uzamasına izin veremez."

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Kaynak: edition.cnn.com